La sorprendente transformación de Asli Samat, la actriz más querida de la novela turca “Hercai” que bajó 100 kilos

Asli Samat, la actriz de 30 años que le dio vida al personaje de Melike Astutan en la telenovela turca Hercai tiene una historia personal de superación que pocos de los fans de la producción televisiva conocen. La artista que durante mucho tiempo tuvo una lucha incansable contra la obesidad tomó una radical decisión para estar sana y sentirse bien con su organismo.

Samat logró ganarse un reconocimiento a nivel internacional cuando dio vida a la ama de llaves de la familia Sadoglu. Además, se destacó en la ficción por ser la mejor amiga de Reyyan, sobre todo en los peores momentos de la protagonista al enfrentarse al pasado y las constantes revelaciones de la historia.

Asli Samat tiene 30 años y logró popularidad por su personaje de Melike en "Hertai"

El drama turco que llevó a Asli a tener una mayor popularidad como actriz apareció por primera vez el 15 de marzo de 2019. Desde su primer episodio, la serie de televisión alcanzó grandes niveles de audiencia, lo que hizo que el elenco también resaltara con mayor brillo. De esta manera, Samat quedó en la memoria del público como la carismática Melike. Sin embargo, esa sonrisa que caracterizó al personaje traía una historia oculta.

La joven contó que llegó a pesar 173 kilos, por lo que decidió tomar una decisión importante en su vida, que incluía dejar de comer pizzas y pastas durante todo el día. Sin embargo, tras una noche de llanto y pensar en la mejor decisión, Samat le dijo a su madre que se haría una cirugía al estómago. De esta manera, logró bajar 100 kilos con una manga gástrica y una nueva rutina de ejercicios, acompañada por una alimentación más saludable.

Atrás quedaron los momentos duros en que, hasta en su profesión, solo la veían como una mujer obesa y solo era convocada para determinados personajes que tenían que ver con su físico. Ahora, siente que puede hacer cualquier tipo de personaje, sin importar el cuerpo, como lo hizo con Melike en Hercai.

Actualmente Asli Samat pesa 75 kilos. Imagen cuando pesaba 78

“Me avergonzaba no poder sentarme en asientos dobles en el autobús. Mi madre cosía mi ropa porque no encontraba. Ahora no tengo nada de eso, la distribuí toda. Sé que no volveré a ganar tanto peso”, afirmó. Actualmente pesa 75 kilos.

Aunque le piden consejos por redes sociales, la actriz siempre se mostró muy prudente en sus comentarios y siempre asegura que lo mejor es contar con la ayuda de un profesional.

Asli Samat es una actriz turca nacida Estambul el 25 de abril de 1991. Debutó en la industria cinematográfica de su país en la película Uzaklarda Arama (2015). También interpretó a Sirin en la serie de televisión Atesböcegi (2017) en 2017. Además, en 2019 tuvo papeles en Lady Winsley y Konusan Hayvanlar.

“Me avergonzaba no poder sentarme en asientos dobles en el autobús", reconoció la actriz

Hercai es una serie turca que cuenta la historia de amor entre Miran y Reyyan, una pareja que decide unir sus vidas a pesar de que sus familias, los Aslanbey y Sadoglu, las más importantes de Midyat, están enfrentando desde antes de que ellos nacieran. El día de su boda, un secreto del pasado saldrá a relucir y los amantes decidirán si pueden seguir juntos a pesar de la terrible revelación.

La telenovela turca, en su emisión original, cuenta con un total de 69 episodios de 150 minutos cada uno. La producción tiene tres temporadas y llegó a su fin en Turquía el 25 de abril de 2021, después de una exitosa emisión que se ha replicado a nivel internacional. Actualmente, en la Argentina, Telefe la emite de lunes a viernes en capítulos de una hora (16.45 a 17.45).

