En primer lugar, el 26 de marzo Yungblud se presentará en el Teatro Vorterix. Con tan sólo 21 años, el punk-rocker británico Dominic Harrison es la mente maestra detrás del proyecto musical. A poco tiempo de haber iniciado su carrera artística, el joven oriundo de South Yorkshire, Inglaterra, está ganando popularidad alrededor del mundo gracias a su extravagante look y su música. El artista combina una mezcla de punk pop, rock alternativo y hip hop. Yungblud se dio a conocer en la esfera musical en 2017 gracias al tema "I Love You, Will You Marry Me", logrando millones de reproducciones en los primeros días.