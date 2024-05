El Banco Central ya compró USD 15.000 millones desde el comienzo del gobierno de Javier Milei

(Andrew Harrer/Bloomberg)

El monto operado en el mercado mayorista siguió débil este viernes, con USD 297,6 millones en el segmento de contado, casi la misma cifra del jueves, mientras que el BCRA se alzó con USD 144 millones por su intervención cambiaria, el 48,4% del total negociado.

A lo largo de la semana la entidad monetaria absorbió USD 590 millones -no hubo negocios el miércoles 1-, mientras que desde el lunes 11 de diciembre efectuó compras netas por USD 15.046 millones en casi cinco meses. El Banco Central solo efectuó ventas en cuatro ruedas operativas durante ese lapso desde que Santiago Bausili asumió la presidencia del organismo.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno la entidad está comprando más de la mitad de los dólares que el sector privado liquida en la plaza cambiaria. En abril acumuló un saldo a favor con su intervención de USD 3.348 millones, en el sexto mes con resultado positivo. Además se trató del mejor mes para la intervención del Central desde septiembre de 2022, cuando se aplicó la primera versión del dólar “soja”.

Por otro lado, las reservas internacionales crecieron en USD 184 millones, a 28.374 millones de dólares. Las reservas brutas cedieron en la semana unos USD 1.763 millones, básicamente por el pago efectuado al FMI el martes 30. Bajo la administración de La Libertad Avanza este stock aumenta en USD 7.166 millones (+33,8%) desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre.

“Más allá de la demora reciente, se estima que las liquidaciones podrían ganar mayor ritmo próximamente y así sostener el nivel de compras del BCRA aún en medio de una mayor participación de los importadores. La renovada baja de tasas despertó, tal como ya hizo en el pasado, un reacomodamiento de los dólares financieros aunque dicho deslizamiento sería limitado y ordenado dentro de una etapa de estacional mayor oferta de divisas, aún cuando pudieran ir cerrándose algunas apuestas hacia el carry-trade”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Con 131 votos positivos, 117 votos negativos y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó esta semana el Régimen de Regularización de Activos, el nombre que escogió el Gobierno nacional para el proyecto de blanqueo de capitales. Justamente , la regularización de esos dólares, que en parte podrían regresar al sistema financiero, aportarían no solo al crecimiento de los depósitos e, indirectamente, a las reservas del BCRA, también apuntalarían el decaído stock de crédito.

Para los expertos del Grupo IEB (Invertir en Bolsa), un “punto de conflicto resultó ser el blanqueo, con cuestionamientos por parte de la oposición centrándose en el límite de exclusión de funcionarios y ex funcionarios, la inclusión de no residentes, y la no investigación sobre la procedencia de los fondos. El régimen establece un plazo para adherirse hasta el 30 de abril de 2025, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del mismo año, brindando la posibilidad de ingresar al sistema hasta USD 100.000 sin costo alguno, e incluso la posibilidad de ingresar montos mayores con alícuota cero, sujeto a condiciones especiales. En general, el ingreso de montos mayores al mencionado previamente implicará el cobro de alícuotas de entre 5% y 15% en base al momento de adhesión al régimen. Resta ver si en esta ocasión el blanqueo logrará ser tan exitoso como fue el del gobierno de Cambiemos, con más de USD 100.000 millones regularizados”.

Por otra parte, el Banco Central resolvió el jueves bajar la tasa de interés de referencia de 60% a 50% nominal anual, en base al sendero de desinflación. De este modo también se redujo la rentabilidad de posiciones en moneda local como plazos fijos.

“Esta medida forma parte del plan de estabilización económica, cuyo principal objetivo es reducir la inflación. Por lo tanto, es probable que se mantenga esta política hasta que se observen mejoras significativas en los indicadores de inflación y se consolide la estabilidad económica, lo que podría ocurrir recién a fin de este 2024″, afirmó Norberto Saraceni, socio de la consultora BakerTilly.