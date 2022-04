Flor Peña y Alejandro Fantino ya tienen fecha para su estreno en la pantalla de América

Flor Peña y Alejandro Fantino se acercan a América

Una llega luego de un largo recorrido en Telefe y el otro en un viejo conocido de la casa. Los dos dejaron en los últimos días sus respectivos proyectos y se preparan para nuevos desafíos. Pero si algo tienen Florencia Peña y Alejandro Fantino es un estilo propio y reconocible para hacer televisión. Y desde el próximo mes serán compañeros en América, para completar la grilla del prime time donde compartirán cartelera con Ángel de Brito y su LAM, que desembarcó a principios de mes en el canal de Palermo.

En la noche del jueves, Fantino ya se despidió de Intratables que continuará en pantalla hasta el 29 de abril, con la conducción de Paulo Vilouta. Y Peña había dejado Flor de Equipo a comienzos de marzo, antes de emprender unas merecidas vacaciones y focalizarse en sus nuevos proyectos profesionales que empiezan a cobrar forma. Por lo pronto, según pudo saber Teleshow, ya hay fecha de estreno y tanto Florencia como Alejandro debutarán el lunes 9 de mayo en la pantalla de América

“Este programa no termina porque es una marca. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene. Intratables tuvo un montón de conductores y uno mejor que otro. Yo soy solo una anécdota en este camino largo de 10 años”, señaló Fantino en su emotiva despedida, donde remarcó que existe la posibilidad de un pronto regreso a la pantalla del ciclo periodístico.

Alejandro Fantino se despidió de "Intratables" (América)

Durante su emotivo discurso, el conductor anticipó sus pasos, que ya eran un secreto a voces. “Yo me estoy despidiendo hoy porque estoy volviendo con Animales Sueltos”, destacó y agradeció a sus ya ex compañeros: “Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos, es muy fácil jugar en este equipo. No te erran ninguna pared. La producción es brillante y porque hay que juntar seis invitados por noche. Es la producción más efectiva con la que me he encontrado durante mis 27 años de carrera tanto en televisión y radio por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo”, auguró.

Por su parte, Florencia se había despedido el 11 de marzo de Flor de equipo, el ciclo que lideró por casi un año: “Más allá del agradecimiento personal de mis compañeros, ni hablar que le quiero agradecer a esta casa. Para todas las versiones y cosas que se han dicho, Telefe es mi casa. Los grandes éxitos y los fracasos de mi vida los he hecho en esta casa. Porque uno tiene que fracasar en la vida, porque del fracaso se aprende mucho. Gracias por esta oportunidad enorme”, dijo Flor, en lo que significó una despedida también de la emisora.

Flor Peña se emocionó en la despedida de Flor de Equipo (América)

La actriz de Casados con hijos, que también anunció su esperada versión teatral, conducirá un show nocturno sobre el cual se maneja un profundo hermetismo. De esta manera, la gerente de producción Fernanda Merdeni, la subgerente Verónica Cerban y el consultor artístico José Núñez definen el prime time de la emisora de Palermo, de cara a lo que se viene para el 2022. Si bien resta terminar de ajustar los horarios, Flor iría a continuación de LAM, para terminar la jornada con Fantino y sus Animales Sueltos. La grilla está servida. Habrá que esperar unos días más para conocer el menú definitivo.

