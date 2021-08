Mas dudas que certezas: qué dificulta el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Mirtha Legrand, al frente de su clásica mesa

“Por el momento no voy a volver”, advirtió Mirtha Legrand en reiteradas oportunidades durante el último tiempo. Y cuando tenía que ponerle una fecha a su regreso a la televisión, ella misma afirmaba que recién sería en el comienzo de la primavera. “Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, decía, a propósito de sus recaudos.

La Chiqui se alejó de la pantalla chica por la pandemia del coronavirus, para preservar su salud, a pocos días de que Alberto Fernández decretara la primera cuarentena, en marzo de 2020. Desde entonces fue reemplazada por Juana Viale. En diciembre estuvo al frente de una emisión especial por fin de año en la que compartió la mesa con su hija, Marcela Tinayre, y su nieta. La diva se terminaría dando la primera dosis de la vacuna Sputnik V en marzo de 2021, y la segunda, en abril.

En estas horas una versión indicaba que su vuelta estaba confirmada para el sábado 4 de septiembre. Supuestamente, recibiría en su mesa a María Eugenia Vidal y Diego Santilli, candidatos a diputados por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, respectivamente. Sin embargo, desde el entono de la conductora negaron rotundamente la información a Teleshow. Y especulan con que recién a fines del mes que viene o a principios de octubre se sentaría nuevamente en la cabecera de la mesa más famosa de la televisión.

Desde la oficina de prensa de El Trece también lo descartaron. “Ella tiene las puertas abiertas de volver cuando quiera, pero si fuera el 4 de septiembre ya hubieran empezado a salir las promociones”, señalaron desde la emisora que dirige Adrián Suar.

En el 2020, Mirtha Legrand solo hizo un especial en televisión junto a Juana Viale y Marcela Tinayre

La circunstancia que condiciona la vuelta de Legrand a la pantalla es la variante Delta. Aún no está tan claro cómo se comporta entre los que recibieron las dos dosis, pero esas personas -que hoy representan al 25% de la población de nuestro país- podrían infectarse y contagiar, según los últimos estudios difundidos.

De todos modos, el Centro Gamaleya, fabricante de la vacuna rusa que recibió en su momento la conductora, confirmó que la eficacia de la Sputnik V frente a esta variante es “superior al 90 por ciento”, es decir que es mayor a la de las innoculaciones elaboradas por otros laboratorios que publicaron resultados frente a esa cepa.

A pesar de la alta protección frente a las consecuencias que podrían desatar en su organismo un contagio con la variante india que encendió las alarmas en todo el mundo, por su alto grado de contagiosidad y letalidad, es un tema que preocupa y mucho a Mirtha, que tiene muchas ganas de regresar a la televisión.

“Voy a volver cuando me sienta segura”, enfatizó la conductora que en junio pasado celebró 53 años de su mítico programa. Y detalló que eso mismo arregló con las autoridades de El Trece y su productor ejecutivo, su nieto Nacho Viale.

La última salida de Mirtha Legrand: fue a ver la obra "Dos locas de remate" junto a su nieta Juana Viale (Foto: Teleshow/ Matías Souto)

Desde que se decretó por primera vez el aislamiento social preventivo y obligatorio, Mirtha Legrand dejó su lugar en sus míticos programas a cargo de su nieta. Solo volvió al aire en la última mesaza del año pasado, donde compartió con su hija Marcela Tinayre y Ámbar de Benedictis, la hija de Juana. El 23 de febrero pasado, celebró su cumpleaños 94 en una ceremonia con íntimos en la casa de su hija.

A fines de julio, Mirtha fue al teatro con su nieta Juana Viale para ver la obra de Dos locas de remate, en la Avenida Corrientes, con Verónica Llinás y Soledad Silveyra. “Es mi primera salida tras 280 días, estoy muy emocionada y feliz”, dijo. Y esa noche fue la última vez que se la vio de manera pública a la reina madre de la televisión. Ella misma decidirá cuando será la fecha de su regreso, pero por el momento es incierto.

