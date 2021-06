“Mi papito, te amo”: el tierno video de El Polaco bailando con su hija Abril

El tierno video de El Polaco con su hija Abril (Instagram: elpolaco)

El pasado jueves 24 de junio, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk tuvo que afrontar uno de los momentos más tristes de su vida: la muerte de su papá, Jorge Carlos. La información sobre el fallecimiento del padre del cantante la dio a conocer la productora “Junior” a través de sus redes sociales. Él, en tanto, optó por refugiarse en sus afectos y esperó dos días para manifestarse públicamente.

“1961-2021. Mi gran ídolo...el más grande de mi mundo. Nunca te voy a olvidar, ni nadie de nuestra familia”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto del hombre que le dio la vida. Por estos días, el músico bajó el perfil de su exposición mediática y virtual y no será parte de la ronda disco de La Academia, según informó ayer el conductor Marcelo Tinelli. En el programa de El Trece, participa con Barby Silenzi, su actual pareja y madre de su hija menor, Abril. Y en los pequeños momentos íntimos que disfruta con su beba, que recientemente festejó su primer año de vida, el cantante empieza a recuperar la sonrisa y la espontaneidad que lo caracterizan.

En la cuenta que los padres le crearon a la beba, publicaron un emotivo video casero del músico jugando con su hija. Sentada sobre su falda, baila al compás de la canción “La cucarachita”, buscando con movimientos seguir una coreografía que parecen observar en una pantalla. Abril sonríe y trata de seguirle el paso. Cuando lo logra, se le dibuja una sonrisita y automáticamente se refleja en la cara de El Polaco. “Mi papito. Te Amo”, “escribió” la bebé, como para darle un poco de ánimo en este momento tan especial.

El Polaco junto a Barby Silenzi y la pequeña Abril

Jorge Carlos había hecho algunas apariciones públicas en televisión en las que contó su dura historia de vida. Él era un exitoso empresario hasta que el alcohol y las drogas aparecieron en su vida, y las adicciones lo llevaron por mal camino. Cuando El Polaco tenía cinco años, su papá perdió todo, solo les quedó la casa, y Jorge terminó internado.

“Yo estaba con las drogas y el alcohol. Me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door”, reveló Jorge Carlos hace unos años en el magazine El diario de Mariana. Y luego manifestó su agradecimiento por la manera en que su hijo lo ayudó en su proceso de rehabilitación. “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme. Me salvó la vida”, había explicado con orgullo.

El Polaco con su papá, Jorge

Hace unos años, cuando participó por primera vez del Bailando, El Polaco, relató en Revista Pronto detalles de su infancia. “Vivía con mi papá Jorge Carlos, mi mamá Mariana y mis hermanos Jonathan y Rocío. En principio tuve una vida más o menos normal, pero después hubo situaciones feas”, contó. Su mamá era ama de casa y su padre tenía una fábrica de aberturas, pero su adicción lo hizo perder su negocio y eso terminó afectando a toda la familia.

“Hasta mis cinco años estuvimos bien, pero después, nos quedó sólo la casa y él estuvo internado. Mi vieja nos tuvo que bancar con 150 pesos que cobraba de un plan. Vivíamos del trueque y de vender lo que teníamos. Pero empezó un infierno en mi hogar y crecí de golpe”, había explicado el cantante. Y, sin poder contener las lágrimas, relató: “Tenía que estar detrás de una persona a la que por su estado no le importaba nada. Yo a los siete años tenía gastritis, en lugar de pensar en pasear con mis padres, tenía que acompañar a mi mamá a buscar a mi viejo a los bares. Seguí estudiando, pero no teníamos un mango, a mis diez años mis padres se separaron. Mi mamá estaba desbordada tratando de mantenernos, porque con cuarenta años y sin el colegio, no es fácil conseguir trabajo”.

SEGUIR LEYENDO: