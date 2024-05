Megan Fox cumple 38: el éxito inicial, sus polémicas declaraciones y las infidelidades confesadas

Megan Fox durante su actuación en Transformers

“Hollywood es lo más superficial de lo que podrías formar parte y si no fuera atractiva, no estaría trabajando en absoluto”, dijo quien solía ser la reina indiscutible de la meca del cine, pero tras una racha de desafíos tanto en su carrera como en su vida personal, se encontró en la periferia de la industria. A pesar de los obstáculos, actualmente Megan Fox está decidida a dejar atrás la sombra de su antigua reputación. Hoy cumple 38 años.

Corazón explosivo

Megan Denise Fox nació el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee. Hija de Gloria Darlene Tonachio Cisson, administradora de bienes raíces, y Franklin Thomas Fox, oficial de libertad condicional, comenzó su formación en teatro y danza a los 5 años y a los 10 años se mudó a Port St. Lucie, Florida. Megan empezó a actuar y modelar a los 13 años después de ganar varios premios en la Convención Estadounidense de Modelos y Talentos de 1999 en Hilton Head, Carolina del Sur, a los 17 años, hizo pruebas fuera de la escuela mediante correspondencia y finalmente se mudó a Los Ángeles, California, donde comenzó toda su carrera hollywoodense. “Cuando me mudé a Los Ángeles, no tenía dinero. Recuerdo que necesitaba afeitarme las piernas y ni siquiera tenía plata suficiente para comprar máquinas de afeitar desechables. Entonces usaba pantalones todo el tiempo”, confesó a The New York Times al rememorar esos tiempos.

Brian Austin Green y Megan Fox (foto Jesse Grant/WireImage)

Cuando conoció a su marido, el actor Brian Austin Green, en la comedia Hope & Faith (2003), ella tenía apenas 18 años y él 30, como le dijo a New York Times Magazine: “Me gustó enseguida. Todo el mundo se ponía alrededor del monitor viendo una escena, y Brian accidentalmente me tocó la pierna. Recuerdo que la electricidad me atravesó y estalló en todas las direcciones. Fue como magia”.

Después de tener tres hijos juntos y pasar por un intento de divorcio, Fox y Green se separaron oficialmente en mayo de 2020. Según el actor, ella había estado fuera del país filmando una película y al regresar, ya no deseaba continuar con la relación. Este relato lo compartió Green en un podcast. “Ella dijo, ‘¿Sabes? Mientras estuve fuera me di cuenta que me siento mejor estando sola, y me gustó esa experiencia. Creo que es algo que me gustaría intentar’”, contó Green. Sin embargo, tras apenas un mes de “su tiempo a solas”, Fox fue vista con el rapero y actor Machine Gun Kelly. En agosto de 2020, Megan tituló una publicación en su Instagram, “Chico maravillosamente hermoso. Mi corazón es tuyo”. Por otro lado, Green pareció abordar la situación con serenidad y compartió en su perfil fotos de sus tres hijos con prácticamente el mismo comentario.

Megan Fox junto a Machine Gun Kelly (Créditos: Splash News/The Grosby Group)

Enseguida, Machine Gun Kelly oficializó su relación con Fox a través de Instagram. En una entrevista en el podcast Give Them Lala Kent... With Randall, Fox compartió que tuvo una sensación de que se venían momentos turbulentos cuando se enteró de que Kelly iba a ser su coprotagonista en la película Medianoche en el Switchgrass (2021). Por su parte, Kelly admitió que esperaba con impaciencia a que Fox lo viera desde afuera de su remolque en el set. Además, la actriz reveló que calculó la carta astral de Kelly apenas dos días después de conocerlo. “Entré de lleno de inmediato. Lo supe incluso antes de revisar su carta astral, le dije que tenía una luna de Piscis. Me di cuenta por su energía”, sostuvo. Durante una entrevista en el podcast Hollywood Raw, su ex, Brian Austin Green, compartió cómo se enteró de la nueva relación al confesar: “Lo descubrí a mi manera. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. No, no me enteré por una revista ni nada de eso”.

Con Shia LaBeouf durante la promoción de Transformes (Foto Harold Cunningham/WireImage)

En una entrevista para la revista Details, Shia LaBeouf, quien fue coprotagonista de Megan en Transformers, reveló que durante la producción habían desarrollado una estrecha relación. “Estás en un set por seis meses, con alguien que se siente atraído por ti y tú estás atraído por ella. Ninguno de los dos, creo, estaba enamorado. Sólo nos acercamos, o algo así”, sostuvo LaBeouf. Sin embargo, Fox se comprometió con Brian Austin Green ese mismo año, lo que puede generar confusión en la línea temporal. Siete años más tarde, durante una aparición en Watch What Happens Live, Megan finalmente confirmó las afirmaciones de LaBeouf: “Fue algo romántico. Lo amo. Nunca escondí mis sentimientos sobre eso”.

Durante su participación en "Las Tortugas Ninja"

Y Megan fue más allá y durante una entrevista con el podcast Call Her Daddy reconoció que no fue “una buena novia con Brian”. En cuanto al tiempo en el que estuvieron casados, admitió que se “enamoraba mucho de otras personas, todo el tiempo”. “Cuando se iniciaba un nuevo proyecto, iba a trabajar y me enamoraba, porque era una niña. Creo que tuvo que ver también con que nunca tuve la libertad total de estar soltera y poder experimentar”, agregó en esa nota.

“Casi” perfecta

En 2011, Fox se enteró de rumores en los medios sobre el uso de Botox, por lo que dedicó un álbum completo de fotos en Facebook para tratar de desmentirlos. Sin embargo, esto no logró silenciar las especulaciones. Más tarde, un cirujano plástico que no la había tratado afirmó en Radar Online que estas inyecciones habían contribuido a conseguir su famosa apariencia. “Sospecho que tuvo un refinamiento de la nariz y algunos rellenos faciales. Sus labios están más llenos y sus pómulos más altos, probablemente el resultado de Restylane o Juvederm”, dijo este especialista.

Megan Fox reveló hace poco que su primera cirugía fue a los 20 años (foto REUTERS/Jeenah Moon)

Otro cirujano también dedicó una entrada completa en su blog para sugerir que es probable que la actriz de Diabólica tentación (2009) se haya sometido a cirugías y expresó: “Si prestan atención a las fotos de Megan Fox de hace unos años en comparación con las de hoy, notarán una sutil diferencia en su nariz y una diferencia definitiva en sus pechos”.

Finalmente, la propia Megan se refirió hace poco a la cuestión, en la entrevista con el podcast Call Her Daddy. Allí dijo que se operó el busto entre la primera y la segunda película de Transformes. Luego se sometió a otra cirugía similar cuando dejó de amamantar a sus hijos, por un “problema en los implantes”.

En la película "Diabólica tentación"

En cuanto a las supuestas rinoplastias, Megan dijo que fue operada de la nariz “cuando tenía poco más de veinte años” y que no volvió someterse a una cirugía de ese tipo, pese a que la “acusan de haber hecho seis, siete u ocho operaciones”. En la misma nota admitió haberse aplicado botox y rellenos en la cara.

¿Transfóbica o una simple armadora de polémicas?

En 2008, durante una entrevista con GQ, Fox hizo varios comentarios que muchos consideraron transfóbicos. En una ocasión, expresó que secretamente se sentía como un hombre, al mencionar lo siguiente: “Si mi madre me dijera que nací con genitales masculinos y femeninos y que tuvo que tomar una decisión, le creería. Esa es la ventaja de salir con una mujer que es casi un hombre. A ella le gustan las mismas cosas que a ti, ¡pero tiene una vagina!”.

Megan Fox cumple 38 años (foto Jim Spellman/WireImage)

Un año después, la protagonista de Tortugas Ninjas (2014) ofreció una versión diferente de este comentario a la presentadora de E! Entertainment Giulianna Rancic en la alfombra roja de los Globos de Oro. “Soy hombre, y soy muy inseguro. Estoy a punto de vomitar. Estoy horrorizado de estar aquí, y estoy avergonzado y asustado”, dijo ese día. Entonces, es importante destacar que esta actriz, que se identifica abiertamente como bisexual, se opuso a las leyes anti-LGBTQ en los últimos años. Además, demostró su apoyo al permitir que sus hijos se expresen libremente en cuanto a su género, priorizando su felicidad y seguridad.

La reina del drama

En 2009, cuando Fox comparó al director de Transformers, Michael Bay, con un nazi, su comentario no fue bien recibido por el productor Steven Spielberg. Se rumorea que Spielberg instó a Bay a despedirla, según lo que Fox reveló a la revista Wonderland: “Él quiere ser como Hitler en sus sets, y lo es. Es una pesadilla trabajar con él, pero cuando lo sacas del set y no está en modo director, disfruto de su personalidad porque es torpe, y hasta desesperadamente extraño”.

Megan Fox admitió en una entrevista que fue infiel

Quizás Fox intentaba expresar algún tipo de cumplido, pero sus palabras no resultaron halagadoras en absoluto. Aquella entrevista no sólo estuvo cerca de arruinar su carrera, sino que también atrajo una gran cantidad de críticas hacia la película que supuestamente estaba promocionando. Sin embargo, Bay simplemente encontró toda la situación divertida, como lo expresó en una entrevista con GQ. “No me dolió, porque sé que Megan es así. A ella le encanta causar revuelo, pero no lo hace de la manera correcta. Lo siento, Megan. Siento haberte hecho trabajar doce horas. Siento haberte hecho llegar a tiempo. Trabajar no siempre es fácil”. Pero a pesar de que Bay admitió que Spielberg estuvo involucrado en el despido de Fox de la franquicia, ella afirmó lo contrario. En ese momento, un representante le dijo a People: “No. Fue su decisión no regresar. Le desea lo mejor a la franquicia”.

En junio de 2020, una antigua entrevista de Jimmy Kimmel con Fox se volvió viral en Twitter. En esta nota, la actriz describía su experiencia como extra en el set de Dos policías rebeldes II (2003) de Michael Bay. Ella comentó: “Llevaba una bikini con rayas y estrellas, un sombrero de vaquero rojo y tacones, y él lo aprobó. Dijeron, ‘Michael, ella tiene 15 años, no puedes sentarla en el bar con una bebida en sus manos’. Su solución fue que yo bailara bajo la cascada, empapándome de agua. Así que eso es una muestra de cómo funciona la mente de Bay”. Kimmel respondió: “Bueno, eso es una muestra de cómo funcionan todas nuestras mentes, pero algunos tenemos la decencia de reprimir esos pensamientos y pretender que no existen”.

Megan Fox aseguró que se hizo su primer cirugía de senos entre la primera y segunda entrega de "Transformers", posteriormente, se hizo un par de retoques tras amamantar a sus hijos (Créditos: Instagram/Megan Fox)

Aunque la broma fue bien recibida en el estudio, esto desató el hashtag #CancelKimmel; los fanáticos exigieron que el presentador se disculpara por tomar a la ligera el comentario de Fox. En respuesta a esta campaña, Megan publicó un largo texto en Instagram, enfatizando que nunca había sido maltratada físicamente por Bay o por Steven Spielberg, señalando: “Nunca fui maltratada ni acosada. Hay muchos nombres que merecen ser cancelados ahora mismo, pero están guardados en los huecos de mi corazón roto”.

No resiste un archivo

Fox rara vez pierde la oportunidad de criticar a Michael Bay. Sin embargo, parece que esta actitud cambió en los últimos años. Según una fuente de Radar Online, la actriz se disculpó con Bay con la intención de trabajar juntos nuevamente. Un informante reveló a ese medio: “Desde Transformers: La Venganza De Los Caídos, Megan no ha conseguido los papeles que quiere, así que empezó a preocuparse de que fuera por lo que dijo sobre Michael. Por eso se tragó su orgullo, tomó el teléfono y habló con él para disculparse. Le dijo lo agradecida que estaba por haber sido elegida en primer lugar, y que se había pasado de la raya al decir lo que dijo”.

Megan alcanzó la fama siendo muy joven (Instagram @meganfox)

Más tarde, Bay le otorgó a Fox el papel principal de April O’Neil en Tortugas Ninja (2014), y ella continuó elogiándolo, según informó Entertainment Weekly. “Fue una de las personas más encantadoras con las que traté en esta película. Siempre amé a Michael. Hemos tenido nuestras diferencias, pero incluso entonces he sido franca sobre las dificultades que hemos tenido. Él es vulnerable, simpático y adorable, y siempre he sido franca sobre eso también. Pero, a veces chocamos por nuestras personalidades obstinadas”, publicó.

Fox no reconoce la hipocresía de sus declaraciones, como la que hizo en The New York Times Magazine en 2009, cuando dijo que “las mujeres se destrozan unas a otras”. Ese día afirmó también: “Las chicas piensan que soy una zorra, pero he estado en la misma relación desde los 18. El problema es que si piensan que eres atractiva, de seguro eres tonta o una puta. El instinto de las chicas las lanzan a la yugular”.

Sin embargo, en esa misma entrevista, Fox explicó que había sido mercantilizada por Hollywood debido a su cuerpo, agregando: “Está bien, si sabes cómo hacerlo. Ser una celebridad es como ser un cordero de sacrificio. Y he creado un personaje para el sacrificio. No estoy dispuesta a entregar mi verdadero yo. Es un testamento a mi personalidad que haya inventado otra para mostrar al mundo”. Luego, más de una década después, con el surgimiento del movimiento Me Too, Fox amplió su perspectiva sobre las razones que la llevaron a tomar esa posición, y no fue una experiencia positiva para ella.

junto a Machine Gun Kelly durante un preestreno, en mayo de 2022 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Excluida de #MeToo

Cuando las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein salieron a la luz, el movimiento Me Too recibió un reconocimiento público. Cientos de actrices compartieron sus experiencias impactantes para crear conciencia sobre el trato hacia las mujeres en la industria del entretenimiento. Sin embargo, Fox optó por guardar silencio por razones personales. En una entrevista con The New York Times en 2018, explicó: “No quiero decir esto, pero tal vez estaba adelantada a mi tiempo, y por eso la gente no pudo entenderme. Fui rechazada por cualidades que ahora están siendo alabadas en otras mujeres. Y debido a mi experiencia, es probable que nunca puedan entenderme. No sé si alguna vez habrá un momento en el que se me considere normal, identificable o agradable”.

Fox explicó su creencia de que si hubiera presentado denuncias, la gente inevitablemente la habría avergonzado debido a su perfil público. Añadió: “Incluso con el movimiento Me Too, uno podría asumir que tengo muchas historias, pero no hablé por varias razones. Simplemente no pensé que sería una víctima comprensible, basándome en cómo me ve la gente y las feministas. Pensé que si alguna vez habría un momento en donde todos se pondrían de acuerdo para avergonzar a la víctima, ese sería cuando yo presentara mi historia”.

“Estuve con alguien desde que tenía 18 años y nunca he sido un adulto independiente. En este momento, no hay espacio en mi cabeza para saber quién será el próximo o cómo necesito ocupar mi tiempo. Estoy tratando de expandirme, crecer y sentirme cómoda con quien soy antes de entablar otra relación en la que simplemente repetiré un ciclo. De lo contrario, tendré diez relaciones fallidas. Seré Elizabeth Taylor cuando tenga 60 años y no quiero eso”, confesó. Así que Megan, te quedan 22 años para develar la gran incógnita.