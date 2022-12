De Jorge Rial a Diego Brancatelli: el mensaje de los famosos tras la condena a Cristina Kirchner

De Jorge Rial a Diego Brancatelli: la reacción de los famosos a la condena de Cristina Kirchner (Foto: Instagram)

Luego de más de tres años de debate judicial, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

La condena, que fue efectuada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, a cargo de los funcionarios Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, también tuvo como imputado al empresario Lázaro Báez a la pena de 6 años de prisión.

Si bien Cristina Fernández fue condenada por defraudación al Estado en la causa Vialidad, fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. Se trata de la primera Vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. Fernández no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones, aunque ella en su discurso luego del fallo manifestó que no se presentará como candidata el año que viene.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para la Vicepresidenta y también solicitaron que fuera inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

Aunque en este caso Cristina Fernández fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la exmandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena, consignó N/A.

Tras darse a conocer el veredicto, muchos famosos expresaron sus opiniones a través de las redes sociales, en apoyo a ella y también algunos a favor del fallo. Así, Jorge Rial, Diego Brancatelli, Eduardo Feinmann, Cristina Pérez, Julia Mengolini y Malena Pichot fueron algunos de los que se pronunciaron al respecto hasta el momento.

La reacción de Julia Mengolini tras la condena a Cristina Fernández (Foto: Twitter)

La periodista Julia Mengolini fue categórica en sus expresiones en Twitter. “A los que se escudan en la ilegalidad de las filtraciones para no contar nada, ¿se acuerdan de Wikileaks? ¿De los Panamá papers y demás investigaciones de lo más prestigiosas basadas en filtraciones ilegales? Vamos chicos, nos damos cuenta a quién encubren”.

El mensaje de Jorge Rial después del fallo a Cristina Fernández (Foto: Twitter)

Por su parte, Jorge Rial dio a conocer su opinión sobre el veredicto del Tribunal. “La justicia acaba de cargarle el tanque de nafta a Cristina Fernández de Kirchner”, escribió arrobando a la Vicepresidenta de la Nación.

Eduardo Feinmann fue categórico en Twitter (Foto: Twitter)

En tanto, el periodista Eduardo Feinmann fue alegórico en su mensaje. “¡Vamos Argentina. Le ganamos a la corrupción. Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner, CONDENADA”, manifestó.

El periodista oficialista, Diego Brancatelli, dio su mensaje de apoyo a Cristina. “El Pueblo no olvida. Siempre con Cristina Fernández de Kirchner. Aunque la Justicia corrupta que tenemos (y que hay que cambiar) quiera proscribirla. No van a poder contra el amor y la lucha de su gente. Es hora, ¿no?”, escribió con la contundencia que lo caracteriza.

Malena Pichot se expresó en las redes por la condena a Cristina Fernández (Foto: Twitter)

La que tampoco se quedó callada fue la guionista Malena Pichot, quien a través de Twitter fue resaltando partes del discurso que dio la Vicepresidenta una vez conocido el fallo. “Le tienen tanto miedo que tienen que prohibirla”, comenzó diciendo. Y luego siguió: “De ahora en más, son amarillos”, “Solo la hacen más grande”, “No sé qué carajos hacen hablando de cualquier cosa. Déjense de joder, cobardes”.

La periodista de Telefe, Cristina Pérez, también se manifestó al igual que algunos de sus colegas. “Fallo histórico: por primera vez una vicepresidenta es condenada por corrupción estando en el poder y hoy, en ejercicio de la presidencia. También a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena es por administración fraudulenta pero no x asociación ilícita”, expresó.

