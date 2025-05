Desarticularon la banda que estafó por una suma millonaria a la UBA tras la detención de su líder

Detuvieron a la líder de la banda que estafó a la UBA (Video: @PFAOficial)

La Policía detuvo a una mujer, identificada como “la China”, acusada de ser la líder de la banda que estafó por más de $1.500 millones de pesos a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La maniobra constó de 13 transferencias que se realizaron en septiembre de 2024 desde cuentas del Banco Nación a personas físicas y jurídicas.

De esta manera, ya son cinco las personas puestas a disposición de la Justicia. Según las autoridades de la Policía Federal que llevaron a cabo el operativo, la detenida dirigía una estructura delictiva que operaba mediante la creación de empresas inexistentes, tales como Elysium SA y Ekzplodo SA, y la utilización de direcciones de correo electrónico apócrifas para simular transferencias legítimas —tesoreria@ubatic.net.ar—.

“Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero”, sostuvieron desde la fuerza de seguridad. Incluso, el 19 de septiembre de ese mismo año, se detectaron otros intentos de operaciones por un monto de $341.320.000 hacia la primera empresa, que no llegaron a concretarse. Estas maniobras evidenciaron el grado de planificación y alcance de la estructura criminal.

En total, la estafa fue de 1.591.382.140 pesos, robados a través de una operatoria conocida como “transferencia MEP”.

En paralelo, la Fiscalía de Eduardo Taiano investiga otro grupo de individuos por los delitos de fraude a la administración pública y falsificación de documentos. “19 personas fueron identificadas y se encuentran imputadas por asociación ilícita y estafas agravadas”, señaló la PFA desde su cuenta de X. La causa se encuentra bajo la dirección del juez federal Sebastián Ramos.

Si bien desde la institución educativa superior señalaron a Infobae que el robo fue al Banco Nación porque los fondos fueron debitados de cuentas de la UBA, sostuvieron que están “pidiendo que la causa judicial avance para que se restituya la plata”, considerando los intereses, aunque hasta los primeros días de mayo no habían tenido respuesta. Así lo describió el Secretario de Hacienda, Matías Ruiz, quien además explicó cómo fue la secuencia.

“Sucedió que llegó un mail directamente al banco sin pasar por la Universidad, el pedido de transferencia se realizó únicamente por mail cuando funciona físicamente”, relató Ruíz. Se trataba de órdenes de transferencias que se enviaban vía mail, las cuales posteriormente fueron presentadas en papel con firmas falsificadas de los responsables autorizados a operar las cuentas institucionales. Simularon ser personal del sector Tesorería.

Al respecto, el secretario añadió que “la universidad no hace operaciones a través de este método, por eso se está tratando de determinar por qué el banco hizo la transferencia salteando estos pasos, no hay ningún antecedente de ese tipo de en operaciones realizadas por la universidad”. En este punto, las autoridades deberán determinar si la entidad bancaria no verificó adecuadamente el correo electrónico utilizado para las órdenes de transferencia, es decir, si pertenecía efectivamente al cliente, en este caso las dos facultades de la universidad pública que resultaron afectadas: Derecho y de Odontología.

Asimismo, la institución inició dos sumarios administrativos con el fin de detectar si internamente hay alguna persona involucrada con los hechos. “No se desprende que haya alguna responsabilidad de personal de la UBA en estos hechos”, afirmó Ruiz, y remarcó que al descubrir el faltante en las cuentas institucionales, se procedió con la denuncia penal correspondiente. “La UBA se enteró de la maniobra en septiembre del año pasado, recién cuando vio el detalle de la cuenta con los fondos debitados”, aseguró.

Mientras tanto, el Banco Nación también abrió una investigación interna para esclarecer por qué se procesaron las órdenes sin las validaciones requeridas.