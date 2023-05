Diego Korol se va de Argentina: qué propuestas laborales tiene, cómo se lo tomó su familia y qué pasará con Peligro Sin Codificar

Diego Korol confirmó que se va del país

El reconocido conductor y periodista Diego Korol que ha estado al frente de varios proyectos, entre ellos el exitoso programa Peligro Sin Codificar, confirmó en diálogo con Teleshow que en junio se irá junto a su mujer y su hijo a vivir a España gracias a dos ofertas laborales que le llegaron del exterior.

“La idea de irnos surgió por una propuesta que me llegó de un proyecto de trabajo que me pareció piola para probar a nivel familiar, surge de una productora que está en España pero es de un argentino. Básicamente quiere desarrollar un área de contenidos audiovisuales y de creatividad con su productora Sic3 y que yo me sume a esa faceta creativa”, comenzó diciendo el conductor quien aclaró varias veces en la entrevista que ama Argentina y no se va por cuestiones ni económicas, ni políticas.

Por su parte, Korol agregó: “Hay un par de cosas que a nivel laboral me gustan mucho. También está el lanzamiento del nuevo museo del fútbol Legends en Madrid, donde la idea es hacer contenidos de creatividad y por último sin abandonar el trabajo que yo hago aquí en Argentina junto a DirecTV, la tele y la radio. Seguramente desde España seguiré haciendo entrevistas para mostrar desde allá todo, sobre todo a nivel deportivo”.

“La verdad es que fue una propuesta que me hicieron y lo aceptamos a nivel familiar, no me puedo quejar del laburo en Argentina ni del país, siempre tuve laburo y esto es más que nada una experiencia familiar que viene con laburo y son tres pilares que están muy buenos”, insistió el periodista.

Diego Korol junto a su compañera Romina Ricle y a su hijo emprenderán una nueva vida en Madrid (Foto: Archivo Teleshow)

Diego además explicó cómo fue la decisión a nivel familiar junto a su mujer Romina Ricle y su hijo de siete años. “Nos vamos a Madrid el 15 de junio, no tenemos una vuelta la verdad es un proyecto, vamos a ver qué pasa. Argentina es nuestra casa, está bueno, siempre vivimos acá y nos ha ido bien y hemos vivido con una asombrosa normalidad, así que no tengo nada para decir en contra con respecto a mi decisión. Mi hijo está contento, él es muy futbolero, va a estar cerca de muchos de sus ídolos y como familia estamos conformes con la decisión, lo pensamos mucho y lo charlamos”, reconoció.

Con respecto a Peligro Sin Codificar durante el último tiempo se acrecentaron los rumores de un regreso tras la llegada de Marcelo Tinelli a América. En ese sentido, Diego habló al respecto y confesó: “Es un programa que me genera muchas cosas, para ponerlo al aire yo me fui de otra señal para poder hacerlo, fue un programa que lo moldeamos para el lado del humor y siempre hay charlas de la vuelta. Sobre este regreso que estuvo circulando yo no tuve ninguna charla concreta”, aclaró.

“Tengo entendido que ahora habría algo concreto con el desembarco de Marcelo en América, ojalá salga y que los chicos lo puedan seguir haciendo. A mi hoy me encuentra en otro lugar y con otra propuesta, diariamente la gente me pregunta en la calle cuando vuelve Sin Codificar y a veces contestan mi hijos, tenemos una muletilla de decir `en un par de meses` porque la gente necesita el tranquilizante de que vuelva”, recordó entre risas y cerró: “Quien te dice ojalá vuelve y que los chicos tengan la posibilidad de hacerlo y si lo hacen con otra persona está perfecto, los quiero mucho y es un grupo que está bárbaro. Siempre les voy a desear lo mejor, hoy a nosotros nos toca con otra posibilidad familiar y quiero insistir en que no estoy ni enojado, ni rajado ni espantado con Argentina, solo llegó la propuesta y la tomamos”.

Seguir leyendo: