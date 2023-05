La palabra de Luciano Castro tras los rumores de ruptura con Flor Vigna

Luciano Castro y Flor Vigna estarían separados

En octubre de 2021 se confirmó lo que era un rumor: Luciano Castro y Flor Vigna comenzaban su relación, tras conocerse en el gimnasio que compartían. Si bien cada uno nunca dejó de vivir en su casa y evitan desde un principio la convivencia, ambos compartían todos los planes, fiestas, vacaciones e incluso ensamblaron a la perfección la familia con los dos hijos que el actor tuvo con Sabrina Rojas. También Castro se mostró mucho más relajado con la prensa y en sus redes sociales comenzó a compartir más contenido sobre su vida privada, demostrando que estaba muy feliz con su presente sentimental y laboral.

Sin embargo, los rumores de ruptura que involucraban a la pareja venían circulando desde hacía ya varios días. De hecho, después de que la actriz devenida en cantante fuera vista con amigos en la Fiesta Bresh del fin de semana, Rodrigo Lussich contó en Socios del Espectáculo que los allegados a ella aseguraban que la pareja estaba en plena crisis. Y la duda quedó instalada.

Pero lo cierto es que este martes, Nancy Duré confirmó en el ciclo de ElTrece el final del romance. “Están separados. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando un tiempo juntos en un trabajo. Pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, aseguró la periodista.

Luciano Castro y Flor Vigna a punto de confirmar su separación

Cabe recordar que, después de que Natalie Pérez decidiera no continuar haciendo El Divorcio a pesar de la exitosa temporada de verano que tuvieron en Mar del Plata, Vigna se sumó al elenco de la obra junto a Pablo Rago, Carla Conte y Castro, para desembarcar en el Multiteatro de la calle Corrientes el 22 de marzo. Sin embargo, apenas dos meses más tarde, Flor anunció que se bajaba del espectáculo para continuar con sus proyectos musicales.

“No convivieron nunca por propia decisión, Flor tiene una casa donde se montó también su estudio de grabación. Y ella dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse exclusivamente a la música. Pero lo que me dicen desde el entorno es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente, hay problemas”, continuó Duré.

Sin embargo, fue la bailarina quien primero se expresó al respecto, intentando poner fin a las especulaciones y habló del tema, aunque generó más dudas que certezas. Fue en Mañanisima, el programa que conduce Carmen Barbieri, donde Estefi Berardi contó que se comunicó con Vigna para saber cómo estaba su relación con Luciano.

Flor Vigna habló de los rumores de crisis con Luciano Castro (Video: Mañanisima).

“Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman”, comenzó diciendo la panelista en diálogo con Pampito, su compañero.

En ese sentido, Berardi aclaró: “Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada’”.

Cabe destacar que no es la primera vez que surgen rumores de crisis y a pesar de eso tanto Flor con Luciano siempre se ocuparon de desmentir y de aclarar que esta todo bien entre ellos. En caso de que ahora efectivamente se trate de una ruptura, sería algo sumamente reciente ya que hace un mes Vigna sorprendió a Castro con un especial regalo de cumpleaños y estaba todo bien entre ellos.

En medio de este panorama, en diálogo con PrimiciasYa, quien habló fue Luciano Castro, de forma más escueta de lo habitual, como lo fueron las palabras de Vigna al referirse al tema. El actor, en este caso, solo se limitó a decir: “No es así, no estamos separados. Gracias”. Seguramente, se seguirán sumando capítulos a esta historia.

