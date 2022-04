Barby Franco disparó contra Elba Marcovecchio tras los dichos de Jorge Lanata: “Sos abogada, podés defenderte sola”

Barby Franco disparó contra Elba Marcovecchio

La polémica entre Fernando Burlando y Elba Marcovecchio luego del casamiento con Jorge Lanata parece no tener fin. Ahora volvió a la carga Barby Franco, pareja del mediático abogado y quien fue la encargada de destapar el malestar de su pareja al no haber sido invitados a la ceremonia celebrada el sábado pasado.

Así, la mediática estuvo en LAM (América) en calidad de “angelita invitada” y reeditó la polémica al dar nuevos detalles sobre al conflicto entre los letrados. “Estuvimos en un cumple de 15. Muy divertido. Mucho trap, reggaetón, mucho trago”, dijo Barby con cierta carga irónica y restándole importancia a la boda de Elba, quien fue empleada del estudio jurídico de Burlando del cual se desvinculó con mucho conflicto.

Ante la pregunta de Ángel de Brito, el conductor del ciclo, de por qué ninguneaba el casamiento en cuestión, Barby se justificó: “No ninguneamos nada. Al casamiento no nos invitaron, pero fuimos a un 15 y la pasamos bomba”. Y acerca de cómo se lo tomó Burlando, dijo: “No está tan enojado. Sí lo decepcionó lo que dijo Elba de él. Pero este tema ya no le interesa, tiene otros problemas que resolver”.

Barby Franco criticó a Elba Marcovecchio tras su boda con Jorge Lanata

Barby continuó con su lengua filosa, pero más adelante lo hizo para opinar sobre el conflicto laboral entre Marcovecchio y Burlando. “Ella trabajo cinco o seis años en el estudio y cuando se pone de novia con Lanata y empieza a relajar a nivel laboral, eso es lo que tengo entendido. Estaba como más de novia, no está mal. Se fue a Punta del Este...”, dijo la modelo, dando a entender que una vez comenzada su relación con Lanata, a mediados de 2020, Marcovecchio bajó su producción laboral en el estudio.

Por otro lado, y a la hora de hablar del reclamo económico que la abogada le hace a su ex empleador, Barby puntualizó: “Si fuera así, le habría mandado un mensaje con el reclamo. Ella una excelente abogada, no creo que se coma ninguna, puede reclamar lo que le corresponde. Igual sí le pagó, cómo no le va a pagar. Lo resolverán en el ámbito judicial. Ojalá lo solucionen, porque se quisieron mucho”, consideró.

Asimismo, Franco le tiró un palo a Jorge Lanata por los dichos contra el abogado: “Lo de él me llamó la atención. Me dio ternura eso que recordó que Burlando fue al Bailando. Él fue por amor a mí. Atacarle el prestigio por eso...”, aseguró Barby sobre los dichos de Lanata contra el abogado, quien tomó la decisión de ir a la justicia por este motivo. Y además, puntualizó dirigiéndose a Elba: “Sos abogada, podés defenderte sola”.

“Sos abogada, podés defenderte sola”, le dijo Barby Franco a Elba Marcovecchio en referencia a unos dichos de Jorge Lanata

Más adelante en la conversación sobre esta polémica, Franco indicó que a Elba durante su trabajo con Burlando “le fue bastante bien” y se preguntó por qué ella decidió no invitar a ninguno de sus ex compañeros laborales: “En el estudio hay como 40 invitados y no invitó a ninguno. Es raro trabajar seis o siete años y no invitar a nadie”, opinó.

Antes de darle un cierre al tema y pasar a otra cosa, Barby se puso maliciosa al hablar del look de Elba en el casamiento: “Él estaba lindo. El vestido de ella no me gustó nada. El pelo se lo hubiese hecho de otra manera. Ella es bella, tendría que haber mostrado más el rostro”, finalizó.

