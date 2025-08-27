Cómo cambiar la contraseña de una cuenta de Netflix y evitar accesos extraños

Es un servicio que integra un catálogo variado y en diferentes idiomas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Uno de los riesgos más frecuentes para los usuarios de servicios streaming es que personas desconocidas consigan acceder a cuentas ajenas. En el caso de Netflix, la duplicidad de accesos puede derivar en la pérdida total del control sobre el perfil.

Si un usuario detecta visualizaciones o descargas que no reconoce o recibe notificaciones por inicio de sesión desde ubicaciones extrañas, el acceso erróneo puede comprometer la privacidad y generar gastos adicionales.

Netflix ofrece diversos mecanismos para restablecer la seguridad de sus cuentas, siendo el cambio de contraseña la medida principal para frenar el uso no autorizado.

Cómo es posible cambiar la contraseña de una cuenta de Netflix

El proceso puede tardar unos minutos, todo depende de si se tienen los datos solicitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma principal para modificar la clave de acceso en Netflix es a través de su función de restablecimiento. Según instrucciones oficiales, hay varios métodos según los datos disponibles en su perfil.

El primer paso consiste en solicitar un enlace de restablecimiento desde la página oficial, seleccionando la opción de recibir instrucciones por correo electrónico o mensaje de texto, siempre y cuando el perfil cuente con esa información asociada.

En la modalidad por correo electrónico, el sistema pide ingresar la dirección vinculada a la cuenta y envía un mensaje en minutos. Dicho correo contiene un enlace que permite iniciar sesión y luego establecer una clave nueva.

El vínculo expira después de 24 horas, por lo que su uso debe concretarse rápido. Si se elige la opción de mensaje de texto (SMS), el usuario recibe un código de verificación válido durante 20 minutos. Ingresar este código habilita el cambio de clave.

Qué debe hacer si no se recuerda el correo o el número de teléfono

En ciertos casos se puede recuperar el acceso con los datos de la tarjeta con la que se hizo el pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones donde el usuario no tiene acceso al correo electrónico ni recuerda el número de teléfono vinculado, Netflix permite intentar la recuperación utilizando información de facturación.

Ese proceso se inicia desde la página de Netflix, pero seleccionando la opción “No me acuerdo de mi email ni de mi teléfono”. Será necesario ingresar nombre completo y el número de la tarjeta de crédito o débito con la que se paga el servicio, tal como aparece en los registros de la plataforma.

Si esta alternativa no aparece disponible, puede ser por restricciones locales relacionadas con el país del usuario. En esos casos es indispensable comunicarse directamente con el soporte de Netflix, que cuenta con canales de atención para la resolución de bloqueos y accesos irregulares.

Cómo asociar un número de teléfono a la cuenta luego del cambio de contraseña

Tener actualizados los datos facilita la recuperación eventual de la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

La compañía sugiere aprovechar la funcionalidad de añadir o modificar un número de teléfono de recuperación. Una vez restablecido el acceso, el usuario debe ingresar a la sección “Cuenta” y seleccionar “Agregar un número de teléfono”. Esta medida agiliza los procedimientos de restablecimiento y refuerza la seguridad.

Si el número ya no es válido o requiere actualización, solo hay que elegir la opción “Cambiar el número de teléfono” desde la misma sección. Al hacerlo, Netflix brinda un canal adicional al correo electrónico para recuperar el acceso en caso de futuros incidentes.

Cuáles son las pautas para crear una contraseña segura en Netflix

La plataforma establece condiciones estrictas sobre el tipo de contraseña permitido. Al momento de crear una clave nueva, esta debe contar con un mínimo de 8 caracteres, y la empresa sugiere incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Se deben seguir varios requisitos para este patrón sea seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es clave que no coincida con la antigua contraseña, ni con combinaciones o información personal fácilmente deducible, como nombres, fechas de nacimiento o secuencias numéricas como “12345678”.

“Una contraseña solo es efectiva si resulta exclusiva y difícil de descifrar”, dice el soporte de Netflix. Para los usuarios que gestionan varias credenciales, el uso de administradores de contraseñas es útil a la hora de mantener el orden y la protección de datos.

Restablecer la contraseña es el primer paso, pero para bloquear por completo a quienes hayan accedido previamente, Netflix sugiere cerrar sesión en todos los dispositivos desde la configuración de la cuenta.