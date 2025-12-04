Giro en el caso del crimen del jubilado de 78 años en Rosario: detuvieron nuevamente a su pareja

El traslado de una de las dos mujeres detenidas por el crimen de un jubilado en Rosario

Un jubilado de 78 años fue hallado asesinado en su departamento de la ciudad de Rosario. El hecho ocurrió hace más de un mes y, en las últimas horas, la investigación del caso tuvo un giro impactante: la Policía detuvo a la pareja de la víctima, sospechada de estar implicada en el crimen, junto a otra mujer.

Según informaron a Infobae fuentes judiciales y policiales, Carlos Alberto Royer fue hallado sin vida el 28 de octubre pasado, cuando personal de la policía de Santa Fe acudió tras un llamado que alertaba sobre un ataque en un edificio ubicado en la esquina de La Paz y Buenos Aires.

La víctima vivía en el cuarto piso y su cuerpo evidenciaba diversas lesiones y golpes, con un fuerte traumatismo en la cabeza producido con un objeto contundente. La primera en contactar a las autoridades fue su pareja, una mujer de 36 años identificada como M.S.M.

Los agentes la entrevistaron, le preguntaron qué había pasado, ya que ella se encontraba en el lugar al momento de los hechos. La mujer entonces dio su versión.

De acuerdo con medios locales, contó que, previo al crimen, Royer había ingresado al departamento acompañado de otro hombre. En esa línea, narró que este misterioso sujeto en un momento la golpeó y perdió la conciencia. Cuando volvió en sí, describió que encontró a su pareja ya fallecida en el lugar y que el supuesto agresor se había ido.

Los investigadores, al recorrer la escena, advirtieron que no había signos de desorden, aunque sí la alarma del edificio seguía sonando por la puerta principal abierta.

El edificio donde ocurrió el crimen

Algunas inconsistencias en el relato de M.S.M. hicieron que su versión no resultara convincente para el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Por ello, el representante del Ministerio Público de la Acusación decidió que ella quedase demorada.

Sin embargo, al no haber elementos suficientes para dejarla bajo arresto, y mientras se seguían recolectando evidencia y testimonios, la Justicia la liberó a los dos días. Aun así, la pareja de Royer no dejó de estar nunca bajo la lupa de los investigadores.

La investigación avanzó en las semanas siguientes hasta que este miércoles sumó un nuevo capítulo cuando la fiscalía ordenó la detención de M.S.M., a quien arrestaron cuando ingresaba a la sede de la Defensoría del Pueblo en Rosario.

Pero eso no fue todo, ya que Schiappa Pietra dispuso la captura de una segunda sospechosa, identificada como J.A., de 33 años.

J.A., la sospechosa detenida en la localidad de Colón

A ella la detuvieron en la localidad de Colón, provincia de Buenos Aires, en medio de un allanamiento a cargo de la DDI de Pergamino y la SubDDI local. Durante el operativo, además, los efectivos secuestraron un teléfono celular, una tablet y una netbook para ser peritados.

De esta manera, las dos mujeres quedaron acusadas por el delito de homicidio calificado. La audiencia de formulación de cargos se realizará este viernes.

Otro crimen en Rosario

Aníbal Ramón Cabaña, de 61 años, enfrenta un pedido de prisión perpetua por el asesinato a balazos de su ex pareja, Natalia Ocampo, y del novio de ella, César Valenzuela, en un hecho ocurrido en abril pasado en Rosario. El caso reflotó esta semana tras confirmarse la realización de un juicio por jurados.

Según la investigación dirigida por el fiscal Alejandro Ferlazzo, Cabaña habría ingresado a la casa de Ocampo con llaves que le había robado previamente y disparó al menos ocho veces cuando encontró en el lugar a su ex pareja y al nuevo novio de ella. Ambos murieron en el acto.

De la causa surge que Ocampo había denunciado antecedentes de violencia de género y amenazas durante sus 18 años de relación con el acusado. Es más, en marzo, poco antes del doble crimen, la víctima había realizado una nueva denuncia tras decidir terminar la convivencia por haber iniciado otra relación.

Después del ataque, Cabaña se entregó en una comisaría local y aportó la ubicación del arma homicida.

Está imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, entre otros delitos. La fiscalía anticipó que solicitará la pena máxima.