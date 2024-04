Johnny Galecki, el “nerd” más querido: el amor que traspasó la ficción y el éxito que lo convirtió en uno de los actores mejor pagados

Johnny Galecki saltó a la fama por interpretar a Leonard Hofstadter en una serie sobre "nerds" que fue furor durante doce temporadas (Getty)

“Lo intentamos. Hablamos con físicos de UCLA. Intenté leer algunos libros pero me daban ataques de ansiedad a partir de la segunda página. Nos dimos cuenta de que no podemos pretender pensar como genios. Pero podemos aprender a relacionarnos emocionalmente con ellos”, dijo el actor sobre la preparación para interpretar a un científico en The Big Bang Theory. Johnny Galecki se convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión gracias a su entrañable actuación en la serie. Pero ahora que el show terminó, disfruta la vida desde otro plano.

John Mark Galecki nació el 30 de abril de 1975 en Bree, Bélgica, y es hijo de padres estadounidenses. Su papá estuvo destinado allí mientras servía en la Fuerza Aérea de los EE. UU. Cuando tenía tres años, su familia se mudó a Chicago, donde creció con sus padres, Mary Lou y Richard, y sus hermanos. Su madre era asesora hipotecaria y su padre se convirtió en maestro para veteranos ciegos en un hospital en las afueras de Chicago. Cuando Galecki tenía dieciséis años, su padre murió en un accidente. Su madre recordó en una entrevista con la revista People que Johnny era un niño muy artístico: con sólo cuatro años, le dijo “mamá, voy a salir en la televisión, y no me refiero a cuando sea grande”. Dos años más tarde, cuando fracasaron sus intentos de distraerlo con deportes, lo llevaron a audiciones abiertas en teatros locales de Chicago, y consiguió su primer papel en El violinista en el tejado, y le siguieron más papeles en otras producciones. A los once años, ya era conocido como un excelente actor en la escena teatral, y lo que sigue es historia cuando fue elegido para protagonizar The Big Bang Theory.

No es fácil decir adiós. Luego de que The Big Bang Theory se estrenara en CBS en septiembre del 2007, se emitió por doce exitosas temporadas. Con más de una década de trabajo en el show, no es sorprendente que Johnny Galecki se haya tomado su tiempo para despedirse. Pasó los meses siguientes al final publicando regularmente en Instagram sobre la serie y sus antiguos compañeros de reparto. Por ejemplo, compartió fotos suyas y de su esposa de la serie, Kaley Cuoco. Escribió: “Qué diferencia hacen doce años de falso matrimonio. Te quiero, Mooks”.

En la época de los Primetime Emmys del 2019, Galecki compartió un emotivo video con clips de la serie, así como una mirada a sus estrellas trabajando entre bastidores, y escribió, “Gracias @televisionacad por resaltar uno de mis momentos favoritos y compartir las emociones y el trabajo duro de todo el equipo, la sala de redacción y el personal. Mucho amor”. Y declaró en una entrevista: “Es un montón de sentimientos encontrados, ya sabes. Será agridulce, y habrá muchas lágrimas en el último día”.

Desde la izquierda: Johnny Galecki, Kaley Cuoco y Jim Parsons en una escena de “The Big Bang Theory” (Netflix)

Talento musical

Además de ser un exitoso actor y un productor emergente, Galecki es también un músico entusiasta. Ha estado adentrándose en esa industria del entretenimiento por años, y aún lo hace de manera regular. Ha aparecido en videos musicales en el pasado, entre ellos Satellite de Dave Matthews y Heroin de Badflower, y a menudo publica fotos en Instagram de él mismo tocando la guitarra por su cuenta o asistiendo a eventos de la industria con músicos.

Galecki no es solo un guitarrista. También es conocido por tocar la batería, e incluso ha compartido escenario frente a una audiencia con el cantautor Randy Houser, quien le dijo a Taste of Country, “Johnny se ha convertido en uno de mis queridos amigos y muchas veces, cuando termina de grabar, se sube al autobús y se va conmigo por unos días. Al principio era un poco tímido al respecto, pero yo le dije, ‘trae tu trasero aquí’”.

“Cuando hicimos el piloto, estaba enamorada de Galecki, pero él tenía novia”, dijo Kaley Cuoco sobre el actor que interpretó el personaje de Leonard (Michael Yarish/Warner Bros)

Un amor que supera la ficción

El romance de Johnny Galecki y Kaley Cuoco en la sitcom de CBS impulsó gran parte de la historia. La relación salió de la pantalla y llegó a la vida real a finales de 2007, cuando Galecki y Cuoco empezaron a salir. Pero la pareja nunca hizo pública su relación hasta que terminaron en 2009. Cuoco dijo a CBS Watch: “Fue una relación maravillosa, pero nunca dijimos una palabra al respecto y nunca fuimos a ningún sitio juntos. Fuimos muy protectores con nosotros mismos y con el programa y no queríamos que nada lo arruinara”. La actriz confesó que se sintió atraída por Johnny desde el primer día. Más recientemente, ella apareció en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard y explicó: “Cuando hicimos el piloto, estaba enamorada de Galecki, pero él tenía novia”.

Teniendo en cuenta que la serie se emitió en septiembre de 2007 y que terminaron a finales de 2009, Galecki y Cuoco tuvieron que seguir compartiendo el día a día siendo ex por diez años. Aún así, siguen siendo amigos, e incluso bromean en las redes sociales. En los cumpleaños de Kaley, su ex compañero de reparto y ex novio no puede evitar burlarse, subiendo selfies en las que corta la mitad de la cara de Cuoco, poniendo todo el énfasis en él, bajo la descripción, “Feliz cumpleaños número 48 atrasado a mi adorada mundialmente, Mooks”. Cuando en realidad ella es mucho más joven. Copiando la fórmula, en 2020, también le deseó en Instagram: “El más feliz cumpleaños número 74 para mi falsa esposa. Felicidades por los 82 años”. Siempre en chiste y con cariño.

Desde que terminó con Galecki, Cuoco se casó dos veces, primero con Ryan Sweeting y luego con Karl Cook, de quien también se separó, según CNN. Por su parte, Galecki estuvo en una relación con Alaina Meyer entre 2018 y finales de 2020. En diciembre de 2019, Galecki y Meyer dieron la bienvenida a su hijo, Avery. Cuoco le dijo a US Weekly en marzo del 2020: “Johnny tiene un bebé ahora. Él me envía fotos constantemente. Está muy orgulloso. Es muy, muy dulce”. No es muy sorprendente que los ex sean tan cariñosos, ya que superaron una ruptura en medio de la filmación de una serie. Cuoco agregó: “Por suerte, Johnny y yo salimos de la ruptura muy bien. Hoy estamos más unidos que nunca”. Incluso, Kaley Cuoco demostró que su amistad con Johnny Galecki no era en absoluto un problema para su ex esposo, Karl Cook, al publicar en Instagram en marzo de 2017 una instantánea de su ex novio y su entonces marido abrazados. Ambos tenían los labios fruncidos mientras Galecki simulaba besar a Cook en la mejilla. Cuoco puso en la descripción: “Luego pasó esto. Johnny Galecki, ¡deja a mi hombre!”. Y para celebrar el siguiente cumpleaños de Cuoco, Galecki subió una foto en la que está parado entre ella y su novio, excepto que Cuoco fue parcialmente cortada de la imagen.

Johnny Galecki y Kaley Cuoco estuvieron en pareja dos años y, luego de haberse separado, mantuvieron una amistad durante una década más compartiendo la serie (Kevin Mazur/WireImage)

Lidiando con los incendios

La vida no siempre fue color de rosas para Johnny. En 2017, su rancho en California fue dañado por los devastadores incendios forestales del lugar. La estrella dijo en un comunicado: “Mi corazón está con todos los de la zona que también están experimentando pérdidas por este voraz incendio. Las estructuras no son las que crean una comunidad, es la gente. Si la gente de Santa Margarita me ha enseñado algo es que, una vez que el humo se despeja, literal y figurativamente, es el momento de tender la mano y reconstruir. Durante todo el proceso, todo el mundo ha sido muy solidario y tienes que encontrar el lado positivo y el humor oscuro en ello”.

Finalmente, Galecki no quiso o no pudo reconstruir su propio pedazo del vecindario, y en 2019, puso la propiedad a la venta por 825.000 dólares, un precio por debajo de los 1,2 millones de dólares que pagó por ella ocho años atrás. La propiedad incluye 65 hectáreas de la finca que solía ser el suelo de una cabaña de troncos de 333 metros cuadrados; también varias dependencias rústicas esparcidas en tres hectáreas de viñedos, una piscina de borde infinito y un spa, varios estanques y árboles de granada, naranja y nuez.

Galecki fue el segundo actor mejor pagado de la televisión en 2018, luego de haber percibido 25 millones de dólares sin contar impuestos en sólo doce meses (MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images)

Haciéndose más rico

Johnny Galecki es increíblemente rico y puede seguir aumentando su cuenta bancaria simplemente con The Big Bang Theory. Cuando el programa llegó a la TV en 2007, estaba ganando poco más de un millón de dólares por temporada. Pero eso es sólo una fracción del millón de dólares por episodio que estaba ganando al final de la serie en 2019. De hecho, según Forbes, Galecki fue el segundo actor mejor pagado de la televisión en 2018, luego de haber percibido 25 millones de dólares sin contar impuestos en sólo doce meses, gracias a sus principales actuaciones y proyectos paralelos.

La única persona que le superaba era su co-protagonista, Jim Parsons, con 26,5 millones de dólares. Gracias a este asombroso salario durante tantos años, se estima que Galecki tiene un patrimonio de aproximadamente 100 millones de dólares. También se dice que seguirá ganando unos 10 millones de dólares al año durante la próxima década gracias a las retransmisiones de Big Bang, que seguirá haciendo reír a los fans y enriqueciendo a sus estrellas.

Johnny Galecki junto a su nueva esposa, Morgan, y su hijo de cuatro años, Avery, cuya madre es Alaina Meyer, la ex pareja del actor

Casado con hijos

Johnny Galecki se casó en una boda secreta con Morgan y le dio la bienvenida a una niña. La pareja no confirmó cuándo se casaron ni cuándo nació la bebé. Para la portada de marzo de este año de Architectural Digest, el alumno de The Big Bang Theory confirmó que se casó discretamente con Morgan y le dieron la bienvenida a una hija, Oona Evelena.

La pareja casada también posó con el hijo de 4 años de Johnny, Avery, a quien comparte con su ex novia Alaina Meyer. En la imagen de la familia, una máscara de conejito cubría el rostro del niño. El actor compartió la nota en Instagram, donde publicó imágenes de la casa de la familia en Nashville, así como instantáneas junto a su esposa y Avery. Johnny compró la casa de Nashville en 2018, un año antes de que concluyera The Big Bang Theory. En 2020, Johnny se mudó de Los Ángeles a Nashville, justo antes de que comenzara la pandemia de COVID-19. Antes de mudarse, vivió en California durante treinta años, pero confesó que, aunque lo intentó, “nunca se sintió como un angelino”. “Lo digo con tristeza, no con esnobismo. Treinta años es mucho tiempo para vivir en una ciudad en la que no te sientes tan cómodo”, agregó.

Hoy, con su familia tipo, fuera de los sets y cumpliendo 49 años, posiblemente Johnny Galecki esté de shopping, porque como él mismo se sinceró en una nota a People: “No sé qué hacer conmigo mismo entre películas. Termino haciendo cosas poco saludables como ir de compras o beber. Soy bastante esquizofrénico al respecto”.