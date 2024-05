Así fue la tremenda pelea entre Furia y Emmanuel de Gran Hermano: insultos, gritos y un supuesto casting sábana

Así fue la tremenda pelea entre Furia y Emmanuel de Gran Hermano (Video: Telefe)

Tras seis meses de encierro, la convivencia de los participantes en la casa de Gran Hermano se empieza a poner cada vez más áspera. En ese contexto, Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich —históricos aliados del reality— de un momento a otro, se volvieron enemigos. Al menos así lo manifestó la doble de riesgo, quien le hizo la cruz y ya dijo que lo quiere fuera del programa.

Así la cosa, si bien hace unos días se vio un clip de Furia y Emma discutiendo, el cual rápidamente se hizo viral, este jueves durante la gala se pudo ver de manera completa la pelea entre ambos, la cual generó gran repercusión en las redes.

El conflicto se desató porque la participante se enojó cuando Santiago Del Moro les confirmó que el voto del público era positivo. Tras escuchar la novedad, la deportista se trasladó del living a la habitación al grito de: “Que le den el premio a Emmanuel y que se lo meta en el ort…”.

“Este chabón ya no puede estar acá en esta instancia del juego. La gente lo sabe. Yo lo apoyé porque se victimiza como un ‘Hijo de P…'. Él es el más traicionero y mentiroso”, sostuvo Juliana en presencia de Florencia y Virginia.

La tremenda pelea entre Furia y Emmanuel

Al enterarse de las declaraciones de Juliana, Emmanuel decidió enfrentarla: ingresó a la habitación y se dirigió directamente hacia Furia, a quien le dijo de todo. “Yo no soy ningún ‘Hijo de P...’. Mi mamá no es ninguna Pu… así que la respetás”, comenzó diciendo el peluquero.

“¿Ahora la respetás a tu vieja, que la odiás?”, le retrucó la doble de riesgo a Emmanuel para luego aclararle que va a eliminarlo cuando la placa sea negativa. Además, en esa misma línea, acusó al hermanito de haberse tomado siete cervezas en la casa. “Te tienen que sancionar, borracho”, sostuvo. “Seguro seguís acá adentro porque te cog… a alguien de acá, casting sábana”, enfatizó.

“Sos un mentiroso y la gente te odia. Te quedaste solo”, agregó Furia. Emmanuel, en tanto, se retiró de la habitación junto a su amiga, Noelia.

A pesar de los gritos e insultos de Juliana, el cordobés aseguró que no le guarda resentimiento. “Yo la quiero un montón, no quiero que me diga más esas cosas”, expresó con cierta angustia y afirmó que el resto de los concursantes no se animan a enfrentarla. “Todos le tienen miedo”, cerró mientras su amiga lo consolaba y le decía que él no se merece ser insultado. También le recomendó ignorar a Juliana y no pelearse más con ella, aunque la doble de riesgo quedó indignada y cada vez que puede le pide a su fandom que saque a Emma del juego.

Todo mal entre Furia y la gata Noelia

Este lunes, en un nuevo giro del reality, ingresaron los seres queridos de los hermanitos y una de ellas fue Noelia La Gata (la famosa cantante cordobesa) que es muy amiga del peluquero y fue a apoyarlo. Pero la paz y la alegría por el reencuentro duraron poco.

Tras ingresar al reality le dio un regalo a Furia, pero a las horas la doble de riesgo lo tiró. “La casa es nuestra, ustedes son familiares que vienen a apoyar, entonces yo no voy a dejar que venga esta chabona a cantar temas de mierda que no sirven para un pingo”, le dijo Juliana a Nicolás, su amigo, y a Bautista, y sumó: “Yo no quiero nada, ya se los dejé muy claro, lejos mío”.