Murió Aldo Aresi, histórico manager de Sandro

Aldo Aresi, histórico manager de Sandro, murió este domingo a los 90 años. La información la dio a conocer el productor teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de Twitter del Multiteatro. “Falleció a los 90 años el empresario Aldo Aresi, quien fuera el manager histórico de Sandro y productor de conocidos espectáculos. Nuestras condolencias a toda su familia”, escribió la madrugada de este lunes cuando se enteró de la triste noticia sobre quien fuera el representante del músico, cuyo verdadero nombre era Roberto Sánchez.

Además de trabajar durante casi 40 años al lado del popular cantante, Aldo Aresi fue socio de Miguel Ángel Cherutti y de Nito Artaza en distintas producciones y espectáculos teatrales durante 18 años, en los cuales, los presentaba sobre el escenario, sacándole provecho a su voz de locutor. Otro dato de color lo señala como el celestino entre Sandro y Olga Garaventa, ya que ella era su secretaria y la futura pareja se conoció a través de suyo quince años antes de su casamiento, en 2007.

Aldo Aresi vivía en Puerto General San Martín, a 27 kilómetros de Rosario, su ciudad natal. Como locutor -profesión que ejerció durante 10 años-, se destacó en radioteatros y también fue redactor de frases y textos para campañas publicitarias. Formó parte de los elencos de los elencos de Luis Arata y Juan Carlos Altavista. Además, fue al programa de Susana Giménez y Petrona C. de Gandulfo.

En tanto, trabajó como actor durante 10 años y, en una entrevista en radio Nacional que brindó en noviembre de 2020, aseguró que le gustaría que lo recordasen por aquel talento. “Yo hubiera querido ser un actor recordado con mucho cariño. Era lo que más me tiraba a mí”, dijo en aquella nota radial que dio meses antes de cumplir los 90 años, en abril pasado.

Por ese entonces, Aresi había lanzado el libro “Sandro, puertas adentro”, en el que recopiló anécdotas que vivió junto al músico, que siempre fue muy reservado y reacio a hablar de su vida privada. Al respecto, su histórico representante aclaró: “Se creía que iba a hablar de su vida, de la mujer que tuvo antes de Olga. Y no, son anécdotas”. Además, contó que quien lo incentivó a publicar dicho material fue el humorista Rodrigo Vagoneta, con quien tenía un excelente vínculo de sus trabajos compartidos con Artaza y Cherutti.

“Estuvimos 38 años trabajando juntos, pero durante 16 estuvimos todas las tardes. Nos divertíamos mucho, la pasamos bien. Son historias divertidas, cómo se organizaban las cosas”, sintetizó sobre el material de 55 capítulos que escribió pensando que solo lo leerían unas 20 o 30 personas, pero que para esa fecha ya había llegado a los 16.500 lectores. Incluso desde México, España (Barcelona y Madrid), Chile. “Estoy rebalsado”, se sinceró Aresi, a quien le demandó tres meses escribir el libro luego de aquella charla telefónica que tuvo con Vagoneta.

“Roberto era muy especial. No tenía que adularlo, decirle que era magnífico. No reíamos mucho, pero también hemos discutido mucho. Y al día siguiente me llamaba y me decía ‘lo pasamos muy lindo anoche’. ‘Gritamos un poco’, le respondía yo. Pero está bien. A él esa manera de trabajar le hacía bien”, recordó por ese entonces el histórico representante del Gitano.

