Rodrigo Gascón, el cocinero de Georgina Barbarossa, y su deseo de ser padre: “Lo haría solo”

Rodrigo Gascon habló de su deseo de ser padre

Tras debutar en el nuevo ciclo de Telefe, A la Barbarosssa, donde comparte sus habilidades culinarias, el ex Morfi, todos a la mesa, Rodrigo Gascón, brindó una charla a corazón abierto en la que habló de su deseo de ser padre y aseguró en que no tendría problema en encarar solo el proyecto en caso de no tener compañera.

“Una sola vez estuve en pareja estable y planifiqué ser padre pero no se dio. Luego no volví a conocer a una mujer que me enamore y con quien sienta el deseo de formar una familia”, dijo el chef de 42 años en diálogo con AM 540, Detrás de escena y agregó: “¿Si quiero ser padre? Sí, claro que quiero pero entiendo que lleva mucho tiempo y dedicación un hijo y para eso quiero elegir a la madre con la que pueda armar mi familia”.

Sin embargo, hizo una salvedad al decir que “tampoco tendría problema en ser padre solo”: “Tengo feeling con los chicos, me llevo bien, soy el tío copado de los hijos de mis amigos e igual entiendo que ser tío es mucho más fácil porque después te vas a tu casa y no tenés que andar poniendo límites”.

Rodrigo Gascon con Georgina Barbarossa y Vicky Xipolitakis

¿Cómo cree que sería en ese rol? “Hoy por hoy no me veo papá porque no tengo tiempo. Claro que sé que los momentos se encuentran y cuando uno tiene el deseo fuerte, todo es posible. Como papá me imagino amoroso porque así también soy cuando estoy en pareja: me pongo un poco pelotudo, me transformo y la otra persona pasa a ser la más importante del mundo”.

“Soy muy de dar; me gusta darles a los demás antes que recibir. Cuando estoy en pareja, pienso más en la otra persona que en mí. Y no sé si está bien que yo lo diga pero soy muy caballero y estoy atento a los detalles”, cerró la charla quien también trabajó de modelo.

En mayo de este año estuvo en el salón Pacífico del Hotel Hilton junto con el equipo de La Peña de Morfi, ciclo que estaba nominado a mejor programa musical. Al ingresar por la alfombra roja dijo a Teleshow que no tenía cábalas personales, sino una colectiva, que consistía en ingresar todos juntos, como equipo al lugar, en honor a Gerardo Rozín, acción que funcionó porque horas más tarde alzaron la anhelada estatuilla.

Rodrigo Gascon acaba de debutar en A la Barbarossa

El año pasado había contado a Paparazzi cómo hacía para mantenerse en forma, trabajando y cocinando: “Está llegando el verano y uno trata de cuidarse para llegar bien, pero en los eventos se tiene que comer porque es algo social, también. Solo que hay que ver qué. Los fines de semana me doy más libertad para comer otras cosas, en la semana trato de cuidarme. Los polvos que están de moda los he usado, pero trato de cuidarme más de la forma tradicional, comiendo sano, con entrenamiento y haciendo algún que otro tratamiento estético”.

Hay cosas que pueden ayudar, cuando uno está cansado o aburrido, como los electrodos en los abdominales. Además, hago electrofitness”, agregó sobre su rutina.

El año pasado realizó una serie de podcast llamados “Sexo a la Carta”, de la mano de José María Muscari, en los que ahondaba sobre los secretos de la comida afrodisíaca y compartía recetas. En los audios estuvo con varios invitados famosos como Alejandra Maglietti, Christian Sancho y Rodrigo Guirao Díaz, entre otros.

