Sánchez se compromete a renovar el CGPJ “a través del Parlamento” si el PP mantiene el bloqueo

Pedro Sánchez decide seguir al frente del Gobierno.

El presidente del Gobierno se ha comprometido a buscar una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más allá del PP, cuyo bloqueo mantiene caducado el mandato del órgano de gobierno de los jueces desde hace más de cinco años. Aunque no ha avanzado cómo resolverá el bloqueo, sí ha adelantado que buscará el apoyo del Parlamento si el PP se niega a renovar el consejo.

“Creo en la separación de poderes y en la justicia. Este secuestro del principal partido de la oposición lo que hace es lastrar la credibilidad del Poder Judicial. Debemos dar una respuesta y me gustaría hacerlo de la mano del PP. Si ese bloqueo continúa, trataré de buscar a través del Parlamento una solución”, ha comentado. Sánchez se ha abierto a explorar la propuesta planteada por el presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte, al Congreso y al Senado hace unos días.

Pedro Sánchez ha sido entrevistado en el Telediario de La 1 para hablar por primera vez tras la comparecencia de esta mañana, en la que comunicó su decisión de continuar al frente del Gobierno después de cinco días de reflexión. “He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo”, aseguró en una declaración institucional sin preguntas.

Si bien, el presidente del Gobierno no ha querido ahondar en los pasos a seguir para llevar a cabo la “regeneración democrática” de la que habló en su comparecencia de esta mañana. En esencia, ha insistido en “cuidar la democracia”, luchar contra la desinformación y los bulos o rebajar el ruido político, pero sin ofrecer medidas concretas para “fortalecer” y “cuidar” la democracia.

“Si hubiera aparecido con un plan de regeneración democrática, la ciudadanía habría visto que había cierta maniobra, pero no es tal, es una decisión personal”, ha justificado para desgracia de sus socios de Gobierno, Sumar, y otros aliados en el Congreso, que le piden a Sánchez impulsar una legislación “ambiciosa” después de este “punto y aparte”. “Tenemos que tomarnos en serio el punto y aparte. No podemos reducir el problema al tono de la conversación pública o a la desinformación cuando la ofensiva de la derecha es política, judicial y mediática. Nuestro pueblo pide defender la democracia con medidas y no con discursos”, ha señalado Sumar en la red social X.

Condena el acoso a otros políticos

Durante su entrevista, Sánchez ha cargado contra los “digitales o páginas web” que a su juicio no son medios informativos y que están “pervirtiendo” el debate público. Ha considerado que hacen un uso “espurio” de las redes sociales y ha puesto el foco en su financiación por parte de gobiernos autonómicos o municipales del PP y de Vox, o por “determinadas empresas”.

“Si hay una autocrítica que me debo hacer es no haber visto ni haber actuado antes ante este problema”, ha indicado para exculparse de no haber prestado “suficiente atención a uno de los principales problemas que sufre la democracia, y no la española, sino las democracias de todo el mundo”, como es la desinformación impulsada por algunos “pseudomedios de comunicación, partidos políticos y asociaciones que se utilizan para judicializar los casos” y que “buscan la destrucción del adversario”. “Aquí no hay crispación, aquí hay agresión”, ha aseverado.

Asimismo, sobre el Poder Judicial, ha señalado que estas “denuncias falsas” (en alusión a la presentada por Manos Limpias contra su mujer) se presentan ante los tribunales, que a su juicio, están contribuyendo a “minar la credibilidad y el prestigio” de una institución básica para el funcionamiento de la democracia.

Sánchez ha entonado el mea culpa por haber guardado silencio ante otras campañas de acoso contra otros políticos de su mismo espectro: “No he visto suficientemente la envergadura del desafío que teníamos, de cómo el fango ha ido colonizando todo. El vicepresidente entonces [Pablo Iglesias] y la ministra Irene Montero lo sufrieron. Como Mónica Oltra (exvicepresidenta de la Generalitat), Carmen Calvo (exvicepresidenta del Gobierno)... Lo han sufrido muchos. Son víctimas de estos bulos. Esto afecta a la convivencia entre ciudadanos. No es sencillo poner límites a estos bulos. Por eso deben participar el Parlamento y los medios, pero también el Gobierno. Propondremos medidas y acciones”, ha prometido sin concretar ninguna solución.

Sobre el caso que afecta a su mujer, Sánchez se ha mostrado convencido de que el PP citará tanto a Begoña Gómez como a él mismo en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, pero no le teme: “Estoy convencido de que a mi esposa y a mí por este tema nos van a llamar a la comisión del Senado. Iremos, explicaremos lo que tengamos que explicar, pero esto probará que al final estamos en una oposición destructiva, que no da la batalla de las ideas, de las propuestas”, ha lamentado.