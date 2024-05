El N°1 del mundo del golf Scottie Scheffler rompió el silencio tras ser detenido en los Estados Unidos: “Era una situación caótica”

Detuvieron al número 1 del mundo en golf, Scottie Scheffler. Crédito: @JeffDarlington

Scottie Scheffler ocupó las planas de los principales portales del mundo por un hecho muy lejano a ser el actual número uno del mundo en el golf. El mejor especialista de la disciplina fue detenido en la madrugada del viernes por intentar esquivar un control de tránsito en Valhalla, Kentucky, mientras se dirigía al campeonato PGA desarrollado en la misma localidad, según afirmaron medios de prensa de los Estados Unidos.

El golfista de 27 años utilizó su cuenta de Instagram, seguida por casi un millón de usuarios, para escribir una breve explicación compuesta de dos párrafos, donde relacionó su arresto a un problema de comunicación: “Esta mañana procedí como me indicaron los policías. Era una situación caótica, lo cual era entendible, considerando el trágico accidente que había ocurrido previamente. Hubo un gran malentendido en cuanto a lo que pensé que me estaban pidiendo hacer”.

“Nunca tuve la intención de ignorar cualquiera de las instrucciones. Tengo la esperanza de dejar esto a un lado y centrarme en el mundo del golf”, añadió. Había evadido las órdenes de un agente que controlaba el tránsito después de una fatalidad ocurrida en la zona, que registró la muerte de un peatón tras ser atropellado por un autobús en las inmediaciones del Valhalla Golf Club. Esta razón retrasó la jornada del campeonato de este viernes.

En ese descargo, Scottie Scheffler hizo mención al fallecimiento de esa persona, en el cual no estuvo involucrado, sino que había quedado atrapado en un embotellamiento bajo ese escenario: “Todos los involucrados en el torneo expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del hombre que falleció esta mañana en un accidente. Realmente esto pone todo en perspectiva”.

El mensaje completo de Scottie Scheffler en Instagram

El periodista de ESPN, Jeff Darlington, había dado a conocer las imágenes de su detención en una publicación de Twitter, en la cual se lo ve a Scheffler con pantalones cortos y camiseta y sus manos en las espaldas siendo llevado por la Policía luego del incidente que tuvo lugar antes del amanecer. “Última noticia: el golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, ha sido detenido y esposado por la Policía después de que un malentendido con el flujo de tránsito lo llevó a intentar pasar a un oficial hacia el Valhalla Golf Club. El policía intentó detener antes el coche de Scheffler, pero él detuvo su vehículo en la entrada del Valhalla. El policía comenzó entonces a gritarle a Scheffler que saliera del coche. Cuando Scheffler salió del vehículo, el oficial lo empujó contra el auto e inmediatamente lo esposó. Ahora está detenido en la parte trasera de un coche de policía”, detalló el reportero.

En la filmación, uno de los agentes le pide a los testigos que se mantengan a distancia y otro oficial dice “ahora mismo está yendo a la cárcel y no hay nada que puedan hacer al respecto”. Mientras el golfista se dirigía al patrullero, pidió auxilio a los presentes: “¿Podrías ayudarme?”. Más adelante, Darlington exhibió que los guardias de seguridad desconocían la identidad del famoso al que se habían llevado: “Un oficial de policía se me acercó con su libreta y me dijo, bolígrafo en mano, ¿puede decime el nombre de la persona que acabamos de arrestar?”.

Las autoridades precisaron que le habían pedido que detuviera su vehículo, pero siguió conduciendo por el lado equivocado. Scottie Scheffler fue liberado alrededor de las 7AM, según informó Sky Sports.

El número uno del mundo viene de ganar cuatro títulos en 2024 (RBC Heritage, Masters Tournament, THE PLAYERS Championship y Arnold Palmer Invitational) y se destaca por su estilo único y excepcional. Ha cosechado diez victorias en solo cincuenta y un intentos, números solo comparables al inicio de la carrera de Tiger Woods hace más de dos décadas.

Scottie Scheffler fue liberado en horas cercanas al amanecer (Crédito: Clare Grant-USA TODAY Sports)

El oriundo de Ridgewood, Nueva Jersey, ha destacado en más de una oportunidad el “apoyo familiar” que ha tenido a lo largo de su carrera: “Si empezara a agarrar mis trofeos y a pasearme por toda la casa a lo grande, Meredith (su esposa) me daría una bofetada”.

Recientemente, se convirtió en padre en medio de sus continuas victorias en el tour y los objetivos de su vida dieron un vuelco absoluto: “Me iré a casa y gozaré de esta victoria. Después disfrutaré del nacimiento de mi primer hijo. Mis prioridades cambiarán muy pronto: mi hijo o hija será ahora el tema principal, junto con mi mujer, así que el golf figurará probablemente en el cuarto lugar de mi lista. Igualmente, me sigue encantando competir y no pienso desviarme en este sentido a corto plazo”.

Al cierre de la primera ronda en el presente certamen, Scottie Scheffler está igualado en el puesto 12 con cuatro bajo par. El mejor exponente de la actualidad había intentado llegar a Valhalla a tres horas del comienzo de la actividad para desayunar, hacer ejercicio y proceder al calentamiento previo a dirigirse al primer tee, algo habitual en los jugadores de un campeonato importante.