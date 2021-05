Lolo Tinelli acompañó a Marcelo en la vuelta del humor a ShowMatch

(Foto: Franco Fafasuli)

Con sonrisa de oreja a oreja, Lorenzo “Lolo” Tinelli acompañó a su papá, Marcelo Tinelli, en el primer programa de viernes con humor en ShowMatch, por ElTrece. “Lolo va a seguir tirando papelitos”, exclamó el conductor de arranque al ver a su hijo menor entusiasmado con la fiesta de la apertura, entre música y una algarabía generalizada agitada por los históricos cómicos de su ciclo. “Me hace acordar a cuando venía Mica, que ahora tiene 32″, recordó el conductor en relación a su hija mayor y que más acá en el tiempo solía llevar a Cande –de su relación con Soledad Aquino–, Francisco y Juanita –de su pareja con Paula Robles–.

Lolo Tinelli con Marcelo Tinelli en ShowMatch (Video: ShowMatch, ElTrece)

Hoy con 7 años, Lolo nació el 18 de abril de 2014. “Es uno de los días más hermosos y maravillosos de mi vida. Nació Lorenzo. Pesó 2.650 kilos. Es divino. Te amo muchísimo, Guille”, había escrito Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter ese día. Fue casualmente un Viernes Santo, algo que lleva cierta congruencia con el fanatismo que el conductor profesa por San Lorenzo de Almagro y extiende a sus hijos. Es el único hijo que Marcelo tuvo con la modelo y empresaria Guillermina Valdes.

Marcelo Tinelli y Lolo, su hijo menor (Foto: Franco Fafasuli)

Lorenzo es fanático del fútbol y de los superhéroes, gustos que cada tanto combina. En su primer día de clases de este año, se lo vio llegando al colegio –que queda a unas cuadras de su casa en el barrio de Palermo– con una camiseta argentina de Lionel Messi y la mochila de Spiderman. En su último cumpleaños, la decoración era toda de Batman: para soplar las siete velitas junto con sus amigos, la mamá de un compañero de la escuela le hizo una torta de dos pisos con la figura del alter ego de Bruno Díaz y Ciudad Gótica de fondo, mientras que para el festejo familiar vio el logo del superhéroe sobre una chocotorta. Y el año pasado, en el cumple anterior, su papá lo agasajó disfrazándose de Superman.

Lolo Tinelli en ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Típico niño de esta época, también se vuelca hacia el trap a la hora de elegir música: “Me muero con Lolo trapeando”, fue la frase que escribió el conductor hace un tiempo para mostrar un video de Lolo cantando el remix de “Tumbando el club”, el popular tema de Neo Pistea en el que también están Duki, Ysy A, Khea, Cazzu y otros. Si bien en su look y actitud se muestra bastante al tono con la estética y la cultura del género, por ahora no gusta de los tatuajes, lo que a la vez lo diferencia de su padre y hermanos: “No me gusta hacerme tatuajes porque duele”, dijo Lolo en un video que Tinelli también publicó en su Instagram.

Marcelo Tinelli con Franscisco Tinelli en el escritorio de Videomatch (Video: Youtube Telefe)

Y para los amantes del Tinelli de los 90, lo que hizo Marcelo en la noche del viernes con Lolo puede compararse con las apariciones en Videomatch de Francisco, su primer hijo varón. En 1999 lo sentó en su escritorio para cantarle una canción de la hinchada de San Lorenzo: “Soy del cuervo desde que estaba en la cuna”, cantó el conductor mientras el pequeño Francisco, de un año, agitaba su mano derecha con el ritmo mientras le hacía gestos al Oso Arturo.

Hace 21 años, Marcelo Tinelli con Franscisco Tinelli en el escritorio de Videomatch

