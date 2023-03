Cande Tinelli habló luego de revelar cómo es su relación con Guillermina Valdés

Cande Tinelli habló por primera vez de su relación con Guillermina Valdés (LAM. América)

En su primera semana como angelita invitada en LAM, Candelaria Tinelli realizó declaraciones sobre su vínculo con Guillermina Valdés. La hija menor de Marcelo y Soledad Aquino se refirió a la relación de su padre con su última pareja, de quien se separó en mayo del año pasado y con quien tuvieron a Lorenzo. “Nunca conecté mucho con ella”, se sinceró ante el conductor Ángel de Brito y sus panelistas, abriendo como nunca la intimidad a esa relación.

Candelaria Tinelli habló por primera vez de su relación con Guillermina Valdés: “Le hizo un poco mal a mi papá” En diálogo con Ángel De Brito la hija mayor de Marcelo Tinelli contó cómo era su vínculo con la expareja de su papá VER NOTA

“¿En qué no conectaban?”, quiso saber De Brito, quien fuera compañero de Valdés en el jurado de La Academia de ShowMatch. “Somos diferentes”, sostuvo la diseñadora de moda. Y agregó: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...”. En ese instante, el conductor de LAM la interrumpió para comentarle que ellas iban juntas a las presentaciones de su marca de zapatos. “A una sola fui”, aclaró la hija de Tinelli y advirtió: “Y lo hice para apoyar a mi papá”.

“Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”, continuó Cande. Y Yanina Latorre le preguntó sobre el vínculo de la actriz con las hijas de su pareja: “¿Y ella con vos, o con ustedes?”, “Mmm, no sé, conmigo más o menos, la respeto pero nunca tuve mucha piel con ella, con mi hermana Mica se llevaba mejor porque ella es mucho más tranquila”, respondió sin dar detalles de la relación de sus otros hermanos, Juana y Francisco -hijos de Tinelli y Paula Robles-.

La respuesta de Guillermina Valdés a Cande Tinelli: “Me entristece” Luego de que la hija de Marcelo Tinelli hablara de la relación que tenía con su padre, la empresaria se expresó en las redes sociales, al igual que su hijo mayor, Dante VER NOTA

Entonces, Nazarena Vélez le preguntó si creía que Guillermina le había hecho mal a su papá. “Yo creo que un poco sí -respondió Cande-. No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, consideró.

El posteo de Guillermina Valdés

“No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas -agregó- Yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía en el programa. Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí controlanding (sic). Ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa”.

El contundente mensaje de Dante Ortega tras las críticas de Candelaria Tinelli a su mamá, Guillermina Valdés El hijo de la empresaria se expresó públicamente tras lo ocurrido en LAM, cuando Lelé cuestionó a la última pareja de su padre VER NOTA

Y continuó respecto a la experiencia conjunta en La Academia: “Ella lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado. Igualmente, fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro”.

Horas después, algunos de los involucrados se manifestaron en las redes sociales. La primera fue la propia Guillermina, que se expresó en Twitter. “Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, escribió la actriz en su red social.

“Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”, agregó la empresaria. Su hijo Dante, fruto de su relación con Sebastián Ortega, también se expresó públicamente: “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, escribió el joven y agregó el emoji de un corazón.

¿Y Candelaria? La cantante dejó pasar algunas horas y volvió a referirse en Instagram a sus dichos que causaron tanto revuelo. Luego de postear mensajes vinculados a su reconocida postura contra el maltrato animal, Lelé subió una foto en la que se la ve seria, mirando a cámara: “Gracias por todos sus hermosos mensajes”, escribió junto a tres emojis: un corazón rojo, unos ojos vidriosos y unas manos de agradecimiento.

Seguir leyendo