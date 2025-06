Glosario de tecnología: qué significa IP pública

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa IP pública

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

IP pública es un número único que identifica a cada dispositivo conectado a Internet. Esta dirección se puede usar para acceder a dicho dispositivo desde el exterior de una red local, permitiendo el intercambio de datos entre equipos conectados.

¿Alguna vez te has preguntado qué es una IP pública? Esta tecnología tan importante es la que nos permite navegar por internet y obtener toda la información a la que tenemos acceso. Una IP pública es el número único que identifica cada dispositivo conectado a Internet.

¿Cuál es la función de la IP pública?

Una IP pública es un número de dirección único asignado a un dispositivo conectado a Internet. Esta dirección es usada para identificar y ubicar los dispositivos que se conectan a la red global. Dicho esto, la función principal de la IP pública es permitir que los dispositivos se comuniquen entre sí.

Existen varias formas en las que una IP pública cumple esta función.

Permite el acceso remoto . La IP pública permite al usuario acceder remotamente a sus dispositivos desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando estén conectados a Internet. Esto es útil para realizar tareas como administración de servidores web, administración de bases de datos, mantenimiento remoto, etc. Facilita el envío y recepción de correos electrónicos . Cuando un usuario envía o recibe correos electrónicos, la IP pública proporciona información sobre el emisor o destinatario del mensaje para que el servidor de correo lo dirija correctamente. Proporciona autenticación . Algunas redes necesitan autenticar los dispositivos para permitir su acceso a la red. Estas redes usan la IP pública para identificar y verificar si un dispositivo está autorizado para conectarse a ellas. Permite almacenamiento en la nube . Algunas plataformas ofrecen servicios de almacenamiento en la nube que permiten al usuario guardar sus datos en línea y accederlos desde cualquier parte del mundo siempre y cuando los dispositivos estén conectados a Internet mediante su IP Pública correspondiente.

¿Cuál es la diferencia entre IP pública y privada?

La diferencia entre una dirección IP pública y privada es importante conocerla para entender mejor cómo funciona la conexión a Internet. Las direcciones IP públicas son aquellas que son accesibles desde Internet, mientras que las direcciones IP privadas no lo son. Esto significa que un dispositivo con una dirección IP privada no se encontrará en la web visible.

Una de las principales diferencias entre las direcciones IP públicas y privadas es el propósito para el cual se usan. Las direcciones IP públicas están diseñadas para ser accedidas desde cualquier lugar a través de Internet, mientras que las direcciones IP privadas están destinadas exclusivamente a uso interno dentro de una red local o intranet.

Aquí hay algunos puntos clave sobre la diferencia entre las dos.

Las direcciones IP públicas son accesibles desde Internet, mientras que las privadas no. Las direcciones IP privadas se utilizan para equipos en una red local o intranet, mientras que las públicas son utilizadas para dispositivos conectados directamente a Internet. Los routers tienen tanto una dirección IP pública como una privada asignada para permitir el tráfico entrante y saliente de la red local. Un dispositivo conectado a Internet necesita tener tanto una dirección IP pública como una puerta de enlace predeterminada configurada correctamente para permitir el tráfico web correcto.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.