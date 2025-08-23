Tecno

Elon Musk y Jeff Bezos quedan fuera: la IA elige al empresario más influyente de la historia

La inteligencia artificial coloca a John D. Rockefeller por encima de Musk y Bezos, destacando su papel como creador de la industria petrolera moderna

Pedro Noriega

Pedro Noriega

Ni Jeff Bezos, ni Elon
Las grandes fortunas siempre despiertan interés. Ya sea por sus mansiones, colecciones de autos, inversiones o el simple hecho de acumular miles de millones de dólares, la vida de los millonarios genera curiosidad en todo el mundo. Y, cada año, el ranking de Forbes revela quiénes encabezan la lista de los más ricos del planeta, mostrando en números el crecimiento o la caída de sus patrimonios.

En la edición más reciente, que reúne a 3.028 personas con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares, Elon Musk figura como el hombre más acaudalado, con 342.000 millones. Tras él aparecen otros nombres ligados al sector tecnológico como Mark Zuckerberg (216.000 millones), Jeff Bezos (215.000 millones) y Larry Ellison (192.000 millones). También destacan empresarios de otras industrias como Bernard Arnault, del lujo, con 178.000 millones, y Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 124.000 millones.

No obstante, cuando se le preguntó a la inteligencia artificial de OpenAI, ChatGPT, quién es el millonario más influyente de la historia, la respuesta no apuntó a Musk ni a Bezos, sino a una figura histórica que marcó un antes y un después en la economía mundial: John D. Rockefeller.

El legado de Rockefeller

Considerado el creador de la industria petrolera moderna, Rockefeller fundó la Standard Oil Company, que en su momento llegó a controlar gran parte del mercado estadounidense. Su modelo de negocio consolidó una de las primeras grandes corporaciones multinacionales y su poder económico llevó incluso a la creación de leyes antimonopolio en Estados Unidos.

De acuerdo con National Geographic, compañías actuales como Exxon Mobil, Chevron o ConocoPhillips son herederas directas de la Standard Oil. Ese impacto en el sector energético lo convierte, según la inteligencia artificial, en el empresario más influyente de todos los tiempos.

Pero la huella de Rockefeller no se limitó al mundo empresarial. A partir de los 53 años se retiró de la dirección de la compañía y destinó buena parte de su riqueza a la filantropía. Creó la Fundación Rockefeller, impulsó proyectos educativos, financió centros de investigación médica y donó más de 500 millones de dólares en vida.

Cuando falleció en 1937, a los 98 años, su patrimonio —ajustado al valor actual del dinero— ascendía a unos 340.000 millones de dólares, cifra comparable a las mayores fortunas del presente.

Otros millonarios influyentes

En la lista elaborada por la inteligencia artificial también aparecen otros nombres con gran peso histórico. Andrew Carnegie, pionero en la industria del acero, ocupa el segundo lugar. Henry Ford, creador del modelo de producción en masa que transformó la industria automotriz, se ubica en el tercer puesto.

Entre los empresarios contemporáneos se encuentran Bill Gates, cofundador de Microsoft; Jeff Bezos, creador de Amazon; y Warren Buffett, uno de los inversores más reconocidos a nivel mundial. También figuran Cornelius Vanderbilt, vinculado al transporte ferroviario y marítimo, el banquero J.P. Morgan, Elon Musk y Steve Jobs, cofundador de Apple.

La conclusión de la inteligencia artificial es que la riqueza por sí sola no determina la influencia de un millonario. Lo que los distingue es su capacidad de transformar industrias, modificar la economía global y dejar un impacto social y cultural que trasciende generaciones.

