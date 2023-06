El conmovedor mensaje de Carmen Barbieri para Fede Bal desde la clínica

Carmen Barbieri y Fede Bal

La actriz Carmen Barbieri tuvo que ser internada este sábado en la Clínica Zabala. Hace días que presentaba dificultades en las vías respiratorias y su cuadro no mejoraba con el tratamiento ambulatorio. “Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito”, confirmó la conductora de Mañanísima en diálogo con Teleshow desde el centro de salud donde transita una neumonía atípica sin infección.

En la ultimas horas, Carmen usó sus redes sociales para dejarle un mensaje a Federico Bal. “Te extraño”, escribió ella en una historia de Instagram junto a una foto de su hijo. De esa manera, la artista reapareció tras generar preocupación en los fanáticos y televidentes por su ausencia de su programa diario que conduce en la pantalla de Ciudad Magazine.

En su perfil, la figura compartió también un video con varias postales de Fede. A la publicación la acompañó con la canción “Acróstico” de Shakira, la cual expresa: “Lo único que quiero es tu felicidad, y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”.

La publicación de Carmen Barbieri

Por su parte, el actor y conductor no tardó en demostrar públicamente el afecto hacia su mamá, y le respondió con otro conmovedor mensaje a la distancia, ya que se encuentra en Italia grabando episodios para Resto del Mundo (El Trece). “Sos adulto cuando en lugar de reírte de los reels que arma tu madre, comenzás a amarlos y extrañarla”, reconoció él. Y agregó: “Fuerza vieja, ya pronto vas a estar bien”.

La publicación de Fede Bal

En la edición del viernes de LAM, por América, Estefanía Berardi se había mostrado preocupada por la salud de Carmen. “Está muy mal, me preocupa un poco”, dijo la panelista luego de que la conductora faltara dos días seguidos a su programa. Y agregó: “Yo pensé que era una gripe normal, pero no tiene voz. Está con broncoespasmos y me dijo que está al borde de una neumonía. También está muy agitada y le falta el aire”.

Cabe recordar que Barbieri había contraído coronavirus en mayo de 2021 y su cuadro había sido muy delicado. “Casi me muero. Me dicen que el Covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tuve el Covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, había contando entonces, luego de haber permanecido 20 días en coma farmacológico.

En aquel momento, Carmen había quedado con algunas secuelas. “No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales”, había contado. Un año más tarde, en tanto, la artista volvió a contraer la enfermedad, ya con síntomas mucho más leves y similares a los de una gripe fuerte. Pero su salud nunca volvió a ser la misma.

A mediados de abril, Barbieri también había tenido que suspender su actividades al contraer el virus del herpes zóster, que le produjo un fuerte sarpullido en el cuello. La misma enfermedad la había afectado en el 2020, cuando se le produjo un parálisis facial en la parte izquierda de su rostro. En tanto, a mediados de diciembre del año pasado tuvo que ser internada de urgencia por una lesión en el hombro, luego de una caída que sufrió paseando a su perro. Y en enero volvió a descompensarse por una baja de presión.

