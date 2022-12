Adriana Salgueiro reveló en qué trabajo no la pasó bien: “¡Me echaron como una rata!”

Adriana Salgueiro reveló en qué trabajó la paso mal

Adriana Salguero supo ser durante la década del 80 una de las actrices y modelos más destacadas del espectáculo nacional. Los inicios de su carrera remontan al año 1978, cuando la entonces joven de 21 años fuera elegida Miss Argentina y llegara a representar nuestro país para la elección de Miss Universo de aquel año, llevada a cabo en Londres.

En su larga trayectoria, trabajó con los máximos capocómicos argentinos, como son Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Mesa, Gianni Lunadei, Javier Portales y Guillermo Francella, entre otros tantos. Solo le quedó trabajar y le hubiera gustado hacerlo con Tato Bores, su materia pendiente.

En la pantalla chica, integró recordados programas de la televisión como Mesa de Noticias, De Carne Somos, Las comedias de Dario Vittori, Monumental Moria y Matrimonios y algo más, mientras que con el correr de los años tuvo participaciones en otros, como en Casados con Hijos y Corte y Confección Famosos. En cine, entre tantas actuaciones, se pueden mencionar sus participaciones en Rambito y Rambón primera misión, Los colimbas se divierten, Ya no hay hombres hasta Mirada de Cristal, su último trabajo en 2017.

En una entrevista con Guido Záffora en América Top Ten, la actriz admitió que en un “solo trabajo no la pasó bien”. “Fue en Matrimonios y algo más porque no tuve una buena relación con (Hugo) Moser. No la pasé bien en el teatro, pero en la televisión si porque mis compañeros eran alucinantes”, aclaró.

Adriana Salgueiro

Adriana fue parte de la exitosa serie humorística, época donde estaba de moda el género picaresco, donde se retrataba todo tipo de aventuras y desventuras que le tocaba vivir a la familia argentina tipo ya sea de clase media alta como baja. En esa oportunidad compartió el elenco con Rodolfo Ranni, Gianni Lunadei, Zulma Faiad, Cristina Del Valle, Mirtha Busnelli y Hugo Arana.

El recordado Moser había sido el creador del ciclo y la artista detalló cómo fue esa su relación. “Fue la única persona que me echó de un trabajo. ¡Me echaron… Fuera! Aparte me echaron como una rata, fue horrible porque me lo vinieron a decir en medio de una función”, aseguró. Y agregó: “En ese momento le dije a mi representante Pinky Rubano ‘¿cómo me lo venís a decir y si yo tengo que salir otra vez al escenario?’. Y él me respondió: ‘Me dijeron que, si no venía yo, venía Hugo e iba a ser peor’”.

“¿Se solidarizaron tus compañeros?”, quiso saber Záffora y Salgueiro le respondió: “Si, por supuesto. Hugo Arana fue el primero y Zulma Faiad al toque hablaron con Hugo Moser y nada… es una etapa terminada”.

“Olmedo era muy caballero y muy generoso, y era mucho más serio de lo que se veía”, recordó con el conductor le preguntó sobre cómo fue trabajar con el cómico rosarino. “Tuve la suerte de trabajar con todos los grandes”, reconoció emocionada.

En el plano laboral, Salgueiro continúa con su programa de radio Espléndidos que se emite por la AM550. En lo que respecta a su vida personal, tras 16 años de pareja, en 2013 se casó con Arellano, con quien sigue unida hasta el día de hoy. En aquel momento, el productor había llegado con la propuesta de matrimonio y la fecha, 13 de junio, en la que debían pasar por la Iglesia San Benito. Y ella no le pudo decir que no. “Cuando recibí los papeles sentí que algunas cosas de la vida me las había salteado. A la maternidad llegué tarde, pero al casamiento no y eso está buenísimo”, había confesado la actriz.

