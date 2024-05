La honestidad brutal de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si por Luciano Castro resignó su carrera

Sabrina Rojas revelo que resigno cuando estaba en pareja con Luciano Castro

Este viernes Sabrina Rojas visitó a los Socios del Espectáculo (El Trece) y en una entrevista a fondo habló de varios puntos en su vida. Desde su romance con el Tucu López, su nuevo rol como conductora de TV y los 12 años de matrimonio junto a Luciano Castro con quien se separó en 2021 y tuvieron dos hijos en común Esperanza y Fausto.

“En esos doce años de matrimonio con Luciano. ¿Creés que te alejaron de tu carrera? Siempre estaban más enfocados en la de él que fue en ascenso ¿Ustedes lo hablaron como pareja. ¿Te arrepentís o no?”, le consultó Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo, a la actriz quien automáticamente se sinceró y contestó con un sí rotundo.

“No me arrepiento en el sentido del tiempo que estuve con mis hijos. Al contrario, agradezco mirar para atrás y saber que estuve presente en la etapa de que mis niños eran muy bebés hasta hace tres años que empecé a trabajar mucho”, aseguró la actriz aunque reflexionó: “Lo que sí no sé si fue hablado, sino que formamos un equipo en el que él iba a trabajar y yo me quedaba en casa así no están con niñera”.

“También él era el que más ganaba, entonces si pensábamos en dejar algún trabajo no podía ser él el que lo resignara. Después yo era muy respetuosa con su trabajo. Desde que me casé con él, si ustedes ven notas para atrás, a mí me preguntaban por Luciano y yo tartamudeaba”, sostuvo la actriz y expresó: “No es que él me lo pedía pero yo sabía que no le gustaba. Me acuerdo que hice un Bailando y Marcelo me preguntaba y yo lo sufría”.

Luciano Castro y Sabrina Rojas cuando estaban casados (Foto: Instagram)

En tanto, Sabrina confesó: “Yo creo que tenía una idealización muy enorme. Estaba con el chico del momento, salían los fotógrafos de abajo de la baldosas, era la época de Valientes donde los canales pagan exclusividad y yo sentía que él era tan popular que por ahí algo que hacía lo podía perjudicar”, aseguró, sobre la tira que él protagonizaba en El Trece.

“Yo no quería que parezca que me colgaba de él. A mí en ese momento me ofrecieron hacer tapa de todo, me servía un montón y no hice tapa de nada. Eso me hubiese hasta cambiado la carrera en aquel entonces, pero yo no quería que la gente piense o que él piense que lo usaba. Prioricé el amor”, concluyó.

También en el medio de la entrevista reveló cómo fue su primera noche sola luego de separarse de Luciano Castro. “Yo me separé con un dolor… Yo sentía que no me iba a poder volver a enamorar. Yo me separé sintiendo que lo amaba, pero era un duelo que venía elaborando mucho tiempo antes. Lo bueno que nos pasó que ya estábamos muy gastados. Nos habíamos intentado separar tantas veces que el último ya estábamos curtidos y gastados. Entonces fue menos dramático en resolverlo. Pero yo el dolor, sentí que me moría”, reveló la actriz.

“Me di cuenta después, cuando me separé, a los meses, que ahí ya no lo amaba. Que, en realidad, era el proyecto de familia que yo amaba”, reconoció. Ante su respuesta, Paula Varela, panelista del ciclo, quiso saber: “¿Y cómo fue la primera noche sola? La primera noche ya separada que él se fue con el bolsito”, le consultó.

Sabrina Rojas habló de cómo es hoy su relación con Luciano Castro (Video: Noche al Dente)

“No sabés la tristeza. La primera vez que dejé a mis hijos en su casa... Eso es lo peor. Ay, chicos, lloro. No quiero llorar. Te juro que lo cuento y es como algo corporal que se me vuelve. Dejarlos con la mochila en su casa. Y chau. Decir, “¿qué hicimos?”. “¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto?” Hasta que después entendés que ese es un tiempo que podés dedicarte a vos”, contestó, emocionada.

“Después, cuando duelás, te das cuenta que es la parte buena de estar separada. Es que hay dos, tres días cuando estás sin hijos que te dedicás a vos, pero duele llegar a tu casa y que las luces estén apagadas. Porque no hay nadie. No hay ruido, no hay nada. Y ahí aparece el vacío”, concluyó, a flor de piel.