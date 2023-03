Cande Tinelli se puso un aplique de strass en un diente: “¿Parece un pedazo de comida?”

Hace pocos días, Candelaria Tinelli sorprendió en LAM como panelista (@candelariatinelli)

Hace poco más de seis meses comenzó a hacerse más habitual el ver a distintas famosas utilizando el denominado “Bling dental”, un aplique de strass que se coloca en los dientes. Lo que comenzó siendo uno, ahora pueden verse sonrisas donde el brillo llega a varias de las piezas dentales, con diferentes colores y formatos.

La también llamada joyería dental nada tiene que ver con la cultura de los años ‘80 en los Estados Unidos, donde las fundas y los dientes de oro eran moneda corriente entre los intérpretes de hip-hop, ya que ahora son apiques chicos, que comenzaron a popularizarse gracias a figuras como Rosalia, Miley Cyrus, Katy Perry y Lady Gaga.

En el plano local, quien hace unos meses mostró su nueva sonrisa fue la influencer Tamara Báez, quien aprovechó un vivo que estaba realizando para comenzar a sonreír y sorprender a todos sus seguidores, mientras el accesorio acaparaba las luces. “Me encantaron. Las quiero a todas así”, expresó Báez y así instó a que sus fanáticos, en su mayoría mujeres, asistan al centro de belleza que ella recomendaba a colocarse el aplique en los dientes.

Cande Tinelli abrió una encuesta para ver si aprobaban su nueva adquisición (Foto: Instagram)

Según detallaron los especialistas, con un adhesivo especial se coloca el pequeño cristal de vidrio y, de esta forma, el diente no sufre ningún tipo de daño y no supone efectos secundarios para la salud bucodental de quien lo lleva. Además, al momento de querer prescindir de su uso, la técnica es la misma que para la postura, sin generar ningún efecto contraproducente. Lo que sí varios detallan es que lo ideal es que no exceda los tres meses y que allí se produzca el cambio.

Quien en esta oportunidad se sumó a la lista de celebrities que lo utilizan es Cande Tinelli, que a través de una publicación en su cuenta de instagram mostró su sonrisa con el aplique y una pregunta que deja a las claras que la influencer es capaz de reírse de sí misma.

“¿Parece un pedazo de comida?”, fue la pregunta que le hizo a sus seguidores para lo cual tenían dos opciones de respuesta: “Re contra” o “Tiene flow”, y de fondo la selfie que daba cuenta del pequeño strass que se colocó, más discreto respecto de otras famosas que incluso cada vez más dientes adornan de esta forma.

No es la primera vez que Cande abre encuestas para que sus seguidores voten por sí o por no: hace unos días publicó unas imágenes con transparencias que pocos pasaron por alto

Después de dos años de noviazgo y varias idas y vueltas, Cande Tinelli confirmó su separación de Coti Sorokin a principios de febrero. “Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”, dijo en diálogo con Alejandro Castelo par LAM.

“A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, confesó de manera terminante. Y agregó más detalles: “Cuando uno esta enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”.

En la misma entrevista, Lelé reflexionó sobre lo que su ex había dicho al confirmar la ruptura y calificarla de “impulsiva”: “No le echo la culpa a él, en gran parte es culpa mía y espero que todas las mujeres podamos salir de una situación así, yo soy todo lo contrario a lo que él dijo en esa nota. No me interesa lo que opinen los demás soy muy transparente, no me interesa quedar bien, si me mandé una cagada soy la primera en aceptarlo, me chupa un huevo tener una imagen para los demás, yo me banco las críticas, buenas y malas. A él, lo respeto y nada más”.

