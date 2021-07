Sabrina Rojas, tras su ruptura con Luciano Castro: separados sin sexo entre ellos, terapia de pareja, mudanza y candidatos en Instagram

Sabrina Rojas y Luciano Castro

“Nos separamos como pareja, no como familia”, anunció hace un mes y medio Sabrina Rojas, confirmando su ruptura de Luciano Castro, luego de haber estado doce años en pareja y de tener dos hijos en común, Esmeralda y Fausto. Un mes y medio después, la modelo habló sobre su nueva etapa de soltera y dijo que esta vez no es como las anteriores.

¿Qué pasó? “La convivencia, llega un momento...”, se sincero en Los ángeles de la mañana y dijo que hoy está “solterísima”: “Estoy ejercitando la soltería, lo estoy disfrutando, de todas las separaciones que tuvimos es la que mas disfruto. Aunque todos me dicen que volvemos”.

Luego, dio detalles de sus diferencias con el galán: “No nos aguantábamos más, la convivencia, doce años juntos, una pandemia que nos agarró trabajando juntos, volvimos de Mar del Plata y no nos separamos más en casa, sin trabajar, no podíamos salir a hacer nuestras cosas, nos encontramos en pandemia en un momento de niños 24x24 de 8 y 6 años, sin nadie que te ayude, no salir, no trabajar, te desmotivás”.

Sabrina Rojas habló de su separación de Luciano Castro

“Fue un año donde nos sostuvimos, muy charlado, a él le gusta estar encerrado pero no por elección. Las primeras semanas nos mirábamos como ‘qué estamos haciendo’ pero ahora estoy.... como...”, dijo insinuando que está bien y aclaró: “Es sin sexo la separación, por lo menos entre nosotros dos. Somos una pareja que renació de todo y ésta es la primera vez que Luciano se muda, siempre lo sostenemos bajo techo, es la primera vez que se va”.

Sobre qué depara el futuro, no sabe: “A lo mejor nos arreglamos en un mes, un año, cinco o nunca, hoy te digo que no creo que volvamos”. Lo más difícil fue cuando el actor dejó el hogar familiar: “Fue un tema, por los chicos, había que hacerlo de una manera muy prolija y con mucho amor, fue todo muy estratégico. Los cuatro fuimos a conocer la casa nueva, voy a su casa a tomar mate, les contamos que mamá y papá se iban a separar, que no serían mas novios, pero que la familia seguiría igual, que nos queremos pero que no nos amamos como novios. Lloramos mucho todos, Luciano conmueve, es un tipo sensible”.

“Fue todo charlado, hicimos terapia individual y de pareja. Transitamos tantos momentos que lo hicimos en orden y estamos bien y estaba bien que la distancia fuera real”, dijo y sobre cómo manejan los rumores de terceros que suelen publicarse, dijo que ellos siempre “separan lo público de lo privado” y breomeó: “No te digo que si das un enigmático ‘buen mozo, tatuado’, da al gordo, se me para el corazón”.

(Foto: Instagram @rojassasi)

Respecto a los rumores, que siempre estuvieron, dijo que aprendieron a “surfear los momentos y hacer una coraza”: “Siempre tratamos de tener dialogo y nuestra verdad mas allá de lo que se cuente, ahora estamos en una instancia de no tener que pedir explicaciones. Pero ahora no tenemos esas charlas y si se escapa la pregunta es un ‘¿perdón?’”.

Aunque afirma que sola está bien, ya llegaron varios candidatos: “Doce años en pareja, cuando esta el rumor de que te separás, aparece Instagram y es un mundo nuevo, me siento adolescente, ¡ah! Gente nueva, miro y me levanta el ego”. Cuando le preguntaron si quienes le escribieron eran famosos, dijo que nunca diría rubro ni nada.

No solo no tiene ganas de volver a estar en pareja, sino que no cree que alguna vez en la vida vuelva a convivir con alguien, “salvo que vuelva con el gordo” y dijo que le parecería raro volver a estar con su ex sin convivir, fundamentalmente por sus hijos.

En septiembre volverán a trabajar juntos en la obra Desnudos: “Al principio pensé en bajarme pero después dije que no, es un éxito, no me sobra trabajo y si todo sigue debutamos y lo pensé pero él me decía que no, que nos veíamos todos los días en cosas mas íntimas que en un escenario, en la obra nos tocamos, es medio erótico, pero bueno. Nuestros compañeros nos dijeron que nos bancaríamos, tenemos claro de no preguntar de dónde viene uno o porque está de buen o mal humor. Nos venos en casa casi todos los días, no es un ex que no veo”.

SEGUIR LEYENDO: