Aprende a convertir el viejo smartphone en una cámara de seguridad para el hogar

Móviles olvidados se transforman en aliados contra robos gracias a apps de vigilancia casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En numerosos hogares se acumulan teléfonos móviles antiguos, relegados a un cajón tras quedar obsoletos para las tareas diarias. Aunque ya no ejecuten con fluidez aplicaciones modernas, todavía conservan una función valiosa: la cámara.

Aprovechar un smartphone en desuso para vigilancia es una práctica cada vez más común, ideal para quienes buscan reforzar la seguridad en su hogar sin invertir en equipos costosos.

Este método no solo aporta funcionalidad extra a dispositivos que ya no se utilizan, también contribuye a reducir el desperdicio electrónico al ofrecerles un nuevo propósito.

Dale nueva vida a tu viejo smartphone: conviértelo en cámara de vigilancia para el hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos iniciales: preparar el teléfono para su nuevo uso

El primer paso consiste en restablecer el teléfono a su configuración de fábrica, eliminando archivos innecesarios y configuraciones previas para dedicarlo exclusivamente a la videovigilancia.

Es aconsejable mantener el dispositivo cargado de forma continua y ubicado en un sitio con señal Wi-Fi estable para asegurar la transmisión de video.

Desactivar funciones como la sincronización de cuentas o las notificaciones innecesarias puede optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil del equipo en esta nueva función.

Elegir la aplicación adecuada para monitoreo

Existen aplicaciones diseñadas para convertir un smartphone antiguo en una cámara de seguridad. Entre las más recomendadas figuran Alfred Camera, Manything, IP Webcam (para Android) y Presence (iOS).

Móviles olvidados se transforman en aliados contra robos gracias a apps de vigilancia casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones ofrecen monitoreo en tiempo real desde otro dispositivo (sea un teléfono principal, una computadora o una tablet) e incluyen funciones clave como detección de movimiento y alertas automáticas.

El procedimiento típico requiere instalar la aplicación tanto en el celular que actuará como cámara como en el dispositivo para monitorear. Así, se puede visualizar la transmisión en directo, activar notificaciones por movimiento y almacenar grabaciones en la nube o localmente.

Por ejemplo, Alfred Camera incluye visión nocturna y almacenamiento en la nube en su versión gratuita, y más funciones en su modalidad premium. Por su parte, IP Webcam permite acceder a la transmisión en tiempo real desde cualquier navegador web conectado a la misma red, usando una dirección IP.

Dónde ubicar la cámara de seguridad del smartphone

La zona donde se ubique el teléfono cumple un papel fundamental para maximizar la cobertura del sistema de videovigilancia. Los puntos más recomendados incluyen entradas principales, acceso a garajes, jardines o pasillos dentro del hogar. El dispositivo se puede fijar con soportes adhesivos, colocar en una repisa o sobre un trípode, manteniendo siempre un ángulo amplio y la mejor visión posible.

Seguridad casera sin gastar de más: smartphones viejos como cámaras conectadas y ecológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de baja iluminación, es útil que el celular cuente con visión nocturna o que se agregue una fuente de luz adicional. Debe evitarse apuntar directamente hacia ventanas, ya que la retroiluminación puede afectar la claridad de la imagen.

Seguridad y privacidad de la conexión

Para minimizar el riesgo de accesos no autorizados a la transmisión de video, se recomienda proteger la red WiFi del hogar con contraseñas robustas y protocolos de cifrado WPA2 o WPA3. Las aplicaciones suelen permitir establecer contraseñas para iniciar sesión y activar la verificación en dos pasos.

Si se decide almacenar secuencias en la nube, es esencial revisar las políticas de privacidad de la aplicación elegida, asegurarse de que los datos estén correctamente cifrados y de que se utilicen servidores con altos estándares de seguridad.

Ventajas y limitaciones de reutilizar un smartphone

Convertir un móvil antiguo en una cámara de seguridad resulta una solución económica y sosteniblemente inteligente. Permite vigilar áreas específicas del hogar de forma remota, acceder a imágenes en tiempo real e incluso recibir alertas de movimiento directamente en el teléfono principal.

Aun así, existen limitaciones técnicas. La calidad de imagen depende de las capacidades de la cámara del dispositivo, y pueden producirse interrupciones por fallos en la señal WiFi o agotamiento de la batería. Además, no sustituye sistemas de seguridad profesionales en escenarios que requieren funciones avanzadas.

Esta estrategia ofrece una opción sencilla y de bajo costo para ampliar la protección en el hogar, ayudar a reducir el desperdicio tecnológico y aprovechar funcionalidades aún vigentes en dispositivos olvidados.