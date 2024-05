Concordia sigue bajo alerta por crecidas mientras que la situación mejora en Corrientes

Casi 600 personas fueron evacuadas de Concordia (Fotos: Belén Fedullo)

La crecida del río Uruguay producida por las abundantes lluvias que azotaron al sur de Brasil en las últimas semanas provocó inundaciones en varias localidades de Corrientes y Entre Ríos en los últimos días. Hasta el momento, Concordia se trató de la ciudad más afectada, debido a que casi 600 personas tuvieron que ser evacuadas luego de que el agua ingresara en sus domicilios.

De acuerdo al último informe del Centro de Operaciones de Emergencias de Concordia, las autoridades informaron que el número de evacuados ascendió a 579 personas. Al igual que aclararon que la cifra correspondía a las 170 familias que se comunicaron con la línea 103, remarcaron que el número continuará disponible para tomar pedidos de evacuación.

Acerca de los destinos que tuvieron los evacuados, precisaron que unas 111 familias fueron trasladadas a domicilios particulares, mientras que el resto fue distribuido en los diferentes centros de evacuación que están disponibles en la región. De la misma manera, agregaron que alrededor de 171 personas se autoevacuaron.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, informó que el río llegó a un nivel de casi 14 metros durante la jornada del miércoles, sin embargo, desde el área de Hidrología de Salto Grande pronosticaron que la altura máxima será de 13.70 metros en las cercanías del Puerto de Concordia hasta las 15 horas del jueves.

La zona continuará bajo alerta hasta que no se detecte una disminución en el nivel del agua

Otra de las ciudades entrerrianas afectadas fue Gualeguaychú, ya que la crecida del río Uruguay provocó que creciera el río Gualeguaychú. Frente a esto, el director de Defensa Civil, Nicolás Bozzani, confirmó que el nivel del agua se situó en 4.10 metros, lo que indicaría que comenzaría a recuperar la estabilidad.

“La Ruta 14 viene registrando una baja bastante sostenida, así que creemos que el agua de cuenca ya está acá y es la que está pasando”, pronosticó al señalar la posibilidad de que el afluente provenga de la Cuenca Norte, según las declaraciones recopiladas por el medio local Sol Play 91.5.

Hasta el momento, en la ciudad entrerriana se contabilizaron unas 35 personas que fueron evacuadas o autoevacuadas por la crecida del río local producida por su conexión con el río Uruguay. Según la Municipalidad de Gualeguaychú, la zona de la Costanera fue la mayor afectada, debido a que se tuvo que suspender el servicio eléctrico de forma preventiva por la altura que adquirió el agua en el área, pero no se registraron destrozos como en otras ocasiones.

Se espera que en los próximos días el nivel del agua vuelva a su estado normal

Previo a esto, un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la evolución del río Uruguay reforzó la hipótesis de que el río se estabilizaría en los próximos días, ya que el mismo destacó que “por cuarto día mantiene valores similares los caudales de erogación, lo que demuestra cierta estabilización”.

En el caso de Corrientes, las autoridades notificaron un descenso en el nivel de agua del tramo de río Uruguay que recorre las localidades de Garruchos y Paso de los Libres, por lo que esta zona quedó por fuera de las áreas alertadas por las crecidas. No obstante, el Diario Época informó que las ciudades de Alvear, La Cruz, Yapeyú y Paso de los Libres aún son preocupantes. “Hemos hablado con funcionarios nacionales para plantearle la situación y ahora esperamos que nos puedan acompañar”, señaló el ministro de Desarrollo Social de Corrientes, Adán Gaya, al agregar que han recibido el apoyo del gobierno provincial.

Si bien no confirmaron la respuesta de parte de Nación, el titular de la cartera provincial manifestó: “Ojalá que en los días entrantes no solamente podamos charlar sino recibir algún tipo de asistencia. En definitiva, acá los afectados son la gente y no un gobierno, ni un partido”. Asimismo, remarcó que “cuando hay situaciones como esta tenemos que trabajar de manera en conjunto y coordinada”, en relación a poder solucionar y sobrellevar los problemas que afrontan las familias damnificadas.