El desconsuelo de Iliana Calabró en el entierro de Mariano Caprarola: “No puedo entender cómo se fue así”

El desconsuelo de Iliana Calabró en el entierro de Mariano Caprarola (Video: LAM. América)

Pasan las horas y la muerte de Mariano Caprarola sigue sin encontrar explicación entre sus afectos. El especialista en moda falleció el jueves a los 49 años, luego de sufrir un shock hemorrágico el cual derivó en un paro cardíaco. Y entre quienes se mostraron especialmente conmovidas estuvo Iliana Calabró, quien se acercó al Jardín de Paz para despedir sus restos y no pudo evitar las lágrimas.

La actriz contó que se enteró de la triste noticia al regresar de un viaje y advertir que su celular contaba con 58 mensajes durante su vuelo. “Me imagino que te habrás enterado lo que pasó con Marian”, le transmitió su hermana Marina una vez que logró establecer contacto. “¿No te enteraste? Se murió”, le dijo la periodista al ver que no estaba informada. “Se me hizo un hielo porque antes de irme estaba todo bien”, agregó Iliana sin poder evitar las lágrimas en una entrevista con LAM (América).

Según su relato, había hablado con el panelista antes del viaje y le había asegurado que los estudios a los que debía someterse le habían salido bien. “Están limpios mis riñones, amiga”, rememoró el diálogo con Caprarola. Y dijo que a pesar de la tristeza que la embarga por estas horas, lo va a recordar con alegría. “El primer viaje que hice lo llevé a él, fuimos juntos y recordábamos nuestras andanzas, cargados de valijas, revoleándolas del tren, durmiendo los dos en la misma cama porque no entrábamos en el cuartito”, evocó.

Mariano Caprarola murió el jueves a los 49 años (Instagram)

“Era un sol, no puedo entender cómo se fue así, pero Dios capaz se apiadó de él para que no tenga que pasar por tanto dolor”, prosiguió la hija de Juan Carlos, con una mezcla de sonrisas y lágrimas. “Él sabía lo que era la diálisis porque me acompañó mucho con mi papá, sabía lo que se le vendría”, afirmó, y agregó que Mariano no tenía preocupaciones respecto a la última intervención. “Era algo de rutina, y él era muy prolijo, se cuidaba mucho”, sentenció.

A continuación, Iliana fue consultada sobre si había hablado con el panelista respecto al cuadro de Silvina Luna, quien hace dos meses pelea por su vida internada en el Hospital Italiano. Tanto la modelo como Caprarola fueron operados por el cirujano Aníbal Lotocki, sobre quien pesan varias denuncias de mala praxis. “Estaba indignado como estamos todos”, aseguró. “¿Qué Lotocki siga libre?”, indagó la cronista de LAM. “Sin palabras. Sin palabras. Porque aparte lo quería, era su amigo. A mí me había llevado, pero yo no soy de las cirugías”, cerró la actriz.

Los restos de Mariano Caprarola fueron despedidos en una ceremonia íntima y sentida en el Jardín de Paz. Asistieron su madre Fady, sus compañeros en La Jaula de la Moda Horacio Cabak y Fabián Medina Flores, los diseñadores Benito Fernández y Claudio Cosano el empresario Eduardo Constantini junto a su mujer Elina y la modelo y conductora Anamá Ferreyra, quienes junto a un reducido grupo de afectos le dieron el último adiós al panelista.

Seguir leyendo: