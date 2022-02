Juana Repetto enfrentó a quienes la criticaron por su ropa: “Me trataron de vieja”

Juana Repetto

Hace unos días, Juana Repetto mostró el look que había elegido para asistir a la ceremonia de matrimonio de una pareja de amigos. Y en congruencia con el estilo criticón que se maneja en las redes sociales, recibió varios comentarios en el que la señalaron de “vieja” por el atuendo que había decidido vestir: un vestido abotonado color mostaza, muy similar a un saco.

Así y cansada de los comentarios malintencionados, Juana decidió enfrentar a los haters y salió con los tapones de punta, como quien dice: “My God, ya están con que mi vestido es de vieja y no ‘me luce el cuerpo’. No me interesa lucir el cuerpo y amo la ropa de ‘vieja’. Me lo compré en la casa del Teatro hace varios años y es bello”, respondió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

La respuesta de Juana Repetto a quienes la criticaron por su ropa (Foto: Instagram)

Días atrás, Repetto también había sido señalada por varios malintencionados respecto a una receta natural que aplicó para alimentar a sus hijos. Es que luego de haberse convertido en madre y a través de sus redes sociales, Juana encontró un lugar para hablar de los temas que le interesan: maternidad y crianza. Desde ese espacio, creó una comunidad de mujeres con las que mantiene un permanente intercambio de consejos para embarazadas y los primeros años de vida de los niños. Además de compartir postales de su día a día junto a su familia, su pareja Sebastián Graviotto, y sus hijos Toribio (de 5 años) y Belisario (de 6 meses).

Es muy común que en sus historias, además de promocionar acuerdos comerciales, comparta recetas caseras pero ahora sorprendió a todos por el ingrediente principal de su preparación: la leche materna. Cultora de la vida sana, natural y saludable, la actriz contó que su hijo más chico -fruto de su relación con Graviotto-, está cortando los dientes y que para que se le pase el dolor, recurrió a una opción muy particular. Una propuesta que despertó la curiosidad de muchas personas en las redes.

En una serie de historias, la actriz compartió el proceso para hacer helado de leche materna. En un paso a paso en fotos, mostró el proceso desde el inicio: en la primera imagen se la puede ver sacándose leche del pecho con un dispositivo, luego la mamadera y finalmente, el helado realizado en un molde.

“Salen helados de leche materna para esos dientes que se están haciendo sentir”, escribió en referencia a su bebé. Al mostrar el producto final, aclaró que “sale uno solito, a mucha honra”. De ese modo, remarcó que, de cada extracción, solo se puede concretar un helado pero que resulta efectivo para calmar el dolor.

Los "helados de leche" por los que fue criticada Juana Repetto (Foto: Instagram)

Lamentablemente y aunque la OMS recomienda a la leche materna como alimento exclusivo hasta los seis meses, las críticas no tardaron en llegar y hubo quienes hasta calificaron de “asco” la receta, cosa que ni Juana ni sus seguidores, incluida Paula Chaves, dejaron pasar.

“Recién veo en historias, una nota nefasta, donde el periodista titulaba una noticia diciendo que era un asco el helado de leche materna que le había hecho Juana Repetto a su bebé (alimentado solo a teta) para calmar la salida de los dientes ty pienso, qué rotos están todos… que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante hasta que se le cante a su hijo o hija…Que nos de asco la leche humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”, comenzó en su cuenta de Instagram la mujer de Pedro Alfonso con una foto de ella amamantando a Filipa de un año y medio.

