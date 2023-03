Delfina Gérez Bosco desafió a Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2: "¿Vos te querés casar?" (VIdeo: El Hotel de los Famosos 2 (El Trece)

Desde que se supo que Delfina Gerez Bosco inició un romance con Martín Coggi en el Hotel de los Famosos 2, la conductora tuvo que afrontar muchas críticas, en especial de su expareja, Fernando Beni.

Lo que ocurrió es que ella entró al reality separada del papá de su hijo Gennaro, y como el reality ya está grabado en su totalidad pero todavía se está emitiendo por El Trece, se difundió la noticia de la nueva relación de la conductora antes que se vea al aire. En ese momento, a Delfina le llovieron críticas de todos lados, porque no todo el mundo sabía que ya estaba separada.

Uno de los primeros en salir a hablar fue Fernando Beni. Él mismo fue quien destapó esta situación: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”.

La participante dio una versión diferente sobre su relación con el padre de sus hijos: “Yo entro separada al hotel. Nosotros veníamos mal de antes. Nunca hablé de mi vida privada, siempre tuve perfil bajo. Cuando me llaman de El Hotel... dije que sí, obvio, era una posibilidad de que me vieran posmaternidad, para generar más laburo”.

Delfina Gerez Bosco desafió a Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2: "¿Vos te querés casar?" (Foto: El Hotel de los Famosos 2, El Trece)

Además, la conductora aclaró que ya no convivían juntos: “Antes de entrar al reality, no estábamos durmiendo juntos. Sus cosas están acá, pero él estaba durmiendo afuera, no hay mucha historia. Él no está mucho en Capital por su trabajo, no convivíamos mucho antes”.

Antes de entrar al hotel, Delfina habló con Fernando y le preguntó qué debía decir respecto a su vínculo. “Él me dijo: ‘Decí lo que quieras, qué se yo’. Yo le dije: ‘Voy a entrar y ahí vemos si nos extrañamos, si volvemos, qué carajo hacemos”. Por este motivo se sorprendió cuando él dijo públicamente que era un cornudo: “No me cuidó, estaba caliente, le salió así”.

La modelo admitió que estando en las grabaciones del reality le dijo que se quería divorciar, pero no se animó a contarle que estaba comenzando un romance con Coggi. “Se lo iba a decir cuando saliera”, afirmó. Sin embargo, Fernando se enteró porque se lo contó Kate Rodríguez, quien fue invitada al hotel y decidió llamarlo para contarle sobre el romance. Ahí se desató el escándalo y ambos se pusieron de acuerdo con llevar al cabo el divorcio.

En tanto, Delfina inició una relación con Coggi. Recientemente, dio una entrevista telefónica a Socios del Espectáculo (El Trece) para hablar de su relación amorosa. “Estoy de novia con Martín, me enamoré, él es muy genuino”, confirmó la modelo muy emocionada en una charla con el periodista Rodrigo Lussich.

La participante lloró en El Hotel de los Famosos 2 al hablar de su separación de Fernando Beni (Video: El Hotel de los Famosos, El Trece)

En esta oportunidad, en la emisión del martes, se pudo ver un diálogo entre ellos que llamó la atención de todos sus compañeros. Todo comenzó cuando Fernando Carrillo le preguntó a Coggi: “Le pregunté a Delfina ‘si te llegas a casar con Coggi, ¿me vas a invitar? Y ella me respondió ‘preguntale a él’”.

Fue entonces que la joven se sinceró frente a las cámaras del Hotel: “Invitaría a todos porque vendrían todos los que nos quieren a celebrar el amor. Y los que no nos quieren, que lo vean más de cerca”. Y en ese momento, Delfina increpó a Martín con una pregunta bien directa: “¿Vos te querés casar?”. De inmediato, Coggi respondió, sin dudar: “Sí, en la Iglesia de Recoleta donde se casaron Diego Maradona y Claudia Villafañe”.

“No, no, yo no quiero eso Pichi, porque casarte al lado de un comentario te trae mala suerte, pichi. Yo creo que un casamiento a todo trapo tendría que ser, por la historia, en el Luna Park”, concluyó Gerez Bosco con respecto a los planes a futuro de su nueva relación.

Seguir leyendo: