El enigmático posteo de la China Suárez recién llegada a la Argentina

La China Suárez llegó esta tarde a la Argentina luego de 50 días trabajando en España

Después del escándalo que se desató luego de que Wanda Nara descubriera los chats entre Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez, la actriz arribó al país tras una larga estadía en España, país en el que permanecía desde los principios de septiembre filmando una película.

Con mucha tranquilidad, aunque tratando de esquivar las cámaras que la fueron a buscar al aeropuerto de Ezeiza, la ex Casi Ángeles llegó alrededor de las 14.30 acompañada por sus tres hijos, Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña. Si bien llevaba puesto un barbijo y una gorra que le tapaban casi la totalidad de la cara, no pudo evitar ser reconocida. Al ser consultada por el cronista de Mañanísima (Ciudad Magazine) en torno a la polémica en la que estuvo involucrada, sólo atinó a decir: “Qué calor que está haciendo” y se subió rápidamente a una camioneta.

China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, protagonistas de la novela de los últimos días

Recién llegada, la actriz se volcó a las redes sociales para dar a conocer sus primeros pasos el país. Como viene ocurriendo este ultimo tiempo, lo hizo en su cuenta de Instagram con una serie de historias, con un mensaje muy particular. En medio de un fragmento de “Die for you”, tema del artista canadiense The Weeknd y de postales caseras entre vasos de gaseosa y porciones de pizza, la China replicó un posteo de la cantante Britney Spears que puede dar cuenta de su estado de ánimo y de sus próximos pasos.

“Fuck normal, I want magic”, escribió la Princesa del Pop, que recientemente logró tomar el control de su carrera, con letras negras sobre un fondo blanco, en el que apenas puede adivinarse su firma. “A la mierda la normalidad, quiero magia”, podría traducirse la frase de la artista estadounidense, con el que la ex Casi ángeles se sintió identificada y no dudó en replicar en sus historias. ¿A qué tipo de magia se referirá la actriz?

La historia de Britney Spears que replicó la China Suárez

Todo había comenzado el sábado 16 de octubre, cuando Wanda publicó un misterioso mensaje en sus stories: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, había escrito la mediática. Más tarde, se supo que iba dirigido a la ex protagonista de ATAV, que estuvo varios días en silencio hasta que decidió hacer un descargo en su Instagram.

Finalmente, el último lunes, luego de casi diez días de idas, vueltas, marchas y contramarchas, la hermana de Zaira Nara confirmó la reconciliación con su marido a través de una sentida carta abierta que posteó en sus redes sociales. Allí contó que al día siguiente de iniciar el trámite de divorcio, Icardi le escribió una carta como nunca nadie le había escrito jamás: “te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”, escribió el futbolista en el inicio de su carta escrita de puño y letra que hizo cambiar de opinión a la empresaria.

“Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”, escribió Wanda poniendo fin al culebrón, al menos hasta nuevo aviso.

