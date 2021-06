Luly Drozdek habla de su maternidad: “Soy full mamá, pero está bueno seguir con la vocación y el trabajo”

"Delfi es un sol", dice Luly Drozdek sobre su hija

“Me doy cuenta de que ella entendió todo: verla caminar, que empiece a decir sus primeras palabras, que se acerque, me diga ‘mamá’ y me abrace... Es una locura cómo en tan poco tiempo puede cambiar tanto una personita. Delfi es un sol... ¡más buena! Estoy chocha”, dice Luly Drozdek del otro lado del teléfono. Y aunque no se la vea, se la puede imaginar fácilmente con el rostro cruzado por una enorme sonrisa mientras piensa en voz alta a su hija de casi dos años.

Igual de radiante a como se la ve con frecuencia en su Instagram, en donde va compartiendo la evolución de la bebé que de a poco se va convirtiendo en niña. Y, también, el canal en donde abre la puerta a recibir y dar consejos. O mejor dicho, a compartir su experiencia de maternidad. “El contenido que subo a mis redes es muy verdadero”, le dice la mamá de Delfina a Teleshow. “No soy psicóloga, no soy pediatra, no soy nutricionista: soy una mamá que tiene un bebé y comparto en base a eso. Es lo que me pasa día a día y planteo situaciones que me han pasado y muchas seguidoras me tiran tips . Se genera una interacción muy orgánica. El mundo de la mamis y los bebés es muy así, se genera identificación rápidamente”, agrega Luly.

La pequeña Delfina, hija de la actriz y del relacionista público Hernán Nisenbaum, cumplirá dos años en agosto. Según explica su mamá, se siente estimulada por su experiencia en un jardín rodante. “Ella es una chica de la pandemia: era muy bebé cuando empezó esto. Pero por suerte pudo empezar el jardincito rodante e interactúa bastante con los nenes. Se incentivan unos con otros, tienen actividades como música, arte, estimulan la motricidad... Es súper divertido y está buenísimo”, dice Drodzek, a la vez en que acentúa sobre la importancia de contar con un tiempo exclusivo para ella misma.

“Como mamá, está bueno tener un tiempo libre que puedas súper aprovechar. Si no tenés un tiempo libre para vos y estás todo el día siendo mamá... Yo, por suerte, tengo ayuda, entonces por eso mismo puedo seguir trabajando. Soy full mamá, pero está bueno seguir con tu vocación y tu trabajo . Hacer lo que una le gusta hace bien: tener calidad de tiempo con tu bebé, más que cantidad, yo creo que es lo más importante”, confía la conductora de Show Padel, en TNT Sports.

Luly compara esta actualidad con la de generaciones anteriores. “Mi mamá, por ejemplo, es re mamá ama de casa. Por ahí, antes teníamos un concepto de que la mamá tiene que quedarse en casa, cuidar a los chicos, cocinar. Y hoy por hoy, las mamás estamos a la par de los papás: trabajamos, tenemos nuestra vida social y me parece perfecto. En mi caso, necesito que así sea, por un bien mental”, define Luly.

Sin embargo, y pese a que la actividad laboral en lo artístico mermó con la pandemia, agradece el tiempo que pasa con Delfina: “Estaba acostumbrada a un ritmo laboral que, hoy por hoy, no es el mismo... Así que esta época me permite disfrutarla muchísimo más. Cuando ella tenía tres meses, yo empecé a ensayar junto a Luis Luque y el elenco la obra Si la cosa funciona, de Woody Allen, que era mi primer protagónico en el teatro. A los cinco meses de Delfi, se estrenó en el Teatro Astros y también estaba grabando Millennials (hace de Gaby, la mala de la serie que recientemente estrenó su tercera temporada en Netflix). Estaba súper activa con una bebé súper chiquitita. La llevaba a los ensayos, la llevaba al teatro. Y estando 24 por 7, no me pierdo de nada”.

Hace un mes se estrenó la tercera temporada de Millennials y Luly Drozdek encarna a Gaby la "mala", de la serie. Además, hace tres años que es la conductora de Show Padel, emitido por TNTSports

—¿Cuál considerás que es tu mayor virtud como mamá?

—La paciencia. Creo que soy una mamá muy copada en el sentido de que juego, me divierto con ella, pongo mi casa para que vengan otras amigas mamás con sus bebés y que jueguen juntas... Hay mamás a las que no les gusta mucho porque desacomodan todo, pero yo soy muy relajada en ese sentido. No me estreso. Y le doy todo el amor que tengo.

—¿Cómo se dio el reencuentro de la pareja con Hernán? Porque pasar de ser dos a tres, es un cambio muy grande.

—Súper bien. Bueno, al principio es todo un cambio. De golpe llegás a tu casa, con una nueva persona, y decís: “Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sigue?” (se ríe). Yo creo que es todo más animal, que uno orgánicamente fluye. No se fuerza nada y sale todo bien. Aparte, ella fue una bebé muy buscada: estuvimos un año buscándola, teníamos muchas ganas de que llegara.

—¿El reparto de tareas se dio naturalmente?

—Sí, por supuesto. Él es muy compañero, entiende la necesidad del otro, que es fundamental. Como yo entiendo las necesidades de él. En ese sentido, somos muy compañeros. Yo no estoy todo el tiempo con la bebé, no está todo arriba de mis hombros. Por otro lado, él lo súper disfruta. Y nos damos cuenta de Delfi ve que sus papás son compañeros, que los tres nos divertimos juntos y es súper sano para ella.

