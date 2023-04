El susto de Cande Tinelli en España: tuvo que ser internada y lanzó una advertencia a sus seguidores

El susto de Cande Tinelli en España: por qué tuvo que ser (Video: Instagram)

Después de los rumores de romance que vinculaban a Cande Tinelli con el piloto automovilístico Santiago Urrutia, fue ella misma quien blanqueó la relación con una foto que subió a sus redes hace unas semanas. Con un juego de palabras, la hija menor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino publicó un álbum con varias fotografías que los muestran juntos disfrutando de las tierras uruguayas, de donde es oriundo el automovilista. “Uru y Urru”, se titula el álbum que incluye dos corazones y la bandera del país vecino, donde se los puede ver desde el momento en que se prueban la ropa que utilizarán para la salida como los diferentes instantes de ese viaje.

Unas semanas atrás, la influencer había anunciado la ruptura sentimental con el músico Coti Sorokin. Al aire de LAM, el ciclo de América, la joven había abierto su corazón frente a Ángel De Brito y las panelistas del programa. “A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, había confesado de manera terminante respecto de su separación de Sorokin.

El problema de salud que vivió Cande Tinelli en España y tuvo que ser hospitalizada (Foto: Instagram)

También, había agregado más detalles: “Cuando uno esta enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”.

Después de la ruptura, la cantante se mantuvo muy cerca del piloto uruguayo, aunque en un comienzo negaba cualquier tipo de vínculo sentimental con él. “Les pido por favor a los medios que dejen de decir que estoy de novia. No tengo nuevo novio. Estoy soltera. Disfrutando el momento. A eso vinimos a esta vida”, decía apenas habían aparecido públicamente unas imágenes de ella con Urrutia. En las fotos se la podía ver a Cande tomando un trago en el Café Tropical Cadaques, un bar en Barcelona, y esas instantáneas habían sido subidas a sus redes sociales por el propio piloto de carreras.

Finalmente, la joven se mostró con su nuevo novio muy feliz y con proyectos juntos. Tanto es así que partieron rumbo a Europa, más precisamente a la ciudad de Bilbao a pasar unas románticas vacaciones. Desde allí, durante este sábado sorprendió ver unas historias que subió Cande a sus historias de Instagram en las que daba cuenta de un problema de salud que había tenido y por el cual había tenido que ser hospitalizada en España.

En un principio, se la pudo ver con la pulserita que le colocó el centro de salud al ingresar a él, con su nombre a modo de identificación personal. Luego, ella misma registró en un video sus manos brotadas como con una reacción alérgica. Y finalmente, mostró también parte de su rostro, colorado con un párpado hinchado, producto de la misma urticaria.

Sin dar mayores detalles y una vez que se encontró más estable, Lele quiso llevar tranquilidad a sus seguidores con el siguiente mensaje: “Un susto nomás. Cuidado con las cosas que toman, averigüen bien”.

Si bien no dio más precisiones de este percance en su salud, la propia Cande comentó en sus publicaciones que lo que causó esta reacción alérgica fue el uso del medicamento Minoxidil oral. En general, esta medicación está indicada para pacientes que tratan problemas capilares como la caída del cabello o bien afecciones más graves como la alopecia.

