Flor Vigna festejó su cumpleaños con amigos y Luciano Castro le envió un tierno mensaje

Flor Vigna festejó su cumpleaños en un party bus (Video: Instagram)

La crisis existió y fue la mismísima Flor Vigna la encargada de confirmarla. “Es normal que con tu pareja hables, redobles la apuesta y digas: ‘Entonces, seguimos, no seguimos...Che, ¿es sano seguir?”. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo?”, dijo la cantante sobre los rumores que daban cuenta de su inminente ruptura con Luciano Castro en una nota que dio para Biri Biri, el programa de República Z. Y dio algunos detalles de lo que habría afectado su relación de un año y medio con el ex de Sabrina Rojas, con quien hasta el mes pasado estuvo protagonizando la obra El Divorcio. “No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos muy a mil los dos. Solamente nos veíamos en el teatro, con mucha presión. En el teatro me pasaba que lideraba el proyecto de la música y no me salía todo. Quise hacer todo y no me salió”, contó.

Cabe recordar que la intérprete de “Uy!” había sido convocada para reemplazar a Natalie Pérez en la obra que también integran Pablo Rago y Carla Conte, ya que después de la exitosa temporada de Mar del Plata la actriz decidió no seguir con el proyecto que desembarcó el 22 de marzo en el Multiteatro de Buenos Aires. Sin embargo, después de dos meses compartiendo escenario con su novio, Vigna optó por abandonar la comedia dirigida por Nelson Valente, dejándole su lugar a Mica Riera.

Sin embargo, antes de ponerle un punto final a su historia de amor con Castro, Flor quiso repautar algunos aspectos de la relación para intentar seguir adelante. “Lo que hablamos con Lu es cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos sin pensar que es personal”, explicó. Y dejó en claro que hoy su prioridad es potenciar su carrera musical, algo que se refleja a diario en sus redes sociales.

Lo cierto es que, este domingo, Vigna cumplió 29 años. Y el festejo comenzó en la noche del sábado, cuando decidió subirse a un party bus junto a sus amigos para terminar con una súper fiesta en el estudio donde prepara cada una de las coreografías de sus shows. “Dios mío, necesito esto todos los fines”, escribió junto a un fueguito mientras se la veía bailando al ritmo de “Gasolina”, de Daddy Yankee. “Me hicieron tan feliz” agregó en otra grabación en la que se veía a todos sus invitados bajando del vehículo. Y terminó con una imagen en la que se mostraba bailando junto a Julieta Poggio, protagonista del video de “Mal Ahí”, uno de sus últimos lanzamientos.

El saludo que publicó Luciano Castro por el cumpleaños de Flor Vigna en Instagram

Castro, por su parte, no formó parte del alocado festejo de Flor, pero en la tarde del domingo se encargó de publicar en sus historias de Instagram una foto de los dos abrazados con una tierna dedicatoria. “¡Feliz cumpleaños Chinita de mi corazón! Te amo”, escribió el actor arrobando a Vigna. Aunque ella optó por no compartir el mensaje.

Los rumores de ruptura que involucraban a Luciano y Flor Vigna venían circulando desde hacía ya varios días. De hecho, después de que la cantante fuera vista sola en la Fiesta Bresh a mediados de mayo, Rodrigo Lussich contó en Socios del Espectáculo que los allegados a ella aseguraban que la pareja estaba en plena crisis. Sin embargo, en diálogo con Adrián Pallares, el mismísimo galán fue el encargado de negar esta versión. Y la duda quedó instalada.

Pero lo cierto es que, a la semana, Nancy Duré confirmó que la pareja estaba en pleno cortocircuito en el ciclo de ElTrece: “Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando un tiempo juntos en un trabajo. Pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, aseguró la periodista. Y agregó: “No convivieron nunca por propia decisión, ella tiene una casa donde se montó también su estudio de grabación. Y dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse exclusivamente a la música. Pero lo que me dicen desde el entorno es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban... Evidentemente, hay problemas”.

