Graciela Alfano recordó el último encuentro con Gustavo Martínez: “Tenía otro cuerpo”

Graciela Alfano hablo sobre su ultimo encuentro con Gustavo Martinez

Tras la inesperada muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos, fueron muchos los que salieron a hablar sobre su estado de salud. En este sentido, sorprendieron las declaraciones de su abogado, César Carozza, quien afirmó que tenía un principio de alzheimer y luego se sumó la palabra de Natalia Román, la jefa de prensa del entorno del empresario, quien corroboró esta información y añadió que “el estado de Gustavo no era para nada óptimo” y por ese motivo decidieron resguardarlo.

En este contexto, quien también se expresó al respecto fue Graciela Alfano. La ex vedette trabajó durante un tiempo con el mediático y formó parte de su círculo íntimo, por esa razón es que conoció al personal trainer. En tanto, este jueves contó que la última vez que lo vio fue en octubre, durante el rodaje de la serie que produce Disney y relatará la vida de millonario. “Él siempre fue un hombre diferente, tenía hasta otro cuerpo, otra energía, estaba muy flaquito...yo lo que percibí no era un hombre enfermo, mi percepción es que era un hombre que estaba en paz. En toda la parafernalia del show, él estaba tranquilo”, relató.

Y reveló una preocupante frase que le dijo Martínez en esa oportunidad. “Después nos quedamos un poco más solos y le pregunté cómo la estaba pasando. Y me dice ´a mí ya no me interesa esta vida, yo ya hice todo´. En ningún momento yo pensé que podía estar suponiendo un acto suicida”.

Gustavo Martínez fue pareja de Ricardo Fort durante seis años

Por otra parte, defendió a Felipe tras las fuertes declaraciones que hizo en sus redes. “No olvidemos que tiene 17 años, es un menor de edad. Está pasando por un dolor muy grande y al ser un adolescente, expresa su dolor no como tristeza sino como ira. Es un momento difícil porque perdió a su padre, y ahora perdió su segundo padre. Tiene todo el derecho a enojarse y a decir cualquier cosa. Tenemos que tener piedad y empatía con un jovencito”, señaló.

En las últimas horas, Felipe volvió a referirse a su tutor legal. Luego de postear un video en el que ratificaba sus dichos y aseguraba no haber sido hackeado, leyó algunos de los comentarios que recibió y decidió compartir uno de los mensajes privados en respuesta a sus dichos. “Y vos no tenés idea de lo que es la depresión”, consideró el internauta. Y el joven de 17 años no tardó en contestarle, y compartirlo con sus casi 600 mil seguidores: “Pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo…”. Luego, eliminó todas las fotos que había posteado en su feed y no dejó ninguna. “Aún no hay publicaciones”, se lee en su perfil.

En cuanto a la serie sobre la vida de Ricardo, que se llamará El Comandante Fort y constará de cuatro episodios, se sabe que recorrerá el origen de este hombre, el ascenso hacia la fama y la muerte inesperada. Además, allí se verán los conflictos familiares y la lucha que vivió consigo mismo por ocultar su orientación sexual. Y no solo el dolor del alma apenaba a Ricardo, sino todas aquellas operaciones a las que decidió someterse para cambiar su apariencia física, que le provocó un martirio físico.

