Tecno

Cómo funcionan los videoporteros inteligentes que están transformando la seguridad del hogar

Estos dispositivos permiten ver, escuchar y responder a quien toca la puerta desde un celular, incluso estando lejos de casa

Con los videoreporteros inteligentes puedes ver quién está en tu puerta desde el celular.

Los videoporteros inteligentes se han convertido en una de las herramientas de vigilancia más utilizadas para reforzar la seguridad en viviendas y oficinas. Su principal atractivo es que permiten ver, escuchar y responder a quien toca la puerta desde un teléfono celular, incluso cuando el usuario no se encuentra en el lugar. Este sistema combina cámaras, audio bidireccional y conexión a internet para ofrecer control total del acceso en tiempo real.

A diferencia de los videoporteros tradicionales, estos dispositivos envían notificaciones inmediatas al smartphone, brindan imágenes en vivo y habilitan la apertura remota de puertas mediante una aplicación. Además, incorporan funciones de detección de movimiento, visión nocturna y grabación automática, características que han impulsado su popularidad en entornos urbanos y residenciales.

El funcionamiento de estos equipos se basa en una placa instalada en la entrada, que integra cámara, micrófono, altavoz y botón de llamada. Cuando un visitante presiona el timbre, el sistema se activa y envía una alerta a la red. Esa señal viaja a la nube o a un servidor local, desde donde se transmite al celular o tablet del residente. El usuario puede ver a la persona en tiempo real y mantener una comunicación directa sin necesidad de acercarse a la puerta.

Gracias a los videoreporteros inteligentes, puedes grabar cuando una persona llega a tu casa y toca el timbre. (Imagen ilustrativa)

Aunque algunos modelos incluyen un monitor interior, la mayoría se administra completamente desde la aplicación móvil. Ese software permite recibir alertas, visualizar grabaciones y controlar la cerradura eléctrica de forma remota. La conexión se realiza por Wi-Fi o cable Ethernet, lo que facilita la instalación y evita cableados complejos.

Estos dispositivos funcionan como una extensión de los sistemas de videovigilancia modernos. En muchos casos, también permiten visualizar cámaras adicionales conectadas a la misma red, lo que amplía el monitoreo en pasillos, garajes o accesos secundarios. La integración con tecnologías de inteligencia artificial ayuda a diferenciar personas de objetos, reducir falsas alarmas y generar reportes más precisos.

Además de la activación por timbre, los videoporteros inteligentes pueden iniciar grabaciones al detectar movimiento, incluso si nadie interactúa con el dispositivo. Esta función es útil en horarios nocturnos o cuando se espera alguna entrega. El registro puede guardarse en almacenamiento local o en la nube, dependiendo de la configuración que elija el usuario.

Con el videoreportero inteligente puede saber quién llegó a tu hogar sin salir de tu casa. (Imagen ilustrativa)

La seguridad se refuerza con sistemas capaces de administrar visitantes. Algunos modelos, como el HP7 de EZVIZ, permiten generar códigos QR para otorgar accesos temporales. Esta alternativa facilita el ingreso controlado a personal de servicio, entregas o visitas programadas sin necesidad de abrir la puerta manualmente.

También existen equipos que incorporan tecnologías avanzadas de detección. Por ejemplo, algunos videoporteros de Ring, como el Video Doorbell Pro 2, integran radar para identificar rutas de movimiento y mejorar la precisión de las alertas. La calidad de video de alta definición brinda una vista más amplia que permite identificar personas de cuerpo completo o verificar paquetes en el suelo.

El interés por estos dispositivos ha aumentado porque ofrecen una capa adicional de seguridad sin necesidad de grandes instalaciones. Permiten verificar quién está en la puerta sin exponer al usuario, recibir alertas desde cualquier parte del mundo y registrar actividad en zonas de acceso. Para hogares y oficinas, estos sistemas representan una herramienta preventiva que complementa las medidas de seguridad tradicionales.

Gracias a los videoreporteros inteligentes, puedes grabar cuando una persona llega a tu casa y toca el timbre. (Imagen ilustrativa)

Con su expansión, los videoporteros inteligentes continúan integrando nuevas funciones destinadas a simplificar el control de acceso y mejorar la vigilancia. Su adopción responde a la necesidad de monitorear espacios de forma remota, con herramientas accesibles y compatibles con los dispositivos que las personas usan a diario. Aunque no reemplazan los sistemas de seguridad completos, sí aportan una solución práctica para supervisar entradas y reducir riesgos en el día a día.

VideoreporterosIASeguridadLo último en tecnología

