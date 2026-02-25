Crimen y Justicia

Una mujer robó una gran suma de dinero del local donde trabajaba y cayó justo antes de viajar a Mar del Plata

El comercio se encargaba de ofrecer servicios de cobro de impuesto. Sin embargo, la joven se quedó con una importante cifra y luego denunció un falso robo para encubrir el faltante de la caja

Una mujer, buscada por estafa y falsa denuncia, es detenida por agentes de la PFA en La Matanza, poniendo fin a su condición de prófuga (Policía Federal)

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a una joven de 21 años, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional por “defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa denuncia”. La atraparon justo antes de subirse a un micro con destino a Mar del Plata.

El operativo se puso en marcha tras semanas de seguimiento y análisis. La medida se realizó en el marco de un procedimiento, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación había comenzado meses atrás, luego de que la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, bajo la dirección de la doctora Marian Teresa Sogio, solicitara que se active una alerta roja de Interpol.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el pedido se fundamentó en la sospecha de que la imputada intentaría abandonar el país. La mujer había sido identificada como la responsable de la administración y manejo de fondos en un maxikiosco de la provincia de Buenos Aires que ofrecía servicios de cobranza de impuestos y ventas al público.

El hecho que motivó la acusación se remonta al 1° de agosto de 2023. Según la causa judicial, la joven, en su carácter de empleada de confianza del comercio, habría aprovechado su posición para apropiarse de “una suma millonaria de dinero” que correspondía a pagos efectuados por clientes y que debían ser depositados en las cajas de seguridad del local. La maniobra incluyó la gestión fraudulenta de fondos, provenientes tanto de ventas como de servicios de cobranza de impuestos.

La secuencia continuó cuando, tras consumar la presunta apropiación, la acusada se presentó ante la Comisaría Oeste 1ª de La Matanza para denunciar que había sido víctima de un robo.

Según consta en la investigación, “la mujer declaró que varios hombres la habían asaltado y sustraído la totalidad de la recaudación”, pero las pruebas recabadas luego permitieron establecer que “el hecho denunciado nunca ocurrió”. Por el contrario, lograron comprobar que la presentación judicial habría sido formulada con el propósito de encubrir la defraudación y evitar que descubran el faltante de dinero.

A raíz de la denuncia, la Fiscalía encargó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA la localización de la sospechosa. Las tareas de inteligencia permitieron detectar que la mujer había adquirido un pasaje en la Terminal de Ómnibus de Liniers, con destino a la ciudad de Mar del Plata.

La mujer prófuga, acusada de estafa y falsa denuncia, fue detenida en la Terminal de ómnibus de Liniers (Policía Federal)

Ante el riesgo de fuga, el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del doctor Rubén Norberto Ochipinti, autorizó un operativo de vigilancia discreta en la terminal.

Durante el despliegue, los agentes federales observaron a una persona cuyas características coincidían con la de la buscada. Tras corroborar su identidad, procedieron a su detención en cumplimiento de la orden judicial. La mujer quedó alojada a disposición del juez interviniente, imputada por los delitos de “defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa denuncia”.

La acusación está respaldada por pruebas documentales y periciales recolectadas durante la instrucción. Entre los elementos valorados por la fiscalía, figuran registros de movimientos financieros, testimonios de la empleadora y análisis de cámaras de seguridad del comercio.

La causa continuará bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de La Matanza. Se espera que en los próximos días la acusada preste declaración indagatoria ante el juez Ochipinti. Entre las medidas de prueba ordenadas, se incluye el análisis de la documentación secuestrada durante el procedimiento y la toma de declaraciones a posibles testigos.

