Se viralizaron supuestos chats íntimos del novio de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 con otra mujer

Desde que entró en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), Julieta Poggio contó que estaba en pareja con Lucca Bardelli. Mientras ella participa en el reality, el joven suele postear mensajes de amor a su novia. Pero ahora él está involucrado en un escándalo por la filtración de supuestos unos chats íntimos con otra mujer. No es la primera vez que lo acusan de ser infiel.

En las redes sociales, una joven llamada Rocío Galera publicó un video en el que mostró una supuesta conversación que mantuvo con Lucca a través de Instagram. “Bebé, me volvés loco”, le dijo Bardelli en uno de los mensajes que habrían intercambiado. “Decime cuando volvés a Luján y te busco. Quiero que hablemos”, agregó.

Rocío le contestó: “Vos tenés novia, encima es una diosa Juli, ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer. Cero códigos, vos no podés ser así”. Lucca aseguró: “Ya lo hablamos y no es que no tenga código, veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea y me hablás de códigos a mí”.

Recientemente, en el Día de los Enamorados, el joven publicó en sus redes sociales una foto íntima y le dedicó un mensaje cariñoso. “Feliz día, amor. La más hermosa de todas. No veo la hora de estar así. Te amo”, escribió la pareja de la hermanita en una historia de Instagram para celebrar San Valentín junto a una imagen en la que se los puede ver desnudos y acostados en la cama.

Julieta también recordó a su novio mientras participaban de una actividad recreativa dentro de la casa cuando debían responder preguntas con la temática San Valentín. La modelo habló de su noviazgo a distancia: “Les digo mi experiencia. Yo decía que era imposible tener una relación a distancia. Y miren acá. Estoy sin hablar con mi pareja y no lo dejé de amar ni un día. Si hay amor se puede”.

Por otra parte, cabe recordar que en la primera etapa del ciclo de Telefe, Poggio se mostraba muy cerca de Marcos. Tanto fue así que en las redes sociales se hablaba mucho de esa posible pareja y alentaban a que se formara. Sin embargo, ella nunca le dio pie para avanzar a otro nivel y se convirtieron en buenos amigos.

En las galas que conduce Santiago Del Moro, también se hablaba del tema y a Lucca no le gustó nada. Así que con el correr de las semanas, se dejaron de lado esos comentarios de infidelidad. Más tarde, trascendió en las redes que Lucca habría roto el pacto de fidelidad cuando trascendieran fotos de él muy cerca de otra joven y pusieran en duda la continuidad de la pareja.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter planteó el interrogante después de compartir fotos en las que se lo podía ver al novio de la participante de Gran Hermano en un auto junto a una mujer rubia. Después de estos rumores de infidelidad, el joven salió a hablar al respecto. Con un posteo contundente a través de su cuenta de Instagram, dijo: “Dejen de inventar boludeces, con Juli tenemos un amor muy real y muy sano. Nunca haríamos nada que le hiera al otro y sabemos el enorme valor que le damos a nuestra relación y a la persona que tenemos al lado. Sabemos la clase de persona que somos y que jamás nos haríamos daño. Así que basta de vincularme con boludeces y rumores que solo inventan ustedes”.

