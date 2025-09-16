Tecno

Aprende a convertir el viejo smartphone en una cámara de seguridad para el hogar

Los teléfonos móviles obsoletos refuerzan la seguridad doméstica, reducen el desperdicio electrónico y ofrecen opciones remotas para revisar entradas, garajes y pasillos

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Móviles olvidados se transforman en
Móviles olvidados se transforman en aliados contra robos gracias a apps de vigilancia casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En numerosos hogares se acumulan teléfonos móviles antiguos, relegados a un cajón tras quedar obsoletos para las tareas diarias. Aunque ya no ejecuten con fluidez aplicaciones modernas, todavía conservan una función valiosa: la cámara.

Aprovechar un smartphone en desuso para vigilancia es una práctica cada vez más común, ideal para quienes buscan reforzar la seguridad en su hogar sin invertir en equipos costosos.

Este método no solo aporta funcionalidad extra a dispositivos que ya no se utilizan, también contribuye a reducir el desperdicio electrónico al ofrecerles un nuevo propósito.

Dale nueva vida a tu
Dale nueva vida a tu viejo smartphone: conviértelo en cámara de vigilancia para el hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos iniciales: preparar el teléfono para su nuevo uso

El primer paso consiste en restablecer el teléfono a su configuración de fábrica, eliminando archivos innecesarios y configuraciones previas para dedicarlo exclusivamente a la videovigilancia.

Es aconsejable mantener el dispositivo cargado de forma continua y ubicado en un sitio con señal Wi-Fi estable para asegurar la transmisión de video.

Desactivar funciones como la sincronización de cuentas o las notificaciones innecesarias puede optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil del equipo en esta nueva función.

Elegir la aplicación adecuada para monitoreo

Existen aplicaciones diseñadas para convertir un smartphone antiguo en una cámara de seguridad. Entre las más recomendadas figuran Alfred Camera, Manything, IP Webcam (para Android) y Presence (iOS).

Móviles olvidados se transforman en
Móviles olvidados se transforman en aliados contra robos gracias a apps de vigilancia casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones ofrecen monitoreo en tiempo real desde otro dispositivo (sea un teléfono principal, una computadora o una tablet) e incluyen funciones clave como detección de movimiento y alertas automáticas.

El procedimiento típico requiere instalar la aplicación tanto en el celular que actuará como cámara como en el dispositivo para monitorear. Así, se puede visualizar la transmisión en directo, activar notificaciones por movimiento y almacenar grabaciones en la nube o localmente.

Por ejemplo, Alfred Camera incluye visión nocturna y almacenamiento en la nube en su versión gratuita, y más funciones en su modalidad premium. Por su parte, IP Webcam permite acceder a la transmisión en tiempo real desde cualquier navegador web conectado a la misma red, usando una dirección IP.

Dónde ubicar la cámara de seguridad del smartphone

La zona donde se ubique el teléfono cumple un papel fundamental para maximizar la cobertura del sistema de videovigilancia. Los puntos más recomendados incluyen entradas principales, acceso a garajes, jardines o pasillos dentro del hogar. El dispositivo se puede fijar con soportes adhesivos, colocar en una repisa o sobre un trípode, manteniendo siempre un ángulo amplio y la mejor visión posible.

Seguridad casera sin gastar de
Seguridad casera sin gastar de más: smartphones viejos como cámaras conectadas y ecológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de baja iluminación, es útil que el celular cuente con visión nocturna o que se agregue una fuente de luz adicional. Debe evitarse apuntar directamente hacia ventanas, ya que la retroiluminación puede afectar la claridad de la imagen.

Seguridad y privacidad de la conexión

Para minimizar el riesgo de accesos no autorizados a la transmisión de video, se recomienda proteger la red WiFi del hogar con contraseñas robustas y protocolos de cifrado WPA2 o WPA3. Las aplicaciones suelen permitir establecer contraseñas para iniciar sesión y activar la verificación en dos pasos.

Si se decide almacenar secuencias en la nube, es esencial revisar las políticas de privacidad de la aplicación elegida, asegurarse de que los datos estén correctamente cifrados y de que se utilicen servidores con altos estándares de seguridad.

Ventajas y limitaciones de reutilizar un smartphone

Convertir un móvil antiguo en una cámara de seguridad resulta una solución económica y sosteniblemente inteligente. Permite vigilar áreas específicas del hogar de forma remota, acceder a imágenes en tiempo real e incluso recibir alertas de movimiento directamente en el teléfono principal.

Aun así, existen limitaciones técnicas. La calidad de imagen depende de las capacidades de la cámara del dispositivo, y pueden producirse interrupciones por fallos en la señal WiFi o agotamiento de la batería. Además, no sustituye sistemas de seguridad profesionales en escenarios que requieren funciones avanzadas.

Esta estrategia ofrece una opción sencilla y de bajo costo para ampliar la protección en el hogar, ayudar a reducir el desperdicio tecnológico y aprovechar funcionalidades aún vigentes en dispositivos olvidados.

Temas Relacionados

SmartphoneCámara de seguridadTeléfono MóvilLo último en tecnología

Últimas Noticias

La función secreta de Google Maps que pocos usan y cambia cómo caminamos

La función se activa desde un botón con ícono de cámara y transforma la navegación a pie en una experiencia mucho más intuitiva y precisa

La función secreta de Google

La opción en Android que pocos conocen que permite duplicar la pantalla del teléfono al Smart TV

La función nativa en el sistema operativo de Google permite proyectar videos, aplicaciones y presentaciones en televisores. Solo los dos dispositivos deben estar conectados a la misma red WiFi

La opción en Android que

Diferencias entre Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI en precios: cuánto valen sus planes

Los planes empresariales de ambas plataformas incluyen administración centralizada, seguridad avanzada y soporte técnico especializado

Diferencias entre Gemini de Google

Cómo saber si el smartphone está siendo espiado y qué medidas tomar para evitarlo

Las técnicas de espionaje en smartphones evolucionan rápido, utilizando malware y redes wifi públicas para robar datos personales, mientras expertos aconsejan actualizar sistemas y restringir permisos críticos

Cómo saber si el smartphone

La Generación Z dice adiós a trabajar en empresas tecnológicas: ahora su sector favorito es la salud

Jóvenes estadounidenses muestran un cambio de prioridades, eligiendo carreras en el sector sanitario por encima de las grandes tecnológicas, como Amazon o Apple

La Generación Z dice adiós
ÚLTIMAS NOTICIAS
A pesar de las tasas

A pesar de las tasas altas, las ventas de autos 0 km repuntan 5% en septiembre por la suba del dólar

Juan González, ex asesor de Biden: “En la competencia de EEUU con China, Argentina es un país indispensable”

Kicillof recibió a Ian Moche y envió un mensaje a favor de los derechos de las personas con discapacidad

Descubren un nuevo beneficio de la dieta mediterránea vinculado a la salud bucal

Continúa el retroceso: el consumo cayó 3,2% en agosto, según un informe privado

INFOBAE AMÉRICA
Charlie Kirk o las muertes

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo

Hollywood demanda a una empresa china de IA por uso ilegal de personajes icónicos

Así empieza el libro sobre León XIV: redes sociales, Whatsapp, política y por qué es el papa para el siglo XXI

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

TELESHOW
Antonela Roccuzzo explicó el significado

Antonela Roccuzzo explicó el significado de cada imagen que lleva en la funda de su teléfono celular

Jimena Barón y una mañana al límite: fiebre, obras y puerperio

Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación

L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”