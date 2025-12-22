Aumentaron a 16 millones de pesos la recompensa para quien aporte datos sobre el crimen de un joven en Rosario

Valentín Fernández fue asesinado el 28 de diciembre de 2023 en el barrio Itatí de Rosario (Rosario3)

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) busca obtener avances concretos en la investigación del homicidio de Valentín Fernández, ocurrido a fines de 2023 en el barrio Itatí de la zona sur de Rosario. Por esto, aumentó la recompensa a 16 millones de pesos para quien pueda aportar datos sobre el crimen.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, todo comenzó cerca de las 17 del 28 de diciembre de 2023 en Pasaje 1231, una zona de pasillos en el barrio Itatí. Dos hombres arribaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y, tras ubicarse frente a una vivienda, disparó varias veces a través de una ventana.

Las balas impactaron en el cuerpo de Fernández, un adolescente de 17 años. Vecinos y familiares presentes en la casa intentaron socorrerlo y lo llevaron de inmediato a un centro de salud de la zona. Los esfuerzos médicos fueron en vano y murió poco después de su ingreso, según confirmaron fuentes sanitarias.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la Fiscalía precisó que las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir el crimen, pero las imágenes no facilitaron la identificación de los sospechosos.

En este contexto, el MPA destacó que la recompensa dispuesta es una de las más altas anunciadas en investigaciones judiciales recientes en Rosario. De esta manera, cualquier persona con información relevante puede aportarla de forma anónima y segura a través de múltiples canales habilitados: la línea 911, el correo recompensas@mpa.santafe.gov.ar, redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o en persona, en la sede del Centro de Justicia de Rosario, en Sarmiento 2850. También está habilitada la recepción de datos en todas las sedes de Fiscalías Regionales de la provincia de Santa Fe.

La ausencia de testigos directos y la falta de pruebas fehacientes determinaron que, hasta el momento, no se haya producido ninguna detención (@MinSegSF)

Pese los allanamientos realizados en el marco de la causa y la revisión de una grabación considerada clave, la investigación judicial encara obstáculos considerables. El caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, que depende funcionalmente del Ministerio Público de la Acusación.

Otra recompensa millonaria para resolver un caso impune en Santa Fe

Días atrás, también el Gobierno de Santa Fe, en otro caso sin resolver, ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quienes aporten datos que permitan localizar a Duamn Nihuel Cassino, buscado por la Justicia debido a su presunta participación en un ataque armado ocurrido en Rosario.

La medida, implementada por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, responde al pedido formalizado por la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se inscribe en el marco del Fondo Provincial de Recompensas previsto por la Ley Nº 13.494.

De acuerdo con la información, Cassino fue señalado como presunto autor del ataque con arma de fuego ocurrido el 1º de septiembre, en una vivienda ubicada en la intersección de Tupac Amaru y Nicaragua, donde resultaron heridas Verónica Fernández y Nahuel Chijani.

Desde esa fecha, el sospechoso permanece prófugo y sobre él recae un pedido de captura que se mantiene vigente.

Por esto mismo, el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que cualquier persona en condiciones de aportar información sobre el paradero de Duamn Nihuel Cassino podrá comunicarse de forma confidencial, mediante el número telefónico 911 o a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

Los datos también pueden suministrarse en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del MPA distribuidas en el territorio provincial:

Rosario : Sarmiento 2850 (Fiscalía Regional 2)

Santa Fe : avenida General Estanislao López 3302 (Fiscalía Regional 1)

Venado Tuerto : Alvear 675 (Fiscalía Regional 3)

Reconquista : Iriondo 553 (Fiscalía Regional 4)

Rafaela: Necochea 44 (Fiscalía Regional 5)

A su vez, garantizaron la confidencialidad de los testigos y de quienes eventualmente accedan a la recompensa.