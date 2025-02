Cómo cerrar la sesión de Facebook en otra computadora, teléfono o tableta de forma segura

Nunca compartas tu contraseña : No des tu información de inicio de sesión a nadie, y evita usar la misma contraseña en diferentes plataformas. Si deseas mejorar la seguridad, utiliza un administrador de contraseñas para gestionar tus credenciales de manera segura.

No hagas clic en enlaces sospechosos: Incluso si el enlace proviene de un amigo o conocido, no hagas clic en enlaces de fuentes no verificadas. Los mensajes de phishing son una de las principales amenazas a la seguridad en línea.