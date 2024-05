El gobierno de Kicillof retomará parte de las obras paralizadas en las universidades por la gestión de Milei

Axel Kicillof y su gabinete con rectores universitarios

El gobierno bonaerense buscará reactivar las obras paralizadas por el gobierno nacional en las universidades. El gobernador, Axel Kicillof, había mantenido un encuentro con rectores donde el tema se puso sobre la mesa antes de la masiva marcha universitaria. Este viernes, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se reunió con representantes de distintas universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires para afinar detalles.

Según información del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, en total hay 119 obras en diferentes universidades del país que se encuentran paralizadas y cuya ejecución frenó en diciembre del año pasado, cuando el propio Katopodis dejó el cargo del ministerio de Obras Públicas de la Nación. De ese total, 46 se encuentran en territorio bonaerense y que el Ejecutivo provincial buscará retomar.

El escenario es complejo. Este viernes, Katopodis mantuvo un encuentro con rectores y representantes de las universidades de Avellaneda, Florencio Varela, José C. Paz, Luján, Carmen de Areco, San Martín, Quilmes, Tres de Febrero, La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Katopodis y el ex ministro de Educación de la Nación y rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk junto a representantes de las universidades del conurbano

“Por indicación de Kicillof vamos a ir vamos a ir retomando esta infraestructura para que los pibes y pibas puedan seguir construyendo su futuro. Hay cosas que en la Argentina no se tocan, eso demostraron los jóvenes en la marcha del 23 de abril”, planteó Katopodis tras el encuentro.

Visibilizar las obras paralizadas por parte del gobierno nacional es una decisión que Kicillof planteó a su gabinete y en la que cada acto de gestión hace referencia. Como contó Infobae, lanzará una web para exhibir las obras del gobierno nacional frenadas en la Provincia. En lo que respecta a las universidades, en diciembre de 2023, del total de 167 obras en todo el país, se habían comenzado y finalizado 48 intervenciones, 41 se encontraban en ejecución, 52 estaban por iniciar, 9 se encontraban en proceso licitatorio, y el resto, eran proyectos.

Puntualmente sobre la provincia de Buenos Aires, el Programa de Infraestructura Universitaria contemplaba la ejecución de 63 obras, de las cuales entre 2019 y 2023 se finalizaron 21 intervenciones. De este total, 58 contaban con financiamiento internacional, y 5 con financiamiento del Tesoro Nacional.

“No podemos sustituir la deserción de un Gobierno nacional que está incumpliendo leyes y normas, pero tenemos el compromiso de apoyar dentro de nuestras posibilidades en todo lo que sirva para contrarrestar este ataque contra la educación y la ciencia”, había planteado Kicillof días atrás, cuando se reunió con rectores e integrantes del ámbito universitario, previo a la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, de la que tanto el mandatario bonaerense como su gabinete participó.

Según pudo reconstruir Infobae, el Ejecutivo bonaerense tiene la intención de avanzar con varias obras. Las más importantes se van abordando con las universidades. Uno de los proyectos más ambiciosos que quedó paralizado es la construcción de un edificio destinado a la atención primaria de la salud que llevaba adelante la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Se trata de un complejo que cuenta con una superficie total de 1.900 metros cuadrados y que tenía entre sus objetivos como uno de la capacitación como residentes de estudiantes de carreras afines de la UNLaM; además de tareas de docencia e investigación científica.

El proyecto, en ejecución hasta diciembre del año pasado cuando el gobierno nacional cortó la transferencia de fondos según consignaron desde la unidad académica, consta de tres plantas funcionales y un subsuelo técnico con una superficie total de, aproximadamente, 1.900 m2. Esa es una de las obras por las que la Provincia podría intervenir. Además, tiempo atrás, Katopodis también recorrió la universidad de José C.Paz y de Hurlingham haciendo un relevamiento de las obras en esas universidades con el objetivo de que la provincia -en la medida de su capacidad- pueda cubrir el tramo faltante.

En la Universidad de José C Paz (UNPAZ) había en ejecución dos edificios con un natatorio, aulas y comedor universitario. En Hurlingham, un edificio de aulas de 4.000 m2; que se finalizará con recursos propios de la universidad.

“Hay obras que están ahí para terminarse y falta muy poquito. Hay otras que se iniciaron, otras con contratos firmados y no hay respuesta de cómo va a continuar esta situación”, planteó este viernes, en declaraciones a AM 750, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni; quien recientemente fue nombrado como presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC).

“Que esté en juego si va a haber o no universidad pública es discutir si vamos a tener o no un país con mayor desarrollo”, le había dicho Kicillof a los rectores en la reunión ampliada que mantuvieron hace dos semanas. Allí también indicó que “en la provincia de Buenos Aires el mandato de nuestro pueblo es que redoblemos los esfuerzos para seguir defendiendo la educación y los derechos que nos permitan alcanzar una Argentina con más justicia social”.

El gobierno bonaerense participó activamente de la Marcha Federal Universitaria

La reunión de Katopodis con rectores se dio a la par que en la Cámara de Diputados de la Nación se empezó a discutir -en la comisión de Educación- los proyectos de la oposición para garantizar el presupuesto de las universidades. Actualmente la educación superior se encuentra en estado de alerta ya que sus recursos se vieron drásticamente disminuidos debido a que el Gobierno prorrogó las partidas del año pasado pero no las actualizó por inflación.

Son varios los proyectos que empezaron a discutirse en la comisión que preside Alejandro Finocchiaro (PRO). Uno de ellos es de la radical -y ex vicerrectora de la UNNOBA- Dyana Tavela que plantea que os gastos de funcionamiento (que no incluye salarios de docentes y no docentes) se actualice de forma bimestral a partir de una fórmula que combina la variación del Índice de Precios (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%). La mayoría van en sintonía; sin embargo por ahora no hay fecha certera para emitir dictamen y girarlo a la comisión de Presupuesto.