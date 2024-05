En el día de Star Wars, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires tributa a John Williams

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires rendirá homenaje a John Williams el próximo sábado

El Centro Cultural General San Martín será testigo de un evento musical de gran relevancia el este sábado 4 de mayo a las 20 hs, cuando la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires ofrezca un concierto en honor a John Williams, afamado compositor estadounidense, conocido por sus obras en algunas de las películas más icónicas de Hollywood. La cita será en el espacio situado en Sarmiento 1551, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del recinto.

El concierto se enmarca en las celebraciones del Día de Star Wars, eligiendo la fecha de manera anécdotica por la similitud entre la conocida frase “May the force be with you” y “May the Fourth be with you”. Bajo la dirección de Carlos Jaimes, la banda interpretará piezas escritas por Williams para filmes dirigidos por Steven Spielberg y George Lucas, entre otros, ofreciendo un repaso por composiciones que han marcado la historia del cine.

Entre las obras seleccionadas para el programa se encuentran “Flight to Neverland” de Hook, temas de Jurassic Park, “Viktor’s Tale” de La terminal, una selección de la saga de Indiana Jones, “Across the Stars” de Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones, y otros temas emblemáticos de la saga Star Wars, arreglados por diferentes músicos incluyendo a Carlos David Jaimes y Johan de Meij.

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo estable de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la ciudad, fundado por el director italiano Antonio Malvagni en 1910. Desde su creación, ha sido conducida por destacadas figuras nacionales e internacionales, y en la actualidad está bajo la batuta de los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky. La banda lleva adelante una intensa actividad de divulgación musical, presentándose en conciertos didácticos y en diversos espacios abiertos y cerrados de Buenos Aires.

El maestro a cargo de este tributo es un reconocido director con estudios en la Universidad Nacional de las Artes, quien además se ha formado en dirección orquestal con maestros de renombre y tiene una extensa experiencia dirigiendo orquestas tanto a nivel nacional como internacional.

John Williams, el homenajeado de la noche, nació en Nueva York en 1932 y es considerado uno de los compositores más destacados de música de cine, habiendo ganado el premio Oscar en cinco ocasiones. Williams es conocido por sus colaboraciones con Spielberg y por la creación de bandas sonoras que han acompañado a varias generaciones, como las de Tiburón, Harry Potter, E.T., Superman, Indiana Jones y Jurassic Park, entre muchas otras.

Antes de alcanzar la fama, Williams estudió en la Universidad de California, Los Ángeles, y posteriormente en el Juilliard School, donde perfeccionó sus habilidades en piano y composición. Comenzó su carrera en Hollywood arreglando música para películas y trabajando como pianista de estudio antes de dar el salto a la composición de bandas sonoras.

A lo largo de su carrera, Williams ha sido galardonado con cinco Premios de la Academia y ha recibido más de 50 nominaciones, lo que le convierte en uno de los compositores más nominados en la historia de los premios. Además, ha ganado varios Grammy, premios BAFTA y Globos de Oro por sus contribuciones musicales.

Este evento representa una oportunidad única para que aficionados de la música y del cine disfruten de una noche memorable, celebrando las contribuciones de John Williams a la banda sonora del séptimo arte, en un contexto mágico proporcionado por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.