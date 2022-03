Dieguito Latorre se lanzó como cantante de trap y anunció su nuevo nombre artístico

El hijo de Yanina Latorre se lanzó como cantante

Luego de terminar el secundario y disfrutar de unas vacaciones en los Estados Unidos, Dieguito Latorre decidió dedicarse a la música trap y está enfocado en escribir canciones y de a poco ganar popularidad. Ahora Jumpman, el nombre artístico que eligió, publicó en sus redes sociales un videoclip musical que hizo con amigos. “Hablan de Mí afueraaaaaaaa”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El joven trapero recibió muchos comentarios con voces a favor y en contra. “Te amo”, señaló su mamá, Yanina Latorre. Mientras que su padre, Diego Latorre, le puso varios emojis de aplausos y corazones. Pero, no faltaron los haters con comentarios negativos. “Imposible que un cheto sea trapero o hip hop star, las figuras del género desde antaño, en EE. UU. o Latinoamérica provienen de familias humildes y de BARRIO, no de un country”, opinó un seguidor.

Ñako, uno de los amigos de Dieguito salió a defenderlo: “¿Y vos quien sos salchicha para definir de donde salen los artistas de cierto género? ¿Quién te dio el poder de definir eso? La música es universal y no distingue raza, color de piel o clases sociales. Es una manera de manifestarse y expresarse, ¿y por ser de cierta clase social no podés hacerlo según tu ‘argumento’? Dejalo al pibe tranquilo que hace lo que le gusta y no molesta a nadie, vos seguí gastando tu tiempo en repartir odio en Instagram que todo vuelve”. Dieguito le agradeció el comentario y señaló: “Atendiendo boludos”.

El año pasado, Yanina Latorre había contado que su hijo adolescente se lanzaba como cantante de trap. En el ciclo Polino auténtico de Radio Mitre, la influencer señaló que con su marido apoyan a Dieguito en este nuevo camino artístico que emprendió en su vida. Antes de dar sus primeros pasos en el mundo de la música trap, el joven estuvo entrenando durante varios años para ser futbolista, como Diego Latorre. Sin embargo, la llegada de la pandemia lo hizo darse cuenta de que ser deportista no era lo que realmente deseaba hacer en su vida.

La familia Latorre: Yanina, Diego, Lola y Dieguito

En el ciclo Almorzando con Mirtha, la panelista había dado detalles de la drástica decisión que tomó Dieguito: “A mi hijo lo agarró la cuarentena empezando con 15 a punto de cumplir 16, que es una edad donde empezás a salir, las chicas, las previas”. Luego, agregó: “Mi hijo era deportista y quería ser futbolista como su papá, de hecho estaba jugando profesionalmente en las inferiores de un club desde los 13 años. Su futuro era ser jugador de fútbol e hicimos mucho sacrificio familiar para que él no deje el colegio, apruebe, rinda libre y su colegio siempre lo acompañó”.

Asimismo, Yanina relató cuándo Dieguito le comunicó que ya seguiría los pasos de su padre: “En la pandemia empezó a entrenar en casa, con su papá, porque nosotros nos fuimos a vivir a la casa de fin de semana y de repente, al cuarto o quinto mes, dejó de entrenar. Él no decía nada y casi cuando estaba terminando el año, que estaban a punto de volver los entrenamientos, se paró y me dijo ‘dejo el fútbol’”.

“Me dijo que en la cuarentena perdió la ilusión, que era un año perdido en lo físico, porque parece que es el desarrollo del deportista entre los 16 y los 17 años. Dijo que él ‘nunca iba a llegar’ y Diego le explicó que todos los jugadores de fútbol se pararon. Yo le dije que entrene una semana, pero llamó al técnico y renunció”, cerró la panelista de Los Ángeles de la Mañana.





SEGUIR LEYENDO: