Atraparon en Palermo a un prófugo de la Justicia de EEUU por una estafa de más de 2 millones de dólares

Thomas Markell, capturado en el barrio porteño de Palermo por Interpol

Thomas Markwell nació el 17 de noviembre de 1972 en el estado de Illinois, Estados Unidos, y era el director senior de eventos de una cadena de cruceros con sede en Miami, Florida. En esa función y junto a dos cómplices, según la causa en su contra en la justicia estadounidense, estafó a la compañía mediante un plan de facturación fraudulenta por más de 2 millones de dólares. Estaba prófugo e Interpol lo capturó en el barrio porteño de Palermo en las últimas horas, según pudo saber Infobae.

No era novedad para el Tribunal de Distrito Este de Misuri que Markwell, que pidió su captura el 22 de octubre pasado, que el prófugo disfrutaba de visitar Argentina, más precisamente Buenos Aires. Y en la Ciudad lo encontraron hace 24 horas y quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

Según la causa en su contra, y en base a la información a la que accedió este medio, al hombre de 54 años se le imputa que desde junio de 2021 hasta septiembre de 2023 y no solo en Misuri, “aprobó docenas de facturas que sabía que eran fraudulentas” y tanto él como sus cómplices y sus parejas se repartieron ese dinero. Markwell se desempeñaba en el holding Norwegian Cruise Line.

Como director senior de eventos con sede en Miami, el ahora detenido “tenía autoridad unilateral para aprobar la incorporación de proveedores externos al sistema de pagos” y así darle luz verde a abonar “facturas individuales de hasta 150 000 dólares”.

El entramado de lo que se inculpa a Markwell es que una de esas empresas que sumó como proveedor, y a la que le pagaba facturas que él sabía que eran apócrifas, se encargaba de servicios de regalos corporativos: se trata de The Gifting Company, con sede en St. Louis, Missouri, que compraba ‘presentes’ para los empleados, clientes y socios comerciales.

El giro es que, según la causa, uno de los copropietarios de The Gifting Company está acusado de ser el cómplice de Markwell en la operatoria de fraude. El otro implicado en este entramado para estafar a la empresa de cruceros también trabajaba para la firma que se encargaba de dar servicios de regalos corporativos, pero “como contratista independiente”.

“Los dos cómplices recibían una remuneración basada, en parte, en los beneficios que The Gifting Company obtenía de su relación comercial con Norwegian Cruise Line", reza parte de la acusación.

En concreto, los dos cómplices emitían las facturas que el detenido en el barrio porteño de Palermo aprobaba y que terminaba pagando Norwegian Cruise Line: solo se ponían descripciones genéricas con importes totales, sin desglosar los cargos, en base a la imputación.

Claro que, como Markwell tenía un tope a su capacidad de aceptar proveedores externos, siempre respetaban el límite, pero de todas formas ese dinero iba a los bolsillos de los tres, o al menos, en eso se basa la demanda que terminó con el pedido de captura del nacido en Illinois.

La rosca para justificar los ingresos extra de Markwell, y ocultar las ganancias que le remitía estafar a la empresa de cruceros, se habría completado con la creación por parte del ahora detenido de una empresa ficticia de servicios de producción: así emitió numerosas facturas fraudulentas a The Gifting Company. El círculo estaba completo: la que recibía ese dinero era la pareja del principal imputado.

Por caso, entre el 27 de diciembre de 2021 y el 10 de junio de 2023, se descubrieron varias transferencias:

Dos por 165 921,46 dólares que salieron de la firma de cruceros y fueron a The Gifting Company y a la otra empresa tercerizadora y propiedad de uno de los cómplices.

Más un pago de USD 82.000 que salió de las cuentas de la firma de servicios corporativos hacia la de la novia de Markwell el 25 de mayo de 2022.

Pero como si eso fuera poco, al detenido en Argentina le endilgan el delito de robo de identidad por haber usado la cuenta de su novia para hacer la maniobra fraudulenta.

Así, Markwell suma al menos siete cargos de fraude electrónico y el robo de identidad agravado, que, según pudo saber este medio, tiene una pena de al menos 20 años de cárcel. Su abogado en Buenos Aires, Fernando Madeo Facente, este martes pidió la excarcelación.