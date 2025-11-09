Tecno

Evita filtraciones: pasos clave para restringir el acceso de terceros en Alexa, Google Assistant y Siri

Los asistentes inteligentes mejoran la vida diaria pero hacen imprescindible fortalecer redes, cuentas y opciones de privacidad para impedir ataques, escuchas y uso comercial de datos personales

Asistentes virtuales en casa: cómo
Asistentes virtuales en casa: cómo proteger la privacidad ante Alexa, Google Assistant y Siri - Foto: Florian Schuh/dpa

La presencia de asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant y Siri de Apple crece de forma acelerada en hogares de todo el mundo, acompañando a millones de personas en tareas cotidianas, consultas, gestión de dispositivos inteligentes y entretenimiento.

La comodidad y el control por voz se han convertido en parte del día a día digital, pero esta integración trae consigo desafíos de privacidad y riesgos de ciberseguridad que requieren atención.

Por qué pueden ser peligrosos los asistentes de voz

Desde su lanzamiento en 2014, los dispositivos compatibles con Alexa de Amazon han superado los 500 millones de unidades vendidas globalmente. La popularidad de estos sistemas evidencia su utilidad, aunque también ha convertido a los asistentes en un posible blanco para ataques virtuales e intentos de acceso no autorizado por parte de terceros.

Hogares inteligentes, datos expuestos: claves
Hogares inteligentes, datos expuestos: claves para blindar la privacidad frente a asistentes de voz - (Imagen ilustrativa Infobae)

La vulnerabilidad a hackeos o engaños, así como la recopilación y almacenamiento en la nube de las interacciones de voz, mantienen activa la preocupación de los usuarios sobre el destino de sus datos personales.

Uno de los temores más habituales es el de la escucha inadvertida. Aunque empresas como Amazon aseguran que Alexa solo activa sus micrófonos cuando detecta la palabra clave, todo lo que se dice después puede grabarse y almacenarse remotamente.

Situaciones similares aplican para Google Assistant y Siri, razón por la cual se vuelve crucial adoptar prácticas que ayuden a limitar el acceso a la información privada y reduzcan la exposición a potenciales amenazas externas.

Qué riesgos en ciberseguridad pueden representar estos dispositivos

El avance de la inteligencia artificial ha hecho que estos dispositivos sean capaces de responder preguntas, controlar luces, televisores, parlantes y otros equipos, todo a través de comandos de voz. Sin embargo, su conectividad las 24 horas y la integración con múltiples servicios aumentan las posibilidades de ataques de hacking o phishing.

Revisar la configuración, restringir permisos
Revisar la configuración, restringir permisos y educar a la familia permite aprovechar la inteligencia artificial en el hogar sin comprometer la confidencialidad de los datos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes buscan vulnerabilidades para acceder a datos de usuarios, desde información financiera hasta rutinas familiares, lo que puede derivar en fraudes o robo de identidad.

También existe la posibilidad de que terceros, como empresas de software o socios comerciales, accedan a fragmentos de audio o historiales para fines comerciales. Por ello, el control de los niveles de acceso, así como de la cantidad de información que se almacena y comparte, es un aspecto esencial para la protección personal y familiar.

Medidas recomendadas para proteger la privacidad

Existen diversas estrategias para minimizar los riesgos y restringir el acceso no autorizado a estos asistentes virtuales. Expertos en seguridad digital recomiendan aplicar los siguientes pasos:

  • Mantener el software siempre actualizado: Instalar las últimas versiones tanto del dispositivo como de las aplicaciones asociadas garantiza que se incluyan parches y mejoras de seguridad que solucionan vulnerabilidades conocidas.
  • Fortalecer las contraseñas y activar autenticación en dos pasos: Se aconseja crear contraseñas únicas y complejas para cada cuenta vinculada al asistente, así como activar la autenticación de dos factores cuando esté disponible, para evitar accesos indeseados.
  • Revisar y ajustar la configuración de privacidad: Es importante acceder regularmente al panel de control de privacidad del asistente virtual. Aquí se pueden modificar opciones como la recopilación de datos de voz, el acceso de aplicaciones de terceros y el almacenamiento de grabaciones.
  • Cuidar la red WiFi doméstica: Emplear una contraseña fuerte y un cifrado avanzado como WPA2 aumenta la seguridad de la red interna, evitando que personas ajenas se conecten a los dispositivos del hogar inteligente.
  • Validar solicitudes y enlaces antes de compartir información: No responder a peticiones sospechosas ni proporcionar datos personales o financieros si no se ha comprobado la autenticidad de la fuente o solicitud recibida por el asistente virtual.
  • Sensibilizar a quienes comparten el hogar: Se recomienda informar a todos los miembros de la familia sobre los posibles riesgos e involucrarlos en prácticas seguras, detallando instrucciones para evitar descuidos que expongan datos.

El escenario de la conectividad inteligente exige una participación activa en la gestión de la privacidad. Con acciones concretas y la revisión periódica de configuraciones de seguridad, es posible disfrutar de las ventajas de Alexa, Google Assistant y Siri, minimizando los riesgos y evitando que terceros accedan a información sensible sin autorización.

