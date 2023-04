Coki Ramírez anticipa la llegada de Bien Argentino al Luna Park: “Es mágico y nos muestra el hermoso país que tenemos”

El espectáculo Bien Argentino llega al Luna Park

Buenos Aires inició su temporada oficial de teatro tras el fin de las respectivas carteleras de verano y de cara a los meses previos que abarcan la transición con las vacaciones de invierno. En ese sentido, el internacional y multipremiado espectáculo, Bien Argentino, creado y dirigido por Ángel Carabajal, llega este martes 18 de mayo al Luna Park.

Hace tres meses que la obra estuvo presente en Villa Carlos Paz en Córdoba donde recibieron 6 premios Carlos y se erigiern como uno de los favoritos en la plaza cordobesa. Con un elenco renovado y figuras de nivel, Bien Argentino ofrece un recorrido por la música y la cultura de nuestro país, con figuras como la cantante Coki Ramírez, el cantante y bailarín Marcelo Iripino, el humorista Zaul Showman, el Dúo Aruma, los cantantes Mariano Garnero y Juan Pesci y un destacado cuerpo de baile con músicos en vivo.

El bailarín Marcelo Iripino forma parte del elenco de Bien Argentino

¿De qué trata el show? Es una experiencia donde se invita al espectador en un recorrido por el folklore nacional, el tango e incluso el cuarteto con una propuesta fundada en el valor por nuestras raíces.

“La idea es aportar mi granito de arena así como lo hace cada artista desde su lugar. Hay algunos más populares y otros no tanto pero son todos súper mega talentosos”, dice Coki Ramírez en diálogo con Teleshow, una de las caras más reconocidas del espectáculo. “El director Ángel Carabajal hizo una selección de profesionales: hay muchas mujeres bailarinas y en mi caso canto algunas canciones de folklore ya que el espectáculo está hecho con todas canciones argentinas”, prosiguió la cordobesa, que destacó su participación: “Yo aporto desde ese lugar con temas divinos y dándole mi toque junto con la banda en vivo que es increíble”, agregó sobre el proyecto.

Además, la cantante reveló una parte del show que la toca profundamente: “También hago un homenaje, en mi caso por ser cordobesa, al cuarteto donde hacemos una intro tanguera, después pasamos por otro estilo como el folklore y se convierte en cuarteto. Ahí la gente estalla porque quiere bailar, aplaudir, disfrutar así que tiene varios condimentos. Yo me siento muy cómoda, la verdad que es espectacular”, comentó feliz.

Coki Ramírez en Bien Argentino

En tanto, Coki recordó el día que la convocaron. “Me siento muy bien con la propuesta, no estaba en mis planes pero Ángel me llamó 15 días antes de arrancar la temporada y la verdad que me pareció un proyecto magnífico porque es todo puro arte, puro talento, tanto lo visual, lo auditivo, la puesta de las luces, la escenografía, hay mucho laburo y mucho talento y eso la verdad que me incentivó a ser parte de algo así”, reconoció.

“Yo tengo mi carrera solista pero estoy segura que si me invitaban a ser parte de algo que me entusiasme, era de algo así super profesional como en este caso que es un espectáculo de nivel internacional. Estoy muy feliz y orgullosa, en la temporada la rompimos, mucha gente nos descubrió ahí. Ahora empieza la gira nacional, el primer punto es el Luna Park. Nunca canté en ese escenario así que este espectáculo me está dando esa oportunidad y no la quiero desaprovechar”, señaló con ganas de que llegue el día.

Finalmente, se refirió a los que ocurre cada vez que Bien Argentino sale a escena. “Nos llevamos bárbaro entre todos y la gente sale verdaderamente emocionada. Es realmente mágico porque encima nos toca las fibras patrióticas y te terminás dando cuenta del país hermoso que tenemos, la cultura que tenemos, es realmente es muy emotivo”, concluyó Coki, feliz por este desafío profesional.

